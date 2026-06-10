/Artemis III Crew: टेस्ट पायलट, अंतरिक्ष यात्री और सर्जन: 50 साल बाद चांद पर कदम रखेंगे ये जांबाज अंतरिक्ष यात्री

इंसान एक बार फिर चांद पर कदम रखने के बेहद करीब पहुंच गया है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने अपने ऐतिहासिक 'आर्टेमिस-III' (Artemis III) मिशन के लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान कर दिया है. यह मिशन चांद की सतह पर इंसानों की वापसी से पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और डॉकिंग टेस्ट को अंजाम देगा. इस टीम में मिलिट्री एविएशन, स्पेसफ्लाइट, इंजीनियरिंग और मेडिकल रिसर्च के सबसे अनुभवी दिग्गजों को शामिल किया गया है, जिनके कंधों पर पूरी दुनिया की उम्मीदें टिकी हैं.