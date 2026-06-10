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Artemis III Crew: टेस्ट पायलट, अंतरिक्ष यात्री और सर्जन: 50 साल बाद चांद पर कदम रखेंगे ये जांबाज अंतरिक्ष यात्री

नासा ने अपने ऐतिहासिक आर्टेमिस-3 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान कर दिया है. जानिए रैंडी ब्रेसनिक, फ्रैंक रूबियो, लूका परमितानो और आंद्रे डगलस कैसे अंतरिक्ष में इतिहास रचेंगे.

Published: Jun 10, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:54 AM IST
Artemis III Crew: टेस्ट पायलट, अंतरिक्ष यात्री और सर्जन: 50 साल बाद चांद पर कदम रखेंगे ये जांबाज अंतरिक्ष यात्री
Image Credit: नासा ने आर्टेमिस-3 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान कर दिया है.

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टेस्ट पायलट, एस्ट्रोनॉट और सर्जन: 50 साल बाद चांद पर कदम रखेंगे ये अंतरिक्ष यात्री
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