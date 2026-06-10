/Artemis III Crew: टेस्ट पायलट, अंतरिक्ष यात्री और सर्जन: 50 साल बाद चांद पर कदम रखेंगे ये जांबाज अंतरिक्ष यात्री

इंसान एक बार फिर चांद पर कदम रखने के बेहद करीब पहुंच गया है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने अपने ऐतिहासिक 'आर्टेमिस-III' (Artemis III) मिशन के लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान कर दिया है. यह मिशन चांद की सतह पर इंसानों की वापसी से पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और डॉकिंग टेस्ट को अंजाम देगा. इस टीम में मिलिट्री एविएशन, स्पेसफ्लाइट, इंजीनियरिंग और मेडिकल रिसर्च के सबसे अनुभवी दिग्गजों को शामिल किया गया है, जिनके कंधों पर पूरी दुनिया की उम्मीदें टिकी हैं.
इस बेहद महत्वपूर्ण मिशन का नेतृत्व नासा के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री और पूर्व अमेरिकी मरीन कॉर्प्स कर्नल रैंडी ब्रेसनिक (Randy Bresnik) करेंगे. रैंडी ब्रेसनिक अंतरिक्ष अभियानों के लिए कोई नए नाम नहीं हैं. वे पहले भी अंतरिक्ष में 149 से ज्यादा दिन बिता चुके हैं. वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के कमांडर भी रह चुके हैं और कई सफल स्पेस वॉक कर चुके हैं. उनके इस भारी-भरकम अनुभव का इस्तेमाल डीप स्पेस में होने वाले जटिल डॉकिंग टेस्ट के दौरान किया जाएगा.
इस मिशन में पायलट की जिम्मेदारी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के अंतरिक्ष यात्री लूका परमितानो (Luca Parmitano) को दी गई है. लूका इटैलियन एयरफोर्स के पूर्व टेस्ट पायलट हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाले पहले इतालवी नागरिक भी रह चुके हैं. उन्होंने अपने करियर में एक साल से ज्यादा का समय अंतरिक्ष में बिताया है. उनकी एंट्री यह दिखाती है कि आर्टेमिस मिशन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग कितना मजबूत हो चुका है.
Our Artemis III pilot is @Astro_Luca: Two-time flyer, @ESA astronaut, and the first Italian @Space_Station commander. pic.twitter.com/W3H1UoLYdo
— NASA (@NASA) June 9, 2026
आर्टेमिस-3 के मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में फ्रैंक रूबियो (Frank Rubio) को चुना गया है. फ्रैंक अमेरिकी सेना के पूर्व हेलीकॉप्टर पायलट और फ्लाइट सर्जन हैं. उन्होंने अपने पहले ही अंतरिक्ष मिशन में लगातार 371 दिन आईएसएस (ISS) पर बिताकर इतिहास रच दिया था, जो किसी भी अमेरिकी के लिए सबसे लंबी सिंगल स्पेसफ्लाइट का रिकॉर्ड है. उनका यह मेडिकल और स्पेस का अनुभव वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि लंबे समय तक अंतरिक्ष की यात्रा का इंसानी शरीर पर क्या असर पड़ता है.
इस क्रू में चौथे सदस्य के रूप में आंद्रे डगलस (Andre Douglas) को शामिल किया गया है. आंद्रे इस टीम के सबसे नए सदस्य यानी 'रुकी' (Rookie) हैं और यह उनकी पहली अंतरिक्ष उड़ान होगी. नासा में आने से पहले आंद्रे एक बेहतरीन इंजीनियर और रिसर्चर थे, जो एडवांस्ड सिस्टम्स, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट माने जाते हैं. वे पहले से ही नासा के चंद्र मिशन की प्लानिंग टीम का हिस्सा रहे हैं और अब खुद अंतरिक्ष जाकर नई पीढ़ी के खोजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे.
.@USCG Reserve commander @Astro_AndreD is making his first spaceflight as Artemis III mission specialist. pic.twitter.com/HPu0zrxxNO
— NASA (@NASA) June 9, 2026
आर्टेमिस-3 मिशन के दौरान ये चारों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit) में बेहद कठिन डॉकिंग टेस्ट करेंगे. यह टेस्ट इसलिए जरूरी है ताकि इसके ठीक बाद होने वाले आर्टेमिस-IV मिशन के जरिए इंसानों को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित उतारा जा सके. यह टीम रेडिएशन, स्पेसक्राफ्ट की परफॉर्मेंस और क्रू ऑपरेशन्स से जुड़ा बेहद कीमती डेटा जुटाएगी. सीधे शब्दों में कहें तो यह मिशन मानव इतिहास के अगले सबसे बड़े अंतरिक्ष अध्याय की नींव रखने जा रहा है.
1. आर्टेमिस-III (Artemis-III) मिशन क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
जवाब: आर्टेमिस-III नासा का एक बेहद महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है. यह मिशन चांद की सतह पर इंसानों की दोबारा वापसी (Artemis-IV मिशन) से पहले अंतरिक्ष में बेहद जटिल और जरूरी डॉकिंग टेस्ट, रेडिएशन की जांच और स्पेसक्राफ्ट की परफॉर्मेंस का डेटा जुटाएगा. यह इंसानी इतिहास के अगले बड़े अंतरिक्ष सफर की नींव रखेगा.
2. आर्टेमिस-III मिशन के क्रू में कौन-कौन शामिल हैं?
जवाब: इस ऐतिहासिक मिशन के लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है. इनके नाम कमांडर रैंडी ब्रेसनिक (नासा), पायलट लूका परमितानो (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी), मिशन स्पेशलिस्ट फ्रैंक रूबियो (नासा) और मिशन स्पेशलिस्ट आंद्रे डगलस (नासा) हैं.
3. इस मिशन की टीम में किस तरह के एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है?
जवाब: नासा ने इस मिशन के लिए बहुत ही वर्सटाइल टीम चुनी है. इस क्रू में पूर्व अमेरिकी मरीन कॉर्प्स कर्नल, इटैलियन एयरफोर्स के पूर्व टेस्ट पायलट, सेना के पूर्व हेलीकॉप्टर पायलट और फ्लाइट सर्जन (डॉक्टर) के साथ-साथ एक आधुनिक रोबोटिक्स और एडवांस सिस्टम्स इंजीनियर शामिल हैं.
4. क्या इस मिशन के अंतरिक्ष यात्री सीधे चांद की जमीन पर उतरेंगे?
जवाब: नहीं, आर्टेमिस-III के क्रू मेंबर्स सीधे चांद की सतह पर नहीं उतरेंगे. उनका मुख्य काम पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit) और डीप स्पेस में क्रिटिकल सिस्टम्स और डॉकिंग प्रोसीजर्स का टेस्ट करना है. इस टेस्ट से मिले डेटा के आधार पर इसके ठीक बाद होने वाले आर्टेमिस-IV मिशन के जरिए इंसानों को सीधे चांद के साउथ पोल पर उतारा जाएगा.
5. इस क्रू में शामिल फ्रैंक रूबियो और आंद्रे डगलस क्यों चर्चा में हैं?
जवाब: फ्रैंक रूबियो के नाम अंतरिक्ष में लगातार 371 दिन बिताने का सबसे लंबा अमेरिकी रिकॉर्ड दर्ज है, उनका यह अनुभव स्पेस ट्रैवल में इंसानी शरीर पर पड़ने वाले असर को समझने में मदद करेगा. वहीं, आंद्रे डगलस इस टीम के सबसे नए सदस्य ('रुकी') हैं, जो एक बेहतरीन रोबोटिक्स इंजीनियर हैं और पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे हैं.