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अंतरिक्ष के अनसुलझे राज खोजने निकलेगा NASA; जानिए क्या है 15 लाख किमी दूर जाने वाला मिशन, 30 अगस्त को होगा लॉन्च

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा रविवार, 30 अगस्त को नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप लॉन्च करेगी. स्पेसएक्स के रॉकेट से 15 लाख किमी दूर L2 पॉइंट पर तैनात होकर अंतरिक्ष की निगरानी करेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 29, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:22 PM IST
अंतरिक्ष के अनसुलझे राज खोजने निकलेगा NASA; जानिए क्या है 15 लाख किमी दूर जाने वाला मिशन, 30 अगस्त को होगा लॉन्च

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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