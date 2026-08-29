/अंतरिक्ष के अनसुलझे राज खोजने निकलेगा NASA; जानिए क्या है 15 लाख किमी दूर जाने वाला मिशन, 30 अगस्त को होगा लॉन्च

अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों और ब्रह्मांड के फैलाव को समझने की दिशा में नासा एक और बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है. हब्बल और जेम्स वेब जैसे शक्तिशाली टेलीस्कोप के बाद अब नासा अपना नया नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने जा रहा है. धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर तैनात होने वाला यह टेलीस्कोप एक ही नजर में अंतरिक्ष का इतना बड़ा हिस्सा देख सकेगा, जितना हब्बल टेलीस्कोप 100 बार में भी नहीं देख पाता.
रविवार, 30 अगस्त को नासा का नया और बहुत ही शक्तिशाली इन्फ्रारेड टेलीस्कोप नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. यह टेलीस्कोप पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर स्थापित होगा. नासा और स्पेसएक्स ने इस लॉन्चिंग के लिए फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A को चुना है. टेलीस्कोप को स्पेसएक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट की सहायता से सुबह 7:26 बजे (EDT) लॉन्च किया जाएगा.
इस टेलीस्कोप का नाम नासा की पहली मुख्य खगोलशास्त्री नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा गया है, जिन्हें मदर ऑफ हब्बल भी कहते हैं. रोमन टेलीस्कोप की सबसे बड़ी खास बात इसका चौड़ा विजन है. यह हब्बल टेलीस्कोप की तुलना में एक बार में 100 गुना से भी ज्यादा बड़े आसमान के हिस्से की तस्वीर ले सकेगा.
इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े रहस्यों डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से पर्दा उठाना है. डार्क एनर्जी ही वह ताकत है जो ब्रह्मांड को लगातार फैला रही है. इसके साथ ही, यह टेलीस्कोप दूरदराज के तारों का चक्कर काट रहे नए ग्रहों की खोज करेगा, अरबों आकाशगंगाओं का नक्शा बनाएगा और ब्लैक होल की भी निगरानी करेगा.
रॉकेट से अलग होने के बाद रोमन टेलीस्कोप सन-अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 2 यानी L2 की ओर बढ़ेगा. L2 स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण का संतुलन बना रहता है. इस कारण से टेलीस्कोप को सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहने में मदद मिलती है.
नासा का यह मिशन 5 साल का है, लेकिन एजेंसी को उम्मीद है कि यह टेलीस्कोप 10 साल तक काम करता रहेगा. इससे मिलने वाला सारा वैज्ञानिक डेटा दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा.