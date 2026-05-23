मंगल ग्रह पर दिखा पत्थरों का रहस्यमयी 'टावर', NASA रोवर ने भेजी तस्वीर, सच्चाई जानकर हैरान रह गए लोग!

Rock Tower on Mars: लाल ग्रह यानी मंगल पर नासा के रोवर ने ऐसी तस्वीर क्लिक की है, जिसने सबको सोच में डाल दिया है. नासा के परसिवियरेंस रोवर ने एक ऐसी तस्वीर कैद की है, जिसमें धूल भरी सतह पर तीन पत्थर एक-दूसरे के ऊपर इतने करीने से टिके दिखाई दिए कि लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या मंगल पर कोई है, जो इन पत्थरों से कुछ बना रहा है?
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Science News: क्या हमसे हजारों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर कोई रहता है जो वहां पत्थरों से कलाकारी कर रहा है? नासा के रोवर से आई एक तस्वीर ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है.हमेशा शांत और सन्नाटे में डूबा रहने वाला मंगल ग्रह से NASA के परसिवियरेंस रोवर ने कुछ ऐसी तस्वीर भेजी हैऐ, जिसे देखकर बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी अपनी उंगलियां दांतों तले दबाने को मजबूर हो गए हैं. लाल ग्रह की सुनसान और धूल भरी जगह पर तीन पत्थर एक के ऊपर एक ऐसे टिके नजर आए हैं, जैसे किसी इंसान ने उन्हें तराशकर खुद वहां सजाया हो.
नासा के रोवर से आई तस्वीर को देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन्हें जानबूझकर एक के ऊपर एक टिकाकर रखा हो. 13 मई 2026 को मिशन के 1,859वें मार्सियन डे यानी सोल पर ली गई नासा के इस रोवर की तस्वीर ने सोशल मीडिया से लेकर स्पेस लवर्स के बीच एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या यह वाकई तीन अलग-अलग पत्थर हैं या कहानी कुछ और है?
स्पेस डॉट काम की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोई एलियंस या फिर कुछ जादुई कमाल नहीं है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक बड़ा पत्थर रहा होगा, जो समय के साथ तेज हवाओं या कभी बहने वाले पानी के थपेड़ों के कारण परतों में टूट गया होगा
भले ही आज मंगल ग्रह एकदम सूखा और शांत दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका इतिहास काफी उथल-पुथल भरा रहा है. नासा के क्यूरियोसिटी रोवर के डेटा से भी यह साफ पता चलता है कि मंगल पर आकृतियों के बदलने के पीछे वहां की हवाओं का बड़ा रोल है. वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि अतीत में मंगल ग्रह का मौसम किसी रेनफॉरेस्ट की तरह काफी गीला और नमी वाला हुआ करता था.
मंगल ग्रह पर इस तरह की अजीब चीजों का दिखाई देना नई बात नहीं है. बीते 5 सालों में परसिवियरेंस रोवर ने तेंदुए जैसे धब्बों वाले पत्थर, उलझे हुए धागे जैसी दिखने वाली संरचना और पॉपकॉर्न जैसे दिखने वाले पत्थरों की भी तस्वीरें ली हैं. पहले तो ये सभी चीजें रहस्यमयी लगीं, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इनके पीछे की सही वजह खोज निकाली.
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