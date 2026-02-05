Advertisement
गजब! मंगल पर नासा के 'कमांडो' ने की बोरिंग, पर रात में एलई़डी वाली लाइट किसने जलाई?

धरती से करीब 225 मिलियन किमी दूर मंगल ग्रह पर काम कर रहा नासा का 'कमांडो' एलईडी लाइटों का भी इस्तेमाल कर रहा है. नासा ने तस्वीर में दिखाया है कि कैसे रात या अंधेरे के समय रोवर लाइट जलाकर मिशन में जुटा है.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:46 AM IST
धरती से बाहर की दुनिया के बारे में जानने में अगर आपकी दिलचस्पी है तो इस तस्वीर को गौर से देखिए. जूम करके देखिए. रात में ली गई यह तस्वीर मंगल ग्रह की है. देखने में शायद यह गुफा या किसी को छेद की तरह लगे लेकिन सच्चाई यह है कि नासा के क्यूरियोसिटी मार्स रोवर ने लाल ग्रह पर बोरिंग की है. (नीचे तस्वीर देखिए) 

नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने अपने रोबोटिक हाथ के सिरे पर लगी एलईडी लाइटों की मदद ली है, जिससे रात के समय लाल ग्रह की सतह की तस्वीर ली जा सके. तस्वीर 6 दिसंबर 2025 की है जिसे नासा ने हाल में साझा की.

6 दिसंबर को मंगल पर रोवर का 4740वां दिन था. ये LED लाइटें मार्स हैंड लेंस इमेजर (MAHLI) का हिस्सा हैं, जो क्यूरियोसिटी की रोबोटिक बांह के सिरे पर लगा एक कैमरा है. यह तस्वीर रोवर के सिर पर लगे कैमरे (मास्टकैम) से ली गई. 

मंगल पर ड्रिल क्यों कर रहे साइंटिस्ट? 

कभी-कभी वैज्ञानिकों ने दिन के समय गहरे अंधेरे वाले इलाकों को देखने के लिए MAHLI की एलईडी लाइटों का इस्तेमाल किया है- जैसे ड्रिल किए गए छेदों के अंदर. हां, नासा की इस तस्वीर से यह भी पता चला है कि इस तरह रोवर लाल ग्रह पर बोरिंग कर रहा है जिससे सतह के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके. 

मिशन के तहत क्यूरियोसिटी टीम रात में इन LED लाइटों का इस्तेमाल ड्रिल किए छेदों की दीवारों में लेयरिंग या दूसरी विशेषताएं समझने के लिए कर चुकी है. इससे उन्हें चट्टान की बनावट को समझने में मदद मिलती. जब से मिशन ने ड्रिलिंग का तरीका बदला है, ड्रिल किए गए छेद इतने खुरदुरे और धूल भरे हो गए हैं कि ऐसी कोई भी डिटेल देखना मुश्किल है.

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

