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Hindi Newsविज्ञानमंगल पर दिखे मकड़ियों के जाले और उनके अंडे! NASA के रोवर ने खींची दुनिया को हैरान करने वाली फोटो, जानें इन डरावनी तस्वीरों का सच

मंगल पर दिखे मकड़ियों के जाले और उनके अंडे! NASA के रोवर ने खींची दुनिया को हैरान करने वाली फोटो, जानें इन डरावनी तस्वीरों का सच

Mystery on Mars: मंगल ग्रह से एक ऐसी खबर आई है जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं. NASA के रोवर ने लाल ग्रह की धूल भरी वादियों में कुछ ऐसा खोज निकाला है जो दिखने में किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसा है. इसको सुलझाने में दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स उलझ गए हैं. यह ऊपर से देखने पर किसी मकड़ी के जाले जैसी लगती हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 23, 2026, 07:48 AM IST
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मंगल पर दिखे मकड़ियों के जाले और उनके अंडे! NASA के रोवर ने खींची दुनिया को हैरान करने वाली फोटो, जानें इन डरावनी तस्वीरों का सच

Mystery on Mars: मंगल ग्रह (Mars) से आई एक ताजा तस्वीर ने स्पेस साइंटिस्टों की रातों की नींद उड़ा दी है. नासा (NASA) के रोवर ने लाल ग्रह की सतह पर विशालकाय मकड़ी के जालों (Spiderwebs) जैसी आकृतियां रिकॉर्ड की हैं. इतना ही नहीं, इन जालों के बीच में छोटी सी सफेद अंडे जैसी संरचनाएं (Egg-like structures) भी दिखाई दी हैं, जिन्हें सुलझाने में दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स उलझ गए हैं. काले रंग की ये टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएं मार्स के इनका सिटी (Inca City) के ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर फैली हुई हैं. इस खोज ने इस बहस को फिर से जिंदा कर दिया है कि क्या हम मंगल पर अकेले हैं?

क्या सच में वहां मकड़ियां हैं?

साइंटिस्टों के अनुसार यह धरती वाली मकड़ियां नहीं हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जाल असल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जमने और पिघलने की वजह से बने होंगे. मंगल के दक्षिणी ध्रुव पर जब सर्दियों के बाद बसंत ऋतु आती है, तो सतह के नीचे जमी बर्फ (Dry Ice) सीधे गैस बनकर बाहर निकलती है. इस दबाव से सतह पर दरारें पड़ जाती हैं जो ऊपर से देखने पर किसी मकड़ी के जाले जैसी लगती हैं.

उन 'अंडों' का रहस्य क्या है?

जालों वाली बात तो समझ आती है, लेकिन उन अंडों ने वैज्ञानिकों को चकरा दिया है. NASA के रोवर ने इन जालों के बीच में सफेद और चमकीले गोल ढांचे देखे हैं. कुछ लोग इसे एलियन जीवों के अंडे बता रहे हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शायद खनिज (Minerals) के जमाव या खास तरह के पत्थर हो सकते हैं जो गैस के दबाव के कारण गोल आकार ले चुके हैं. हालांकि, अभी तक कोई भी वैज्ञानिक दावे के साथ यह नहीं कह पाया है कि ये असल में क्या हैं?

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क्या ये कोई प्राचीन अवशेष हैं?

कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये आकृतियां लाखों साल पुराने किसी सूखे हुए बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों के अवशेष हो सकते हैं. अगर यह सच साबित होता है, तो यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खोज हो सकती है. इसके बाद यह बात पक्की हो जाएगी कि मंगल पर कभी जीवन था.

हैरान है नासा की टीम

नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (JPL) के वैज्ञानिक इन तस्वीरों का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं. उनका कहना है, मंगल हमें हर बार चौंका देता है. ये संरचनाएं इतनी जटिल हैं कि इन्हें केवल हवा या पानी का काम कहना मुश्किल लग रहा है. रोवर अब उन 'अंडों' के करीब जाकर उनकी जांच करने की कोशिश करेगा.

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लाल ग्रह पर जीवन की नई उम्मीद?

भले ही ये मकड़ियां असली न हों, लेकिन इन ढांचों का मिलना यह बताता है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे आज भी बहुत कुछ हलचल हो रही है. गैसों का इस तरह निकलना और अजीबोगरीब आकृतियों का बनना इस बात का संकेत है कि वहां का वातावरण मृत (Dead) नहीं है. नासा अब अपने रोवर को इन 'अंडों' के और करीब भेजने की तैयारी कर रहा है, जिससे उनके रसायन की जांच की जा सके.

इंतजार है अगली तस्वीर का

फिलहाल दुनिया भर के स्पेस प्रेमी इन तस्वीरों को देखकर रोमांचित हैं. सभी सोच रहे हैं कि क्या ये सिर्फ पत्थर हैं या फिर मंगल ग्रह के गहरे राज? इसका जवाब तो अभी तक नहीं मिला है. लेकिन एक बात तय है, मंगल ग्रह हमें हर बार कुछ ऐसा दिखाता है जो हमारी कल्पना से भी परे होता है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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