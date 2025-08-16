NASA के रोवर ने भेजा मंगल ग्रह का 360 व्यू, तैरती दिखी बड़ी-बड़ी चट्टानें, चमचमाता पत्थर भी दिखा

NASA Rover sent 360 view of Mars: वैज्ञानिकों के लिए मंगल ग्रह पर खोज करना सबसे लंबे समय से चले आ रहे सपनों में से एक है. वैज्ञानिक यह ढूंढन में लगे हुए हैं कि क्या मंगल ग्रह पर कभी कोई जीवन था? क्या वहां पर आगे जीवन की संभावना हो सकती है? इसी तरह के सवालों के जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं. इन्हीं में से नासा का पर्सिवियरेंस रोवर भी है जो 2021 में मंगल पर उतरा था और वहां से लगातार नए-नए अपडेट/रिसर्च भेज रहा है. इस रोवर के जरिए भेजी गई सबसे ताजा जानकारी ने मंगल के कई अहम राज से पर्दा उठाया है.

दुनिया में बनाए गए अब तक के सबसे एडवांस रोवर्स में से एक 'पर्सिवियरेंस' वहां गाड़ी की तरह चलते हुए वैज्ञानिकों के टार्गेट को प्राप्त कर रहा है. हाल ही में इस रोवर ने हैरान कर देने वाली तस्वीरें भेजी हैं. ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अनोखी हैं, क्योंकि यह फोटोज मंगल की अब तक की सबसे साफ तस्वीरों में से हैं और बारीक पैनोरामा में (चारों ओर का दृश्य) तस्वीर खींची.

रोवर ने मंगल ग्रह की 96 फोटोज भेजीं

वैज्ञानिकों का कहना है कि रोवर में लगे कैमरे ने 96 अलग-अलग तस्वीरें ली हैं, जिन्हें बाद में जोड़कर 360 डिग्री पैनरामा बनाया गया है. 2021 में भेजे गए इस रोवर ने यह फोटोज अपने मिशन के 1516वें दिन खींची हैं. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस समय रोवर ने तस्वीरें ली हैं तब वहां का आसमान बिल्कुल साफ और धूल मुक्त था. जिसकी वजह से इन्हें मंगल की अब तक की सबसे साफ तस्वीर भी कहा जा हा है.

मंगल के 360 डिग्री व्यू में क्या है?

रोवर के जरिए भेजी गईं 96 तस्वीरों को जोड़ने के बाद 360 डिग्री में काफी कुछ साफ दिखाई दे रहा है. जैसे एक एक बड़ी 'तैरती हुई चट्टान' (Float Rock) ऊपरी हिस्से में रखी दिखती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चट्टान कहीं और से आई थी और रेत बनने से पहले यहां आकर अटकी.

एक अर्धचंद्र आकार की गहरी रेत की लहर (Sand Ripple) दिखती है, जो रोवर से सिर्फ 4.4 मीटर की दूरी पर है.

एक चमकदार सफेद निशान भी दिखाई देता है, यह जगह वह है जहां रोवर ने अपनी ड्रिल से चट्टान को घिसा.

इस नजारे में दो अलग-अलग तरह की जमीनें साफ दिखती हैं. पास की हल्की और ओलिवाइन (Olivine) से भरपूर चट्टानें. दूर की गहरी और क्ले (Clay) वाली चट्टानें, जो कहीं ज्यादा पुरानी लगती हैं.

तस्वीर में रोवर के पहियों के निशान भी दिखाई देते हैं.

यह तस्वीर सिर्फ़ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत कीमती भी है. इससे मंगल की पुरानी भूगर्भीय कहानी समझने और उसकी सतह का गहराई से अध्ययन करने में मदद मिल रही है.