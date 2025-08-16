NASA के रोवर ने भेजा मंगल ग्रह का 360 व्यू, तैरती दिखी बड़ी-बड़ी चट्टानें, चमचमाता पत्थर भी दिखा
Advertisement
trendingNow12884019
Hindi Newsविज्ञान

NASA के रोवर ने भेजा मंगल ग्रह का 360 व्यू, तैरती दिखी बड़ी-बड़ी चट्टानें, चमचमाता पत्थर भी दिखा

Mars: 2021 में मंगल ग्रह पर भेजे गए नासा के रोवर ने हाल ही में बेहद दिलचस्प तस्वीरें भेजी हैं. वैज्ञानिकों ने इन तस्वीरों को जोड़कर 360 व्यू बनाया है जिसमें काफी कुछ साफ-साफ समझ आ रहा है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NASA के रोवर ने भेजा मंगल ग्रह का 360 व्यू, तैरती दिखी बड़ी-बड़ी चट्टानें, चमचमाता पत्थर भी दिखा

NASA Rover sent 360 view of Mars: वैज्ञानिकों के लिए मंगल ग्रह पर खोज करना सबसे लंबे समय से चले आ रहे सपनों में से एक है. वैज्ञानिक यह ढूंढन में लगे हुए हैं कि क्या मंगल ग्रह पर कभी कोई जीवन था? क्या वहां पर आगे जीवन की संभावना हो सकती है? इसी तरह के सवालों के जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं. इन्हीं में से नासा का पर्सिवियरेंस रोवर भी है जो 2021 में मंगल पर उतरा था और वहां से लगातार नए-नए अपडेट/रिसर्च भेज रहा है. इस रोवर के जरिए भेजी गई सबसे ताजा जानकारी ने मंगल के कई अहम राज से पर्दा उठाया है.

दुनिया में बनाए गए अब तक के सबसे एडवांस रोवर्स में से एक 'पर्सिवियरेंस' वहां गाड़ी की तरह चलते हुए वैज्ञानिकों के टार्गेट को प्राप्त कर रहा है. हाल ही में इस रोवर ने हैरान कर देने वाली तस्वीरें भेजी हैं. ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अनोखी हैं, क्योंकि यह फोटोज मंगल की अब तक की सबसे साफ तस्वीरों में से हैं और बारीक पैनोरामा में (चारों ओर का दृश्य) तस्वीर खींची.

यह भी पढ़ें: मंगल पर जीवन ढूंढ रहे रोवर को दिखा 'हेल्मेट', तस्वीर देख उड़े वैज्ञानिकों के होश; क्या वजह बताई?

रोवर ने मंगल ग्रह की 96 फोटोज भेजीं

वैज्ञानिकों का कहना है कि रोवर में लगे कैमरे ने 96 अलग-अलग तस्वीरें ली हैं, जिन्हें बाद में जोड़कर 360 डिग्री पैनरामा बनाया गया है. 2021 में भेजे गए इस रोवर ने यह फोटोज अपने मिशन के 1516वें दिन खींची हैं. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस समय रोवर ने तस्वीरें ली हैं तब वहां का आसमान बिल्कुल साफ और धूल मुक्त था. जिसकी वजह से इन्हें मंगल की अब तक की सबसे साफ तस्वीर भी कहा जा हा है.

fallback

मंगल के 360 डिग्री व्यू में क्या है?

रोवर के जरिए भेजी गईं 96 तस्वीरों को जोड़ने के बाद 360 डिग्री में काफी कुछ साफ दिखाई दे रहा है. जैसे एक एक बड़ी 'तैरती हुई चट्टान' (Float Rock) ऊपरी हिस्से में रखी दिखती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चट्टान कहीं और से आई थी और रेत बनने से पहले यहां आकर अटकी.

  • एक अर्धचंद्र आकार की गहरी रेत की लहर (Sand Ripple) दिखती है, जो रोवर से सिर्फ 4.4 मीटर की दूरी पर है.

  • एक चमकदार सफेद निशान भी दिखाई देता है, यह जगह वह है जहां रोवर ने अपनी ड्रिल से चट्टान को घिसा. 

  • इस नजारे में दो अलग-अलग तरह की जमीनें साफ दिखती हैं. पास की हल्की और ओलिवाइन (Olivine) से भरपूर चट्टानें. दूर की गहरी और क्ले (Clay) वाली चट्टानें, जो कहीं ज्यादा पुरानी लगती हैं.

  • तस्वीर में रोवर के पहियों के निशान भी दिखाई देते हैं.

  • यह तस्वीर सिर्फ़ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत कीमती भी है. इससे मंगल की पुरानी भूगर्भीय कहानी समझने और उसकी सतह का गहराई से अध्ययन करने में मदद मिल रही है.

FAQ: मंगल ग्रह

❓ मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण (Gravity) कितना है?

✔️ मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का केवल 38% है. यानी अगर पृथ्वी पर आपका वज़न 60 किलो है तो मंगल पर लगभग 23 किलो होगा.

❓ क्या मंगल ग्रह पर पानी है?

✔️ हाँ, वैज्ञानिकों को मंगल पर बर्फ के रूप में पानी मिला है, खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों में। तरल पानी के भी कुछ संकेत मिले हैं.

❓ मंगल पर दिन और साल कितने लंबे होते हैं?

✔️ मंगल का एक दिन (Sol) 24 घंटे 37 मिनट का होता है और एक साल लगभग 687 पृथ्वी दिन का.

❓ क्या इंसान मंगल पर रह सकता है?

✔️ अभी मंगल पर इंसानों के रहने की स्थिति नहीं है क्योंकि वहां ऑक्सीजन बहुत कम है और वातावरण पतला है लेकिन NASA और अन्य एजेंसियां भविष्य में मानव बस्ती बसाने पर शोध कर रही हैं.

About the Author
author img
Tahir Kamran

पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से अपने सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ की मोहब्बत धीरे-धीरे पेशे में ढल गई. उर्दू के बाद हिंदी-पंजाबी अख़बारों म...और पढ़ें

TAGS

marsnasa

Trending news

हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
shashi tharoor news
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात
aaj ki taza khabar
Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
bangal poll
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
GST
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
Congress Vote Stealing Campaign
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
;