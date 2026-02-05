Advertisement
trendingNow13098550
Hindi Newsविज्ञानअंतरिक्ष से न्यूयॉर्क दिखा बर्फ का टापू, NASA की सैटेलाइट ने दिखाया -5 डिग्री में जमा हुआ शहर

अंतरिक्ष से न्यूयॉर्क दिखा 'बर्फ का टापू', NASA की सैटेलाइट ने दिखाया -5 डिग्री में जमा हुआ शहर

Science News: जनवरी 2026 के अंत में आई भीषण शीत लहर ने न्यूयॉर्क को एक बर्फ के टापू में बदल दिया है. NASA के सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से इस जमी हुई खूबसूरती की कुछ ऐसी तस्वीरें ली हैं जिसे देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए हैं.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 05, 2026, 09:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंतरिक्ष से न्यूयॉर्क दिखा 'बर्फ का टापू', NASA की सैटेलाइट ने दिखाया -5 डिग्री में जमा हुआ शहर

New York from Space: जनवरी 2026 के अंत में न्यूयॉर्क शहर में कड़ाके की ठंड पड़ी जिसने पूरे शहर को बर्फ की चादर से ढक दिया. अंतरिक्ष से यह नजारा कैसा दिख रहा था इसकी कुछ अद्भुत तस्वीरें नासा (NASA) के सैटेलाइट ने ली हैं. 28 जनवरी को नासा के लैंडसैट 8 (Landsat 8) सैटेलाइट ने न्यूयॉर्क की खास तस्वीरें खींचीं. इन तस्वीरों में बर्फ को हल्के नीले रंग में दिखाया गया है जिससे जमी हुई बर्फ और पानी के बीच का अंतर साफ नजर आ सके. इसमें दिख रहा है कि मैनहट्टन के पास बहने वाली हडसन नदी पूरी तरह जम गई थी.

न्यूयॉर्क में इतनी भयंकर ठंड क्यों पड़ी?
24 जनवरी से ही न्यूयॉर्क में तापमान जीरो डिग्री से नीचे चला गया था. यह कड़ाके की ठंड एक हफ्ते से ज्यादा समय तक बनी रही. 28 जनवरी के दिन हालत सबसे खराब थी जब दिन का सबसे ज्यादा तापमान भी -5 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाया. उत्तर ध्रुव से आने वाली बेहद ठंडी हवाओं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. 

यह भी पढ़ें: 6 फीट ऊंचे पंखों वाला खूंखार शिकारी...T-Rex से भी बड़े इस डायनासोर ने वैज्ञानिकों को किया हैरान

Add Zee News as a Preferred Source

पूरी तरह क्यों नहीं जमी नदी?
नदियों के ऊपरी हिस्सों में पानी में नमक कम था और लहरें भी काफी धीमी थीं. कम खारापन होने की वजह से पानी बहुत जल्दी बर्फ में बदल गया और नदियां सफेद चादर की तरह दिखने लगीं. मैनहट्टन के पास हडसन नदी का पानी काफी खारा है और उसका बहाव भी बहुत तेज रहता है. इसी वजह से यह नदी पूरी तरह से नहीं जमी. 

क्या है इसका खतरा?
जब नदियं में बर्फ जमती है तो इससे अचानक बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है. यह बर्फ पुलों और पानी के पाइपों पर भारी दबाव डालते हैं जिससे उनके टूटने का डर रहता है. साथ ही, इससे पानी की क्वालिटी खराब होती है और पानी में रहने वाले जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है. वैज्ञानिक अब इन खतरों से बचने के लिए खास तकनीक और रडार का इस्तेमाल कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: ताइवान में मिला 4 मीटर लंबा प्राचीन अजगर, 8 लाख साल पुराने कंकाल ने उड़ाए वैज्ञानिकों के होश

मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है?
राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी दी है कि इस हफ्ते के अंदर तक उत्तर ध्रुव (Arctic) से आने वाली बर्फीली हवाएं चलती रहेंगी जिससे तापमान सामान्य से काफी कम रहेगा. NASA की यह तस्वीर दिखाती है कि कैसे कुदरत का बदलता रूप एक तरफ शहरों को खूबसूरत को बना देता है लेकिन दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी और सड़कों-पुलों के लिए बड़ी मुसीबतें भी खड़ी कर देता है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

NASA satellites

Trending news

चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
India Sri Lanka News
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
Karnataka News
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Madras High Court
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
shashi tharoor news
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
DNA
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
DNA
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े