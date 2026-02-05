अंतरिक्ष से न्यूयॉर्क दिखा 'बर्फ का टापू', NASA की सैटेलाइट ने दिखाया -5 डिग्री में जमा हुआ शहर

New York from Space: जनवरी 2026 के अंत में न्यूयॉर्क शहर में कड़ाके की ठंड पड़ी जिसने पूरे शहर को बर्फ की चादर से ढक दिया. अंतरिक्ष से यह नजारा कैसा दिख रहा था इसकी कुछ अद्भुत तस्वीरें नासा (NASA) के सैटेलाइट ने ली हैं. 28 जनवरी को नासा के लैंडसैट 8 (Landsat 8) सैटेलाइट ने न्यूयॉर्क की खास तस्वीरें खींचीं. इन तस्वीरों में बर्फ को हल्के नीले रंग में दिखाया गया है जिससे जमी हुई बर्फ और पानी के बीच का अंतर साफ नजर आ सके. इसमें दिख रहा है कि मैनहट्टन के पास बहने वाली हडसन नदी पूरी तरह जम गई थी.

न्यूयॉर्क में इतनी भयंकर ठंड क्यों पड़ी?

24 जनवरी से ही न्यूयॉर्क में तापमान जीरो डिग्री से नीचे चला गया था. यह कड़ाके की ठंड एक हफ्ते से ज्यादा समय तक बनी रही. 28 जनवरी के दिन हालत सबसे खराब थी जब दिन का सबसे ज्यादा तापमान भी -5 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाया. उत्तर ध्रुव से आने वाली बेहद ठंडी हवाओं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया.

पूरी तरह क्यों नहीं जमी नदी?

नदियों के ऊपरी हिस्सों में पानी में नमक कम था और लहरें भी काफी धीमी थीं. कम खारापन होने की वजह से पानी बहुत जल्दी बर्फ में बदल गया और नदियां सफेद चादर की तरह दिखने लगीं. मैनहट्टन के पास हडसन नदी का पानी काफी खारा है और उसका बहाव भी बहुत तेज रहता है. इसी वजह से यह नदी पूरी तरह से नहीं जमी.

क्या है इसका खतरा?

जब नदियं में बर्फ जमती है तो इससे अचानक बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है. यह बर्फ पुलों और पानी के पाइपों पर भारी दबाव डालते हैं जिससे उनके टूटने का डर रहता है. साथ ही, इससे पानी की क्वालिटी खराब होती है और पानी में रहने वाले जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है. वैज्ञानिक अब इन खतरों से बचने के लिए खास तकनीक और रडार का इस्तेमाल कर रहे हैं.

मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है?

राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी दी है कि इस हफ्ते के अंदर तक उत्तर ध्रुव (Arctic) से आने वाली बर्फीली हवाएं चलती रहेंगी जिससे तापमान सामान्य से काफी कम रहेगा. NASA की यह तस्वीर दिखाती है कि कैसे कुदरत का बदलता रूप एक तरफ शहरों को खूबसूरत को बना देता है लेकिन दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी और सड़कों-पुलों के लिए बड़ी मुसीबतें भी खड़ी कर देता है.