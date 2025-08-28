Mysterious Lights: अंतरिक्ष से दिखी रहस्यमय नीली-हरी रोशनी, NASA के सैटेलाइट ने दिखाई दूसरी दुनिया की तस्वीर

NASA Latest News: NASA के सैटेलाइट्स ने ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर समुद्र में एक अजीब नीली-हरी चमक देखी है. पहले तो इसने सबको हैरान कर दिया लेकिन बाद में पता चला कि ये फाइटोप्लांकटन नाम के छोटे समुद्री जीवों की वजह से थी. यह चमक इतनी तेज थी कि इसे अंतरिक्ष से भी साफ देखा जा सकता था. बता दें कि फाइटोप्लांकटन समुद्री इकोसिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है. इस चमक को सबसे पहले NASA के PACE स्पेसक्राफ्ट ने देखा जिसने ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच इसे दर्ज किया. बार-बार होने वाली इस घटना से वैज्ञानिकों को इसके पैटर्न समझने में मदद मिलेगी.

क्यों होती है ये चमक?

समुद्र में फाइटोप्लांकटन की ज्यादा मात्रा होने पर खास तरह की चमक पैदा होती है. फिरोज रंग की ये चमक क्लोरोफिल 'ए' की वजह से होती है. यह क्लोरिफिल पौधों को खाना बनाने में मदद करता है जिसकी वजह से ये छोटे जीव समुद्र में बढ़ पाते हैं. समुद्र में किसी जीव के मरने के बाद उससे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व निकलते हैं. फाइटोप्लांकटन सूरज की रोशनी की मदद से इन तत्वों को सोख लेते हैं.

यह भी पढें: ISS पर दिखा रहस्यमयी 'ब्लू जेट'...NASA एस्ट्रोनॉट ने शेयर की तस्वीर, इसे देख वैज्ञानिक भी रह गए दंग

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों का क्या कहना है?

फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जोचेन केम्फ के मुताबिक, फाइटोप्लांकटन की बढ़ती आबादी अंतरिक्ष से भी दिखती है, क्योंकि यह करीब 500 फीट की गहराई तक फैल जाती है. इस चमक में हरे रंग के साथ-साथ नीले रंग के शेड्स भी दिखते हैं जो शायद समुद्र की तलहटी में मौजूद तलछट की वजह से होते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि, समुद्र में अलग-अलग तरह के फाइटोप्लांकटन भी मौजूद हो सकते हैं.

क्यों जरूरी हैं फाइटोप्लांकटन?

जिस जगह ये रोशनी देखी गई वहां समुद्र की धाराएं तेज हैं और यह रास्ता पोर्ट फिलिप खाड़ी तक जाता है. फाइटोप्लांकटन की चमक कोई नई बात नहीं है और दुनिया के कई हिस्सों में इसे पहले भी देखा गया है. लेकिन आज के आधुनिक सैटेलाइटों से मिली तस्वीरों से इसे बेहतर तरीके से देखा और समझा जा सकता है. इससे वैज्ञानिकों को समुद्री जीवन और महासागरों की हलचल समझने में मदद मिलेगी.

यह भी पढें: Denmark Lost City: द्वारका की तरह समुद्र के नीचे मिली अलग दुनिया, गहराई में मिला 8,500 साल पुराना 'टाइम कैप्सूल'