NASA वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा...अलास्का से आर्कटिक तक, हर जगह अलग है ग्लेशियर की रफ्तार

Earth Glaciers: ग्लेशियरों को अक्सर लोग धीमा और न बदलने वाला मानते हैं पर असल में उनकी हरकतें मौसम के साथ बदलती रहती हैं. नवंबर 2025 में साइंस पत्रिका में छपी एक नई स्टडी बताती है कि मौसमी तापमान बदलने पर ग्लेशियर कैसे कभी तेज़ तो कभी धीमे हो जाते हैं. NASA के सैटेलाइट डेटा की जांच करके वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ये विशाल बर्फ के टुकड़े तापमान बढ़ने पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं. इससे हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि बदलते मौसम में उनका भविष्य कैसा होगा.

रिसर्च में क्या सामने आया?

इस रिसर्च में 2014 से 2022 तक के लाखों सैटेलाइट इमेज की जांच की गई है. इससे यह साफ होता है कि ग्लेशियर तापमान में बदलाव पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं. वैज्ञानिकों ने पाया कि ग्लेशियर की गति में कई तरह के मौसमी पैटर्न दिखते हैं कुछ बसंत ऋतु (Spring) में और कुछ गर्मियों में तेज हो जाते हैं. यह बदलाव पिघले हुए पानी की वजह से होता है. पिघला पानी ग्लेशियर के नीचे की सतह को चिकना बना देता है जिससे ये तेजी से फिसलते हैं.

स्टडी क्या कहती है?

इस स्टडी से सामने आई सबसे दिलचस्प बात है ग्लेशियर की गति में मौसमी तेजी का होना. जैसे ही बसंत और गर्मी के महीनों में तापमान बढ़ता है ग्लेशियर की सतह पर जमा बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है और यह पानी बहकर ग्लेशियर के निचले हिस्से तक पहुंच जाता है. यह पिघला हुआ पानी नीचे के घर्षण को कम कर देता है जिससे ग्लेशियर समुद्र की ओर तेजी से खिसकने लगता है.

वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बारे में क्या बताया?

इस स्टडी में सिर्फ एक ग्लेशियर पर नहीं बल्कि अलग-अलग महाद्वीपों के ग्लेशियरों पर ध्यान दिया गया. वैज्ञानिकों ने पाया कि उनकी जगह के हिसाब से मौसमी पैटर्न भी अलग-अलग होते हैं. अलास्का के मालस्पिना ग्लेशियर में गति बसंत की शुरुआत में बढ़ती है जब पिघला हुआ पानी बर्फ की दरारों से बाहर आने लगता है. इससे बिल्कुल उलट यूरोप और रूस के आर्कटिक इलाकों के ग्लेशियर गर्मियों के आखिर या पतझड़ की शुरुआत में सबसे तेज हो जाते हैं.

2 लाख से ज्यादा ग्लेशियर की निगरानी

धरती पर 2,00,000 से भी ज्यादा ग्लेशियर हैं इसलिए उनकी हरकतों पर नजर रखना कोई आसान काम नहीं है. लेकिन, NASA की सैटेलाइट तकनीक में हुई तरक्की के कारण वैज्ञानिक अब अंतरिक्ष से ही इन ग्लेशियरों को करीब से देख पा रहे हैं. इतने सारे डेटा ने टीम को यह समझने में मदद की है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और अलग-अलग हिस्सों के ग्लेशियर बढ़ते तापमान पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं.