NASA की सैटेलाइट ने दिखाई डराने वाली तस्वीर, अंटार्कटिका की बर्फ ने तोड़ा 47 साल पुराना रिकॉर्ड

Antarctica Ice: NASA की सैटेलाइट तस्वीरों से अंटार्कटिका में एक चिंता वाली बात सामने आई है. वहां की समुद्री बर्फ रिकॉर्ड में तीसरे सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. अंटार्कटिका में मौसम में बदलाव होते रहते हैं लेकिन 2025 में सर्दियों के दौरान बर्फ का जमाव बहुत कम रहा जो हैरान करने वाला है. यह कमी इस बात का इशारा है कि पृथ्वी के मौसम में बड़ा बदलाव हो सकता है. यह बर्फ का घटना पिछले 10 सालों से चल रहे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है. इससे लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव हो सकते हैं.

अंटार्कटिका में बर्फ क्यों कम है?

अंटार्कटिका में हर साल एक खास बर्फ चक्र चलता है जिसमें सर्दियों में बर्फ फैलती है और गर्मियों में सिकुड़ती है. इस साल बर्फ का फैलाव सिर्फ 6.88 मिलियन वर्ग मील तक ही पहुंचा. यह मात्रा 348,000 वर्ग मील कम है अगर हम पिछले 1981 से 2010 के औसत को देखें. इसका मतलब है कि यह पिछले 47 सालों के सैटेलाइट रिकॉर्ड में दर्ज किया गया तीसरा सबसे कम शीतकालीन हिम जमाव है.

इससे क्या असर पड़ेगा?

अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ पृथ्वी के मौसम को ठीक रखने में बहुत जरूरी काम करती है. यह सूरज की रोशनी को अंतरिक्ष में वापस भेजती है और समुद्र के बहाव को भी प्रभावित करती है. बर्फ की यह परावर्तक सतह पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने में सबसे जरूरी है. लेकिन जैसे-जैसे बर्फ कम होती है समुद्र ज्यादा सूरज की रोशनी सोखने लगते हैं. इससे एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है जो Global Warming को और भी तेज कर सकता है.

अंटार्कटिक की बर्फ इतनी अलग क्यों है?

आर्कटिक के मुकाबले जहां समुद्री बर्फ जमीन के पास तक सीमित रहती है, अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ खुले समुद्र में तैरती है. इस वजह से इसे फैलने और सिकुड़ने के लिए ज्यादा जगह मिलती है. यह भौगोलिक अंतर बर्फ के चक्र को ज्यादा अस्थिर बना देता है. इससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि लंबे समय में बर्फ में क्या बदलाव आएगा.

क्यों घट रही है बर्फ?

हाल के सालों में समुद्र का पानी लगातार गर्म हो रहा है जिससे बर्फ पतली हो रही है और सुकुड़ रही है. हवा में घूमने के तरीके और हवा की गति में बदलाव भी बर्फ को उसकी सामान्य गति से बहुत तेजी से पीछ धकेल रहा है. साथ ही वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि यह पता लगाने के लिए और ज्यादा जांच की जरूरत है कि प्राकृतिक चक्रों और इंसानों द्वारा किए गए Climate Change का कितना असर हो रहा है.