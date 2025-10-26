NASA ने अंटार्कटिका के पास कैद किए 13 किमी बड़े भयानक निशान, वैज्ञानिक बोले- 'इसमें कुछ तो छिपा है'

Mysterious Spots captured by NASA: धरती की परिक्रमा कर रहे एक सैटेलाइट ने हर्ड द्वीप के पीस अजीब सी तस्वीर खींची है. NASA द्वारा जारी की गई तस्वीर में सफेद बादलों की एक बाद विशाल चादर में गहरे घूमते हुए छिद्रों की कतार दिखाई दे रहा था. हर छिद्र लगभग 13 किमी चौड़ा था और उनका घुमावदार पैटर्न साफ दिख रहा था. अंतरिक्ष से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में कई घूमती ड्रिलों ने छेद कर दिया हो. सैटेलाइट ने जो देखा वह कोई नॉर्मल घटना नहीं थी. यह हवा और बादलों का एक दुर्लभ और कंट्रोल्ड डांस था. इसे वॉन कार्मन भंवरों का क्रम कहा जाता है.

क्या होत हैं वॉन कार्मन भंवरों?

वॉन कार्मन भंवरों(Von Karman Vortices)तब बनते हैं जब किसी ऊंची चीज के पास से बहती है और बारी-बारी से विपरीत दिशाओं में नीचे की ओर मुड़ने लगती है . ये घुमावदार पैटर्न विज्ञान के लिए नहीं हैं लेकिन उस दिव ने जिस तरह से दिखा उसने मौसम वैज्ञानिकों और सैटेलाइट एनालाइजर को और बेहतर व्याख्या ढूंढने के लिए मजबूर किया.

कहां दिखे ये काले धब्बे?

ऑस्ट्रेलिया के एक निर्जन इलाका हर्ड द्वीप, मॉनस पीक नाम के सक्रिय ज्वालामुखी का घर है जो समुद्र तल से 2,745 मीटर ऊंचा है. यह चोटी अक्सर बादलों से ढकी रहती है और यहां तेज हवाएं दक्षिणी महासागर को चीरती हुई आती हैं, यह चोटी उनके रास्ते में स्थित है. इस ऊंचे भूभाग और तेज बहने वाली हवा के मेल ने ही उस घुमावदार दृश्य के बनने के लिए सही माहौल तैयार किया था.

कब बनते हैं ये भंवर?

ये भंवर तब बनते हैं जब जब हवा की स्थिर धारा किसी बाधा, जैसे किसी पहाड़ या द्वीप से टकराती है और हवा का बहाव उसके चारों ओर बंट जाता है. जब हवा की ये दोनों धाराएं दूसरी तरफ फिर से मिलती हैं तो घूमते हुए भंवर का एक बार-बार बनने वाला पैटर्न बनाती हैं. आमतौर पर, कैनरी द्वीप या ग्वाडालूप द्वीप जैसे स्थानों पर ये पैटर्न हल्के बादलों में धुंधले घुमावदार आकार में दिखाई देते हैं.

कब ली गई थी ये तस्वीर?

NASA की Earth Observatory के अनुसार, भंवरों की श्रृंखला पहले उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रही थी लेकिन फिर अचानक बीच रास्ते में ही 90 डिग्री अपनी दिशा बदल ली. इस तस्वीर को 2016 में लिया गया था जो अब एक बार फिर मीडिया और वैज्ञानिकों के बीच चर्चा में आई है. NASA ने बताया, एक्वा सैटेलाइट पर लगे MODIS नाम के डिवाइश ने ग्रीनलैंड, सेंट हेलेना और प्रशांत महासागर के ऊपर भी वॉन कार्मन भंवरों को कैद किया है.

वो क्या है जो छिपा हुआ है?

2016 की इन तस्वीरों का फिर सुर्खियों में आना दिखाता है कि तस्वीर और लगभग 10 साल बाद उनका चुपचाप फिर से सामने आना दिखाता है कि कितना कुछ अभी भी हमारी नजरों से छिपा हुआ है. इस पूरी कहानी के सेंटर में ज्वालामुखी है द्वीप है जहां बहुत कम लोग जाते हैं जो ग्रह के सबसे तूफानी मौसम से घिरा है और जिसकी पुष्टि सबसे एडवांस सैटेलाइट से हुई है.