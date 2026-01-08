इंसान रहे न रहे वॉयजर-1 रहेगा...48 साल से कहां चक्कर काट रहा है NASA का ये सैटेलाइट

Science News in Hindi: सितंबर 1977 में नासा ने एक खास अंतरिक्ष यान भेजा था जिसका नाम है वॉयजर-1. करीब 45 साल तक लगातार चलने के बाद साल 2012 में यह हमारे सौरमंडल की सीमा को पार कर गया और उस अंधेरी जगह पहुंच गया जहां तारों के बीच का खाली हिस्सा शुरू होता है. आज इस यान को अंतरिक्ष में घूमते हुए 48 साल हो चुके हैं. यह अब हमसे इतनी दूर निकल चुका है कि इसकी लंबी यात्रा के सामने इंसान का पूरा इतिहास बस एक पल जैसा लगता है.

कितनी है वॉयजर की रफ्तार?

इंसानों द्वारा बनाई गई यह सबसे दूर जाने वाली मशीन अभी 61,155 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है. लेकिन अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि इतनी तेज रफ्तार भी उसके सामने बहुत धीमी है. कई लोग सोचते हैं कि वॉयजक किसी खास ग्रह या दूसरी पृथ्वी की तलाश में सीधा जा रहा है पर ऐसा नहीं है. अंतरिक्ष का ज्यादातर हिस्सा खाली है और यह यान ग्रैविटी के सहारे बढ़ता जा रहा है.

कब पहुंचेगा दूसरे तारे पर?

अब से लगभग 40,000 साल बाद वॉयजर-1 ग्लिसे 445 नाम के तारे के सबसे करीब से गुजरेगा. दिलचस्प बात यह है कि यह तारा हमारी तरफ बढ़ रहा है और वॉयजर उसकी तरफ. इसके बावजूद जब ये एक-दूसरे के करीब होंगे तो इनके बीच की दूरी 1.6 लाइट ईयर जितनी दूरी होगी.

बड़ी चुनौती का करना होगा सामना

दूसरे तारे Gliese 445 तक पहुंचने से पहले वॉयजर 1 को बहुत बड़ी बाधा पार करनी होगी जिसे ऊर्ट क्लाइड कहते हैं. यह हमारे सौरमंडल के चारों तरफ फैला हुआ बर्फीली चट्टानों और मलबे का एक बहुत विशाल गोल घेरा है. यह इतना बड़ा है कि वॉयजर को इसके अंदरूनी हिस्से तक पहुंचने में 300 साल लग जाएंगे और इसे पार करने में 30,000 साल और लग जाएंगे.