धरती से 470 करोड़ किमी दूर से अंतरिक्ष की स्पेशल तस्वीर, NASA के Voyager 2 सैटेलाइट ने कर दिखाया कमाल

Satellite Images: 36 साल पहले NASA के वॉयेजर-2 सैटेलाइट ने हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान अपनी आखिरी तस्वीर ली थी. 28 अगस्त 1989 को इस तस्वीर को 4.7 अरब किमी से भी ज्यादा दूरी से लिया गया था. इस तस्वीर में बाईं तरफ Neptune और दाईं ओर इस ग्रह का चंद्रमा ट्राइटन दिख रहा है. यह तस्वीर Voyager-2 की भेजी गई आखिरी इमेज थी क्योंकि इसके बाद इसकी बिजली बचाने के लिए इसके कैमरों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया. उस समय वॉयेजर-2 नेपच्यून से भी आगे निकल गया था.

क्यों खास थी ये तस्वीर?

इस तस्वीर को जो खास बनाता है वो है कि Voyager-2 की इस लास्ट फोटो में नेपच्यून और ट्राइटन का वह हिस्सा दिख रहा था जिस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ी थी. यह इन दूर के ग्रहों की बहुत ही दुर्लभ झलक थी क्योंकि यान उनके पास से ही गुजर रहा था जब इसके कैमरों को बंद किया गया.

कब और क्यों लॉन्च हुआ था वॉयेजर-2?

1977 में लॉन्च हुए वॉयेजर-2 ने अपनी यात्रा के दौरान बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेप्च्यून के पास से उड़ान भरी. इस दौरान उसने वैज्ञानिकों को इन ग्रहों और इनके चंद्रमाओं के बारे में बेहद करीब से जानने का मौका दिया. नेप्च्यून के पास से गुजरना जिसकी आखिरी तस्वीर के साथ ये मिशन का ये हिस्सा खत्म हुआ. नेप्च्यून ग्रह के पास से गुजरना इस मिशन की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक था.

क्यों बंद किए गए कैमरे?

अपनी आखिरी तस्वीर लेने के बाद वॉयेजर-2 के कैमरों को बंद किया गया. इसके बाद इस यान की सारी शक्ति को सौरमंडल के बाहर के वातावरण के बारे में जानकारी लेने के लिए भेज दिया गया. अब इसका मिशन सौरमंडल के बारे के सबसे बाहरी हिस्से और उससे भी आगे की चीजों का अध्ययन करना था.

