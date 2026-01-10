Advertisement
धरती पर तूफान से अंतरिक्ष में खलबली...NASA ने 88 किमी ऊपर देखा कुछ ऐसा, जिसे देख वैज्ञानिक भी कांप उठे

धरती पर तूफान से अंतरिक्ष में खलबली...NASA ने 88 किमी ऊपर देखा कुछ ऐसा, जिसे देख वैज्ञानिक भी कांप उठे

NASA News: साल 2024 में जब फ्लोरिडा में एक तूफान आया तब NASA ने अंतरिक्ष के पास आसमान की ऊपरी परत में कुछ बहुत ही अजीब होते हुए देखा. वैज्ञानिक इस खोज को लेकर काफी हैरान और उत्साहित हैं.

 

Jan 10, 2026
धरती पर तूफान से अंतरिक्ष में खलबली...NASA ने 88 किमी ऊपर देखा कुछ ऐसा, जिसे देख वैज्ञानिक भी कांप उठे

Latest Science News: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से NASA ने एक ऐसी चीज देखी है जिसने सबको हैरान कर दिया है. इससे यह साबित हो गया है कि मजीन पर आने वाले खतरनाक तूफान सिर्फ नीचे तबाही नहीं मचाते बल्कि उनका असर अंतरिक्ष तक होता है. सितंबर 2024 में फ्लोरिडा में हेलेन नाम का एक भयानक नाम का तूफान आया था. इस तूफान की वजह से आसमान में 88 किमी की ऊंचाई पर अजीब सी हलचल पैदा हुई. जमीन से तो कुछ भी अलग नहीं दिख रहा था लेकिन NASA ने अंतरिक्ष में लगे कैमरों की मदद से वायुमंडलीय लहरें देखीं. 

कितनी ऊंचाई पर दिखीं ये लहरें?
इन लहरों (Waves) के NASA ने मेसोस्फीयर में देखा. यह आसमान की वह तीसरी परत होती है जो जमीन से 50 से 85 किमी ऊपर तक फैली होती है. वैज्ञानिकों को अब पता चला है कि मौसम में होने वाली बड़ी घटनाएं सिर्फ जमीन को हो नहीं बल्कि पूरे वायुमंडल को हिला कर रख देती हैं. 

कैसी दिखती हैं ये लहरें?
जब हेलेन तूफान फ्लोरिडा से टकराया तो अंतरिक्ष में लगे NASA के एक खास कैमरे ने हवा में उठने वाली लहरों को कैद किया. ये लहरें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर बनती हैं. साल 2023 में ISS के बाहर एक मशीन लगाई गई थी जिसे AWE कहते हैं. इसका काम आसमान में बहुत ऊंचाई पर गैसों से निकलने वाली हल्की चमक पर नजर रखना है. 

क्यों उठी थी ये लहरें?
NASA ने साफ किया कि यह सब उस भयानक तूफान के कारण हुआ जिसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि वह आसमान के उस हिस्से तक पहुंच गई जहां अंतरिक्ष शुरू होता है. हवा में उठन वाली ये लहरें सिर्फ तूफान तक नहीं रुकीं बल्कि पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ने लगीं. इससे पता चलता है कि तूफान का असर बहुत ही बड़े इलाके तक फैल गया था. 

ISS रखता है पैनी नजर
अंतरिक्ष में जमीन से 400 किमी की ऊंचाई पर ISS धरती का चक्कर लगाता है. इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से इसने वह सब कुछ देख लिया जो जमीन पर लगे मौसम विभाग के यंत्र नहीं देख पाए. मौसम को मापने वाली आम मशीनों में ऐसी हचलच पकड़ में नहीं आती लेकिन अंतरिक्ष से इसे साफ देखा जा सका. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

