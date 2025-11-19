अंतरिक्ष के एक तारे ने उगली भयंकर आग, वैज्ञानिकों ने देखा 2400 KM/Sec की रफ्तार से आता 'मौत का तूफ़ान'

Coronal Mass Ejection: पहली बार वैज्ञानिकों ने एक दूर के तारे से निकला कोरोनल मास इजेक्शन(CME)पकड़ा है. CME आवेशित पदार्थों(Charged Particles)का एक विशाल विस्फोट होता है जो लाखों मील प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में भागता है. यह विस्फोट हमारे सूर्य से नहीं आया बल्कि यह लगभग 130 प्रकाश वर्ष दूर एक छोटे लेकिन बहुत ज्यादा सक्रिय(Active)लाल बौने तारे से आया था. अगर इस तारे के पास कोई वायुमंडल वाला ग्रह होता तो यह विस्फोट उसे पूरी तरह नष्ट कर देता.

क्या ये आम बात है?

आपको बता दें कि यह तारा सामान्य नहीं है और सूर्य से 20 गुना तेज घूमता है. इसका चुंबकीय क्षेत्र(Magnetic Field)300 गुना ज्यादा पावरफुल है. लाल बौने तारे हमारी आकाशगंगा में सबसे आम हैं और अब तक जितने भी बाह्यग्रह खोजे गए हैं उनमें से ज्यादातर इन्हीं के चारों ओर घूमते हैं. अंतरिक्ष में जीवन की खोज का ज्यादातर काम लाल बौने तारों के आस-पास के ग्रहों पर ही केंद्रित है. लेकिन अब पता चला है कि ये तारे खतरनाक हो सकते हैं.

जीवन की खोज पर सवाल

जब वैज्ञानिक किसी ग्रह को रहने योग्य कहते हैं तो वे सिर्फ उसकी दूरी देखते हैं. लेकिन अगर तारा लगातार ऐसे विस्फोटक फ्लेयर्स फेंक रहा है तो उस ग्रह का वायुमंडल और जीवन खत्म हो सकता है. इसकी खोज 2 शक्तिशाली उपकरणों की मदद से हुई जिसमें LOFAR जिसन एक छोटा तेज सिग्नल पकड़ा. दूसरा था ESA का XMM-न्यूटन दूरबीन जिसने तारे का तापमान चमक और घूमने की गति मापी.

कितनी थी इसकी रफ्तार?

यह CME कोई धीमी हलचल नहीं थी. इसकी रफ्तार लगभग 2,400 किमी प्रति सेकंड थी जो सूर्य के सबसे तेज विस्फोटों से भी कहीं ज्यादा है. यह बहुत घना भी था जिसका मतलब है कि यह ग्रह के वायुमंडल को पूरी तरह से खत्म कर देता है. इस खोज से साबित हो गया है कि छोटे तारे भी बड़े खतरे पैदा कर सकते हैं जो भविष्य में जीवन खोजने के तरीकों को बदल देगा.