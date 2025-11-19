Advertisement
trendingNow13010083
Hindi Newsविज्ञान

अंतरिक्ष के एक तारे ने उगली भयंकर आग, वैज्ञानिकों ने देखा 2400 KM/Sec की रफ्तार से आता 'मौत का तूफ़ान'

Science News: वैज्ञानिकों ने पहली बार हमारे सूर्य के अलावा किसी दूसरे तारे पर एक बहुत बड़ा विस्फोट, जिसे कोरोनाल फ्लेयर कहते हैं, होते हुए देखा है. इसे लेकर वैज्ञानिक बहुत ही उत्सुक हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 19, 2025, 01:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंतरिक्ष के एक तारे ने उगली भयंकर आग, वैज्ञानिकों ने देखा 2400 KM/Sec की रफ्तार से आता 'मौत का तूफ़ान'

Coronal Mass Ejection: पहली बार वैज्ञानिकों ने एक दूर के तारे से निकला कोरोनल मास इजेक्शन(CME)पकड़ा है. CME आवेशित पदार्थों(Charged Particles)का एक विशाल विस्फोट होता है जो लाखों मील प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में भागता है. यह विस्फोट हमारे सूर्य से नहीं आया बल्कि यह लगभग 130 प्रकाश वर्ष दूर एक छोटे लेकिन बहुत ज्यादा सक्रिय(Active)लाल बौने तारे से आया था. अगर इस तारे के पास कोई वायुमंडल वाला ग्रह होता तो यह विस्फोट उसे पूरी तरह नष्ट कर देता.

क्या ये आम बात है?
आपको बता दें कि यह तारा सामान्य नहीं है और सूर्य से 20 गुना तेज घूमता है. इसका चुंबकीय क्षेत्र(Magnetic Field)300 गुना ज्यादा पावरफुल है. लाल बौने तारे हमारी आकाशगंगा में सबसे आम हैं और अब तक जितने भी बाह्यग्रह खोजे गए हैं उनमें से ज्यादातर इन्हीं के चारों ओर घूमते हैं. अंतरिक्ष में जीवन की खोज का ज्यादातर काम लाल बौने तारों के आस-पास के ग्रहों पर ही केंद्रित है. लेकिन अब पता चला है कि ये तारे खतरनाक हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 40,000 साल बाद जिंदा हुआ 'वूली मैमथ का जीन', वैज्ञानिकों ने बताया- कैसे ली थी आखिरी सांस

Add Zee News as a Preferred Source

जीवन की खोज पर सवाल
जब वैज्ञानिक किसी ग्रह को रहने योग्य कहते हैं तो वे सिर्फ उसकी दूरी देखते हैं. लेकिन अगर तारा लगातार ऐसे विस्फोटक फ्लेयर्स फेंक रहा है तो उस ग्रह का वायुमंडल और जीवन खत्म हो सकता है. इसकी खोज 2 शक्तिशाली उपकरणों की मदद से हुई जिसमें LOFAR जिसन एक छोटा तेज सिग्नल पकड़ा. दूसरा था ESA का XMM-न्यूटन दूरबीन जिसने तारे का तापमान चमक और घूमने की गति मापी.

यह भी पढ़ें: धरती के नीचे गड़बड़ी! दूर हो रहे हैं 2 बड़े महाद्वीप, स्वेज की खाड़ी में हो रहा है खिंचाव

कितनी थी इसकी रफ्तार?
यह CME कोई धीमी हलचल नहीं थी. इसकी रफ्तार लगभग 2,400 किमी प्रति सेकंड थी जो सूर्य के सबसे तेज विस्फोटों से भी कहीं ज्यादा है. यह बहुत घना भी था जिसका मतलब है कि यह ग्रह के वायुमंडल को पूरी तरह से खत्म कर देता है. इस खोज से साबित हो गया है कि छोटे तारे भी बड़े खतरे पैदा कर सकते हैं जो भविष्य में जीवन खोजने के तरीकों को बदल देगा.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Hindi Science news

Trending news

वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
hidma death
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Supreme Court
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
Sri Sathya Sai Baba
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
anmol bishnoi
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
Unique lake
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
BMC Election 2025
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
anmol bishnoi
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
maharastra politics
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
Dr Umar Mohammad
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई