दुनिया को 'महाप्रलय' से बचाने वाला गुमनाम हीरो! कौन थे NASA के वैज्ञानिक माइकल हिक्स? जानें उनकी वो अनसुनी कहानी

Who was Michael David Hicks: जब भी हम किसी अंतरिक्ष मिशन की सफलता देखते हैं, तो हमारी नजर रॉकेट या अंतरिक्ष यात्रियों पर होती है. लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो हर पल इस बात पर नजर रखते हैं कि कहीं अंतरिक्ष से कोई बड़ी आफत (एस्टेरॉयड) हमारी धरती की तरफ तो नहीं आ रही. नासा के माइकल डेविड हिक्स (Michael David Hicks) ऐसे ही एक जांबाज वैज्ञानिक थे. हाल ही में उनके निधन की खबर आई, जिसने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक बड़ा शोक पैदा कर दिया है. आइए जानते हैं माइकल हिक्स कौन थे और क्यों उनकी रिसर्च भारत सहित पूरी दुनिया के लिए इतनी अहम थी.

कौन थे माइकल डेविड हिक्स?

माइकल डेविड हिक्स नासा की मशहूर जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (JPL) में एक वरिष्ठ एस्ट्रोनॉमर (Astronomer) थे. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट्स (NEOs), यानी उन एस्टेरॉयड और धूमकेतुओं (Comets) के अध्ययन में बिता दी, जो पृथ्वी के काफी करीब से गुजरते हैं. अगर आज हमें यह पता चल पाता है कि कोई एस्टेरॉयड धरती के कितने पास से गुजरेगा या उसका आकार क्या है, तो उसमें माइकल जैसे वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत छिपी होती है.

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उनका सबसे बड़ा काम

माइकल का मुख्य काम एस्टेरॉयड की 'फिजिकल कैरेक्टराइजेशन' करना था. वह यह पता लगाते थे कि आसमान में तैर रहा कोई पत्थर किस चीज से बना है? इसके साथ ही वह कितनी तेजी से अपनी धुरी पर घूम रहा है? और उसका रंग और उसकी चमक कैसी है? ये जानकारियां इसलिए जरूरी हैं, क्योंकि अगर कभी किसी एस्टेरॉयड को रास्ते से भटकाने (Deflection) की जरूरत पड़ी, तो वैज्ञानिक यह पहले से जानते होंगे कि वह पत्थर कितना मजबूत है. माइकल ने हजारों एस्टेरॉयड का डेटा तैयार किया था, जो आज नासा के रक्षा तंत्र का हिस्सा है.

खामोशी से क्यों चले गए माइकल?

हैरानी की बात यह है कि माइकल हिक्स का निधन पिछले दिनों हुआ, लेकिन इसकी खबर बहुत देर से और बहुत सीमित दायरे में बाहर आई. वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्हें एक लो-प्रोफाइल रहने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था. वह प्रचार से दूर रहकर सिर्फ अपने काम और डेटा से मतलब रखते थे. उनके सहकर्मियों का कहना है कि माइकल के जाने से नासा ने अपना एक सच्चा वैज्ञानिक खो दिया है. उन्होंने कई अहम प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया और दर्जनों रिसर्च किए, लेकिन वे कभी सुर्खियों में नहीं आए. वे अपनी दुनिया में शांत रहकर काम करने वाले इंसान थे, जिन्हें नाम या शोहरत से ज्यादा अपने काम की चिंता रहती थी.

मौत बनी रहस्य

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि माइकल हिक्स का निधन भी ज्यादा चर्चा में नहीं आया. उनकी मौत की खबर बहुत सीमित लोगों तक ही पहुंची. और जो बात लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाती है, वह यह है कि उनकी मौत की वजह भी साफ तौर पर सामने नहीं आई. यही कारण है कि अब जब उनकी कहानी दोबारा सामने आ रही है, तो कई तरह के सवाल उठने लगे हैं.

सोशल मीडिया पर उठी बहस

हाल के दिनों में जैसे ही लोगों को उनके बारे में पता चला, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई. कई लोग यह कह रहे हैं कि इतने बड़े वैज्ञानिक की मौत पर इतनी चुप्पी क्यों रही. कुछ लोग इसे रहस्य मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि हर चीज को शक की नजर से देखना सही नहीं है. सच्चाई जो भी हो, लेकिन यह जरूर है कि उनकी कहानी ने लोगों का ध्यान खींचा है.

सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, एक अलग इंसान भी थे

माइकल हिक्स सिर्फ लैब में काम करने वाले वैज्ञानिक नहीं थे. उनकी जिंदगी में और भी कई रंग थे. उन्हें कला से लगाव था. वे पेंटिंग करते थे और अलग-अलग तरह के क्रिएटिव कामों में रुचि रखते थे. उनके साथी बताते हैं कि वे बेहद सरल और खुशमिजाज इंसान थे, जो हर किसी से आसानी से घुल-मिल जाते थे.

परिवार के लिए खास थे

अपने काम के साथ-साथ हिक्स अपने परिवार के लिए भी उतने ही समर्पित थे. वे एक जिम्मेदार पिता थे और अपने करीबियों के लिए हमेशा मौजूद रहते थे. उनके जानने वाले कहते हैं कि वे जिंदगी को बहुत संतुलित तरीके से जीते थे. जहां एक तरफ विज्ञान था, वहीं दूसरी तरफ इंसानी रिश्तों की भी उतनी ही अहमियत थी.

क्यों याद रखी जाएगी उनकी कहानी

माइकल हिक्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर बड़ा काम करने वाला इंसान हमेशा चर्चा में नहीं होता. कई बार असली हीरो वही होते हैं, जिनका नाम हम जानते भी नहीं. उन्होंने जिस काम में अपनी जिंदगी लगा दी, वह सीधे तौर पर इंसानियत की सुरक्षा से जुड़ा है. अगर भविष्य में कभी कोई बड़ा अंतरिक्ष खतरा टलता है, तो उसमें हिक्स जैसे वैज्ञानिकों की मेहनत भी शामिल होगी. माइकल हिक्स एक ऐसे इंसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अंतरिक्ष के खतरों को समझने में लगा दी. उनकी कहानी अगर चुपचाप दब जाए, तो यह कहीं न कहीं हमें सोचने पर मजबूर करती है. माइकल डेविड हिक्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका काम और उनकी सोच आने वाले समय में भी जिंदा रहेगी. शायद यही किसी भी वैज्ञानिक की सबसे बड़ी पहचान होती है.

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