विज्ञान

Mars Secrets: मंगल ग्रह पर मिला बर्फीला 'टाइम कैप्सूल'! NASA के वैज्ञानिकों ने खोजा सबसे बड़ा सुराग

Life on Mars: अगर मंगल ग्रह पर कभी जीवन था तो उसके निशान बर्फ में जमे हो सकते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्फ के अंदर जीवन के अणु(Molecules)करोड़ों सालों तक खराब होने से बच सकते हैं भले ही मंगल पर कितनी तेज रेडिएशन हों.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 19, 2025, 09:47 AM IST
Sciecne News: अगर मंगल पर कभी जीवन था तो उसके बचे हुए हिस्से अभी भी वहां की बर्फीली सतह के नीचे जमे हुए मिल सकते हैं. NASA और पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नया अध्ययन किया है जिससे पता चला है कि जीवन के ये छोटे-छोटे हिस्से करोड़ों सालों तक मंगल की बर्फ में सुरक्षित रह सकते हैं. यह समय इतना है कि जब भविष्य में कोई मिशन मंगल पर आएगा तो उन्हें खोज सकता है. इस अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने क्या-क्या प्रयोग किए जिससे यह खोज संभव हो पाई. 

वैज्ञानिकों ने क्या प्रयोग किया?
वैज्ञानिकों ने लैब में मंगल ग्रह जैसे हालात बनाए. उन्होंने ई.कोलाई नाम के बैक्टीरिया के छोटे टुकड़ों को 2 तरह के माहौल में जमाया पानी और मंगल ग्रह की मिट्टी में के मिश्रण में. इन नमूनों को माइनस 51.1 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया और फिर उनपर रेडिएशन डाली गई. यह उतनी ही किरणें थईं जितनी मंगल ग्रह पर 2 करोड़ सालों में पड़ती है. मॉडलिंग के जरिए अंदाजा लगाया कि, ये 5 करोड़ सालों तक सुरक्षित रह सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: चंद्रमा 1 लाख किलोमीटर नजदीक आया तो क्या होगा? मुंबई-लंदन पर टूटेगी विनाशकारी लहरें, थम जाएगी धरती की चाल

वैज्ञानिकों का क्या कहना है?
अध्ययन से जुड़े वैज्ञानिक क्रिस्टोफर हाउस ने कहा, यह 5 करोड़ साल का समय मंगल ग्रह पर ज्यादातर बर्फ भंडारों की उम्र से कहीं ज्यादा है. इसका मतलब है कि, अगर बर्फ के अंदर कोई भी जीवन मौजूद है तो वह सुरक्षित रहेगा. उन्होंने आगे कहा, इसका सीधा मतलब है कि अगर मंगल की सतह के पास बैक्टीरिया हैं तो भविष्य में जाने वाले मिशन में उन्हें आसानी से खोजा जाएगा. 

प्रयोग से क्या पता चला?
वैज्ञानिकों ने पाया कि, अमीनो एसिड साफ बर्फ में मिट्टी वाली बर्फ की तुलना में बहुत ही अच्छे से बचे रहें. 5 करोड़ साल के बराबर रेडिएशन के बाद भी साफ बर्फ में 10% से ज्यादा मूल अमीनो एसिड सही सलामत बचे रहे. वहीं, मिट्टी के मिश्रण के मौजूद अमीनो एसिड 10 गुना ज्यादा तेजी से खराब हो गए और बच नहीं पाए. जब बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एन्सेलाडस जैसे और भी ठंडे तापमान पर प्रयोग किया गया को खराब होने की रफ्तार और भी कम हो गई.

वैज्ञानिकों ने इसकी क्या वजह बताई?
वैज्ञानिकों का मानना है कि, साफ बर्फ में रेडिएशन से बनने वाले फ्री रेडिकल्स फंसकर रुक जाते हैं. इससे जीवन के अणुओं के खराब होने की रफ्तार धीमी हो जाती है. इसके उलट, मंगल ग्रह की मिट्टी में मौजूद खनिज, पतली पानी की परतें बनाते हैं. ये परतें नुकसान पहुंचने वाले कणों को चलने और ज्यादा नुकसान करने में मदद करती हैं.

यह भी पढ़ें: ISRO: क्रैश हो चुके चंद्रयान-2 ने पहली बार देखा 'सूर्य का गुस्सा', क्या हुआ जब चांद तक पहुंची सूरज की लपटें

इस जानकारी से क्या फायदा होगा?
इस जानकारी से भविष्य के मंगल मिशनों के लिए यह योजना बनाने में मदद मिलेगी कि, वैज्ञानिकों को मंगल के किन इलाकों में खोज करनी चाहिए और जमीन के नीचे की बर्फ को खोदने के लिए कैसे उपकरण बनाए जाने चाहिए. ज्यादातर भूमिगत बर्फ के भंडारों की उम्र 20 लाख साल से कम मानी जाती है. ये सभी नतीजे 12 सितंबर को एस्ट्रोबायोलॉजी(Astrobiology)में प्रकाशित हुए थे.

