Hindi Newsविज्ञान

अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने देखी 'रहस्यमय नीली चमक', क्या धीरे-धीरे अंत की तरफ बढ़ रहा है ब्रह्मांड?

Mysterious Light in Space: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक अजीब सी चमक देखी है. इनका मानना है कि, यह चमक डार्क मैटर के खुद को खत्म करने से पैदा हो रही हो सकती है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 23, 2025, 01:02 PM IST
Space News: सबूतों से पता चलता है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र से निकलने वाली एक अजीब तरह की गामा-किरण चमक शायद उन डार्क मैटर कणों(Dark Matter Particles)की छाप है जो एक-दूसरे को खत्म कर रहे हैं. वैज्ञानिक लंबे समय से इस छाप को खोज रहे थे. एक नए शोध में जिसमें मिल्की-वे जैसी आकाशगंगाओं के सिमुलेशन(Computer Model)बनाए गए हैं यह बात सामने आई है. आकाशगंगा के केंद्र से निकलने वाली यह रहस्यमय, अतिरिक्त गामा विकिरण(Radiation)मिलीसेकंड पल्सर नामक सितारों की वजह से होने के साथ-साथ डार्क मैटर के खत्म होने की वजह से भी हो सकती है.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के Astronomer जोसेफ सिल्क कहते हैं, डार्क मैटर पूरे ब्रह्मांड पर छाया हुआ है और यह आकाशगंगाओं को एक साथ बांध कर रखता है. यह बहुत जरूरी है और हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं. जोसेफ आगे कहते हैं, गामा किरणें, खासकर जो एक्स्ट्रा रोशनी हम अपनी आकाशगंगा के केंद्र में देख रहे हैं वह हमारा पहला सुराग हो सकता है.

इस चमक को क्या कहते हैं?
इस गामा-किरण चमक को गैलेक्टिक सेंटर GeV एक्सेस(GCE)नाम से जाना जाता है. 2009 में NASA री फर्मी-गामा किरण अंतरिक्ष दूरबीन के डाटा में इसकी खोज के बाद से ही खगोलविद इससे हैरान हैं. आकाशगंगा के केंद्र में कोई ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली रोशनी पैदा कर रही है. लेकिन वह चीज क्या है, यह वैज्ञानिक अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं. इसके 2 कारण माने जाते हैं, एक है डार्क मैटर तो वहीं दूसरा कारण मिलीसेकंड पल्सर हो सकते हैं. 

इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
खगोलविदों को अभी तक ऐसे पल्सरों का समूह नहीं मिला है जो इस GCE(गामा-किरण चमक)के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं. आकाशगंगा के केंद्र में पुराना तारे हैं जिसे गैलेक्टिक बल्ज कहते हैं जो X के आकार में बंटे हुए दिखते हैं. वहीं, पिछले शोध बताते हैं कि आकाशगंगा का डार्क मैटर हॉलो गोलाकार होता है. अगर इसके लिए मिलीसेकंड पल्सर जिम्मेदार है तो इसका आकार चौकोर दिखना चाहिए और अगर डार्क मैटर हो तो Spherical होना चाहिए.

अध्ययन में धब्बे भी देखे गए
यह बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में GCE में थोड़े अजीब धब्बे भी देखे गए हैं. इस तरह के धब्बे छोटे स्रोतों जैसे कि मिलीसेकंड पल्सर से ही निकलने की उम्मीद होती है. अगर यह चमक डार्क मैटर के खत्म होने से आ रही होती तो यह एक समान और चिकनी चमक होती. लेकिन, इस शोध का मतलब यह है कि GCE के बड़े आकार के आधार पर अब डार्क मैटर की संभावना को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता. यह शोध फिजिकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित हुआ है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

