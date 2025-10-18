NASA वैज्ञानिक का दावा...कहा- 'हमसे ऊब गए हैं एलियंस', अब नहीं करेंगे संपर्क?

Alien Contact: नासा के एक वैज्ञानिक ने बड़ी ही अजीब वजह बताई है कि Aliens ने इंसानों से संपर्क करना क्यों बंद कर दिया है. यह वजह शायद आपको गुस्सा दिला सकती है. भले ही हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है कि एलियंस है या नहीं लेकिन जब भी हम दूसरी दुनिया के लोगों के बारे में बातें करते हैं हमारे ग्रह पर अक्सर UFO गिरने की बातें आती हैं. एलियंस के धरती पर किसी से भी संपर्क ना करने के पीछे कोई वजह है जो हममें से कई लोगों को परेशान कर सकता है.

किस वजह से बंद किया संपर्क?

वैज्ञानिक अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अगर एलियंस हैं तो हो सकता है कि वो हमसे ऊब गए हैं इसलिए उन्होंने हमसे संपर्क करने की कोशिश छोड़ दी है. कट्टरपंथी सांसारिकता(Radical Worldliness)के सिद्धांत को मानते हुए एक हालिया रिसर्च पेपर में सुझाव दिया कि एलियंस ऐसी बेहद एडवांस तकनीक के साथ घूम रहे हैं जो धरती पर मौजूद किसी भी चीज से ज्यादा शानदार है.

यह भी पढ़ें: क्या बेकार होंगे पायलट? जर्मनी ने बनाया खुद उड़ने वाला AI Fighter Jet, पलक झपकते दुश्मनों का बजा देगा बाजा

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है फर्मी विरोधाभास?

यह बात फर्मी विरोधाभास(Fermi Paradox)पर आधारित है. फर्मी विरोधाभास आकाशगंगा में मौजूद ऐसी सभ्यताओं की बात करता है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं. मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉ. रॉबिन कॉर्बेट ने कहा, सोचने वाली बात यह है कि एलियंस हमसे बहुत ज्यादा उन्नत नहीं बल्कि बस थोड़े ज्यादा उन्नत हैं. यह ऐसा है जैसे आपके पास iPhone 17 के बजाय iPhone 42 हो.

यह भी पढ़ें: धरती के नीचे मिली 'खोई हुई दुनिया', NASA ने बताया- क्या हुआ था जब पृथ्वी से टकराया मंगल ग्रह जितना बड़ा उल्कापिंड

अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा?

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि, अगर ऐसा हुआ तो एलियंस अंतरिक्ष की खोज और ग्रहों पर भेजी जा रही जानकारियों से ऊब जाएंगे. लेखक आर्थर सी. क्लार्क ने कहा था कि, 2 संभावनाएं हैं, या तो हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या हम हैं ही नहीं. दोनों ही बातें डराने वाली हैं. प्रोफेसर माइकल गैरेट, जो जोड्रेल बैंक सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के निदेशक हैं, ने इस अध्ययन पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, यह बात ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों के प्रति इंसानों की लापरवाही को दिखाता है.