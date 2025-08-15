NASA के कैमरे में कैद हुआ ब्लैक होल का 'धड़कता दिल', धरती से अरबों किलोमीटर दूर से भेज रहा है सिग्नल

Heartbeat of Black Hole: NASA के एक खास डिवाइस IXPE(इमेजिंग एक्स-रे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर)का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के पास की चीजों के बारे में चौंकाने वाली जानकारी खोजी है. यह ब्लैक होल जिसका नाम IGR J17091-3624 है, धरती से लगभग 28,000 लाइट ईयर दूर है. वैज्ञानिकों ने इसके खोज की दौरान पाया कि इससे निकलने वाली एक्स-रे किरणों में एक अनोखी 'दिल की धड़कन' जैसे सिग्नल देखे हैं. NASA की नई रिपोर्ट में इस खोज के बारे में विस्तार से बताया गया है.

ब्लैक होल के चारों तरफ क्या मिला?

वैज्ञानिकों ने जब इसकी गहराई से जांच की तो पता चला कि, इसके चारों तरफ एक बहुत व्सवस्थित चुंबकीय क्षेत्र(Magnetic Field)है. इससे इसके पास डिस्क और कोरोना की बनावट के बारे में कई सारी जानकारियां मिलती हैं. न्यूकैसल विश्वविद्यालय की मुख्य शोधकर्ता मेलिसा इविंग ने कहा, यह बहुत खास ब्लैक होल है क्योंकि यह दिल की धड़कन की तरह तेज और धीमा होता रहता है.

क्यों धड़कता है ब्लैक होल का दिल?

इस तरह के बदलाव ब्लैक होल के चारों ओर मौजूद एक्रिशन डिस्क, कोरोना और ब्लैक होल के निकलने वाली हवाओं के बीच जटिल गतिविधियों की वजह से हो सकते हैं. ब्लैक होल के बनने के तरीके और आकाशगंगा को विकसित करने में उनकी भूमिका को समझने के लिए इन एक्टीविटिज को जानना बहुत जरूरी है.

कैसे सुलझा ये रहस्य?

NASA के IXPE मिशन ने ब्लैक होल को समझने में बहुत मदद की है खासकर एक्स-रे ध्रुवीकरण को मापकर. इस मिशन ने IGR J17091-3624 नामक ब्लैक होल से निकलने वाली एक्स-रे में 9.1% ध्रुवीकरण(Polarization) का पता लगाया है. जैसे-जैसे वैज्ञानिक IXPE और अन्य दूरबीनों के डाटा का अध्ययन करेगी वैसे ही इसे लेकर उनकी समझ और गहरी होती जाएगी.

