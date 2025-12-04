धरती जैसे 3 ग्रह लगा रहे हैं सूर्य का चक्कर, NASA के वैज्ञानिकों ने की सबसे बड़ी खोज

Science Latest News: वैज्ञानिकों ने TOI-2267 नाम की ग्रह प्रणाली खोजी है जो धरती से 190 लाइट ईयर दूर है. इसमें 2 तारे हैं और सबसे खास बात है कि इन दोनों तारों के चारों ग्रह घूमते हैं जो अपने-अपने सूरज के सामने से गुजरते हैं. यह पहला पक्का मामला है जब वैज्ञानिकों ने 2 तारों वाले सिस्टम में दोनों तारों के सामने से ग्रहों को गुजरते देखा है. यह पूरी खोज एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में छपी है. यह खोज ना केवल ग्रह बने के पुराने तरीकों को चुनौती देता है बल्कि चट्टानी ग्रहों की खोज को भी उन 2 तारों वाले माहौल में बढ़ावा देती है जिन्हें पहले बहुत अस्थिर माना जाता था.

किस तकनीक की ली गई मदद?

यह सफलता अंतरिक्ष और जमीन पर लगी दूरबीनों के मिलकर काम करने से मिली है. इसमें NASA के TESS मिशन से मिले डेटा को खास डिवाइस से किए गए स्टडीज से मिलाया गया. इंस्टीट्यूटो डी एस्ट्रोफिसिका डी अंडालूसिया के मुताबिक, यह खोज उन चट्टानी ग्रहों के बारे में हमारी जानकारी को आगे बढ़ाती है. यह बताता है कि कैसे ये ग्रह भारी Gravitational Force में भी बन सकते हैं.

कैसी है ग्रहों की बनावट?

TOI-2267 प्रणाली में ग्रहों की बनावट बहुत ही नई तरह की है. यहां 2 ग्रह एक तारे के चारों ओर घूमते हैं. इसके अलावा तीसरा ग्रह दूसरे तारों के चारों ओर घूमता है. इस खोज के मुख्य लेखक सेबेस्टियन ज़ुनिगा-फर्नांडीज, जो लीज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं, ने इस व्यवस्था को एक अनोखी ग्रहीय व्यवस्था बताया है.

कैसे हुई ये पूरी खोज?

TOI-2267 में ग्रहों की बनावट के पहले संकेत NASA के TESS सैटेलाइट से मिले थे. TESS दूरबीन ने कुछ ऐसे संकेत पहचाने जो ग्रहों के सामने से गुजरने के थे. इसके बाद ULiege और IAA-CSIC की टीमों ने SHERLOCK नाम के खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आगे की जांच शुरु की. इसकी पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिकों ने जमीन पर लगी दूरबीनों का एक बड़ा अभियान चलाया.