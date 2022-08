Asteroid with Moon: वैज्ञानिकों ने खोजा ऐसा एस्टेरॉयड, जिसका अपना खुद का है चंद्रमा भी

Asteroid has its Own Moon: खगोल वैज्ञानिकों ने एक ऐसे क्षुद्रग्रह (एस्टेरॉइड) की खोज की है जिसका खुद का चंद्रमा भी है. दुनियाभर में फैले 26 खगोल विशेषज्ञों की टीम ने अपने अध्ययन में ये बात कही है.