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Hindi Newsविज्ञानअब इंसान सुनेगा चांद की धड़कन! फाइबर केबल और लेजर से खुलेगा खामोशी का वो राज, जो 4 अरब साल से दफन है

अब इंसान सुनेगा चांद की 'धड़कन'! फाइबर केबल और लेजर से खुलेगा खामोशी का वो राज, जो 4 अरब साल से दफन है

NASA Moonquake Detection Technology: नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर हर हलचल का पता लगाने के लिए खास मास्टर प्लान तैयार किया है. उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोज ली है, जो चांद की सतह के अंदर होने वाली हर एक हलचल को 'सुन' सकती है. इसको वैज्ञानिकों ने 'डिस्ट्रिब्यूटेड एकाउस्टिक सेंसिंग' (DAS) नाम दिया है. हम यहां आपको उस टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी दे रहे हैं.

 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 28, 2026, 07:15 AM IST
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अब इंसान सुनेगा चांद की 'धड़कन'! फाइबर केबल और लेजर से खुलेगा खामोशी का वो राज, जो 4 अरब साल से दफन है

NASA Moonquake Detection Technology: इंसान ने चांद पर कदम तो रख दिया, लेकिन अब वैज्ञानिक वहां की 'आवाज' सुनने की तैयारी कर रहे हैं. अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा (NASA) ने अपने आने वाले आर्टेमिस (Artemis) मिशन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी खोजी है, जो बिना किसी बड़े तामझाम के चांद की सतह पर होने वाली हल्की सी हलचल को भी पकड़ लेगी. इसे आप चांद का 'स्टेथोस्कोप' कह सकते हैं, जो न दिखने वाले लेजर और फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए काम करेगा. यह वही फाइबर ऑप्टिक केबल है, जो आपके घर में हाई स्पीड इंटरनेट लाती है. इस टेक्नोलॉजी को वैज्ञानिकों ने 'डिस्ट्रिब्यूटेड एकाउस्टिक सेंसिंग' (DAS) नाम दिया है. आइए, चांद पर लगने वाले इस 'कान' की खोज की कहानी को आसान भाषा में समझते हैं.

कैसे काम करेगा यह सिस्टम?

लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी द्वारा विकसित इस टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रिब्यूटेड एकाउस्टिक सेंसिंग (DAS) कहा जाता है. इसमें किसी भारी मशीन की जरूरत नहीं होती है. वही पतली तारें, जिनसे हमारे घरों में इंटरनेट आता है, उन्हें चांद की सतह पर बिछाया जाएगा. इन तारों के अंदर से लेजर लाइट भेजी जाएंगी. जब भी चांद के अंदर कोई हलचल होगी (जैसे चांद का भूकंप या उल्कापिंड का टकराना), तब फाइबर केबल में हल्का सा खिंचाव आएगा. लेजर किरणों में आने वाले इस मामूली बदलाव को पकड़कर वैज्ञानिक जान सकेंगे कि हलचल कितनी गहरी और तेज थी.

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चांद पर इसकी जरूरत क्यों है?

चांद पर भी भूकंप आते हैं, जो घंटों तक चलते हैं. यह टेक्नोलॉजी बताएगी कि आने वाले समय में बेस कैंप बनाने के लिए कौन सी जगह सबसे सुरक्षित है. जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से शरीर के अंदर देखते हैं, वैसे ही ये लेजर तरंगें चांद के कोर (Core) और मेंटल की सही सही तस्वीर दिखा पाएंगी. यह टेक्नोलॉजी चांद की सतह के नीचे छिपी बर्फ या कीमती खनिजों और संसाधनों का पता लगाने में भी मदद करेगी. अगर आसान शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक अब चांद का 'स्टेथोस्कोप' तैयार कर रहे हैं. जिस चांद को हम अब तक सिर्फ दूरबीन से देखते आए हैं, अब इस नई टेक्नोलॉजी से उसे सुनने की बारी है. यह टेक्नोलॉजी न केवल अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा तय करेगी, बल्कि हमें यह भी बताएगी कि करोड़ों साल पहले चांद का जन्म कैसे हुआ था.

आर्टेमिस मिशन के लिए गेम चेंजर

नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत इस टेक्नोलॉजी को चांद के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पर तैनात किया जा सकता है. भारी भरकम सीस्मोमीटर ले जाने के बजाय, मीलों दूर तक फैले पतले केबल कहीं ज्यादा बड़ा इलाका कवर कर सकते हैं. इन्हें चांद तक ले जाना भी बहुत आसान है.

भविष्य के लूनर बेस की सुरक्षा

जब नासा के अंतरिक्ष यात्री चांद पर घर बनाएंगे, तो यह फाइबर नेटवर्क उनके लिए स्मार्ट सुरक्षा कवच का काम करेगा. नासा इसे आने वाले लूनर बेस (Lunar Base) के चारों तरफ बिछा सकती है. इसके बाद यह टेक्नोलॉजी अलार्म की तरह काम करेगी. अगर कोई बड़ा उल्कापिंड चांद की ओर आ रहा होगा, तो उसके टकराने से पहले होने वाली वाइब्रेशन से एस्ट्रोनॉट्स को अलर्ट मिल जाएगा. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि चांद का केंद्र (Core) कैसा है और वहां पानी के स्रोत कहां छिपे हो सकते हैं. यह इतना संवेदनशील है कि सतह पर चल रहे अंतरिक्ष यात्रियों के कदमों की आहट भी पहचान लेगा.

इंसानी बस्तियों की तैयारी

आपको बता दें कि नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां चाहती हैं कि जब 2030 तक इंसान चांद पर रहना शुरू करे, तो वहां एक पूरा नर्वस सिस्टम बिछा हो. यह लेजर टेक्नोलॉजी न केवल बातचीत (Communication) के काम आएगी, बल्कि चांद की हर आहट पर नजर भी रखेगी.

इंसानी कान से भी हजार गुना तेज!

वैज्ञानिकों का दावा है कि यह टेक्नोलॉजी इतनी संवेदनशील है कि यह चांद की सतह पर धूल के एक कण के गिरने की आहट को भी पकड़ सकती है. इससे पहले अपोलो मिशन के दौरान जो सीस्मोमीटर लगाए गए थे, वे केवल उस खास जगह की जानकारी देते थे. लेकिन DAS टेक्नोलॉजी पूरे केबल को ही एक लंबा सेंसर बना देगी, जिससे सैकड़ों किलोमीटर का इलाका एक साथ कवर होगा.

चांद की धूल और तापमान

हालांकि यह आइडिया शानदार है, लेकिन चांद की खतरनाक धूल (Regolith) और रात के समय गिरने वाला तापमान (-170°C) फाइबर केबल्स के लिए बड़ी चुनौती है. वैज्ञानिक अब ऐसे विशेष कवच (Coating) तैयार कर रहे हैं, जो इन केबल्स को चांद की अचानक बदलने वाली परिस्थितियों में सुरक्षित रख सकें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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