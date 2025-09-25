अंतरिक्ष से आ रही है मौत...2032 में चंद्रमा से टकराएगा ये एस्टेरॉयड, वैज्ञानिक बोले- 'न्यूक्लियर बम ही लास्ट ऑप्शन'
विज्ञान

अंतरिक्ष से आ रही है मौत...2032 में चंद्रमा से टकराएगा ये एस्टेरॉयड, वैज्ञानिक बोले- 'न्यूक्लियर बम ही लास्ट ऑप्शन'

Asteroid Near Earth: वैज्ञानिकों ने पहली बार एक एस्टेरॉयड को परमाणु विस्फोट से खत्म करने का सुझाव दिया है. इसका नाम Asteroid 2024YR4 है और यह 2032 में इसके चंद्रमा से टकराने की संभावना है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:48 AM IST
अंतरिक्ष से आ रही है मौत...2032 में चंद्रमा से टकराएगा ये एस्टेरॉयड, वैज्ञानिक बोले- 'न्यूक्लियर बम ही लास्ट ऑप्शन'

Science Latest News: हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक क्षुद्रग्रह को परमाणु विस्फोट से उड़ाने का सुझाव दिया है जिसे गतिज विघटन(Kinetic Disintegration)कहते हैं. इस मिशन का मकसद एस्टेरॉयड को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना है जिससे कोई नुकसान ना हो. NASA का 2022 DART Mission अलग था क्योंकि उसमें एक अंतरिक्ष चट्टान को सिर्फ रास्ते से हटाया गया था. लेकिन इस नए मिशन में परमाणु विस्फोटकों का इस्तेमाल करके क्षुद्रग्रह को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रस्ताव रखा गया है. 

क्या यह धरती से टकरा सकता है?
NASA ने एस्टेरॉयड 2024YR4 को शुरूआत में बेहद खतरनाक माना था. हालांकि, अब इसके धरती से टकराने की संभावा सिर्फ 0.00081 प्रतिशत हो गई है लेकिन चंद्रमा से टकराने की संभावना 4 प्रतिशत है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह क्षुद्रग्रह को रास्ते से हटाने के बजाय उसे नष्ट करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 90 मिनट का चौंकाने वाला नजारा...समुद्र में 3 शार्क ने किया कुछ ऐसा, जिसे देख उड़ गए वैज्ञानिकों के होश

क्या था नासा का डार्ट मिशन?
NASA का DART Mission 2022 में सफल रहा था जिसमें एक अंतरिक्ष यान को 14,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक छोटे एस्टेरॉड(डिमोर्फोस)से टकराया गया था. इससे यह साबित हुआ कि क्षुद्रग्रहों को रास्ते से हटाया जा सकता है. लेकिन 2024YR4 की बात अलग है क्योंकि यह काफी बड़ा है और James Webb Telescope के मुताबिक इसकी लंबाई करीब 300 फीट है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी! धरती के 'कोर' में हो रहे हैं बड़े बदलाव, बोले-किसी भी वक्त भयंकर तबाही...

इस मिशन में क्या किया जाएगा?
प्रस्तावित मिशन में एस्टेरॉयड को रोकने के लिए 100 किलोटन के 2 परमाणु विस्फोटक भेजने का सुझाव दिया गया है. इन विस्फोटकों को खुद ही रास्ता खोजकर लक्ष्य तक पहुंचना होगा. इन Explosives ने हिरोशिमा या नागासाकी पर गिराए गए 5 से 8 बमों जितनी ताकत होगी. अगर पहला विस्फोटक काम नहीं कर पाता तो उसके लिए बैकअप भी होगा. इस योजना से NASA को मिशन तैयार करने और लॉन्च करने के लिए 5 से 7 साल का समय मिल जाएगा. 

;