मंगल ग्रह की तरफ आ रहा 'खूंखार' दानव; पहुंचने से पहले नासा के वैज्ञानिकों ने किया चमत्कार, दुर्लभ नजारा कैमरे में कैद
Science News: नासा के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर लोगों को चौंका दिया है. वैज्ञानिकों ने हबल अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा इंटरस्टेलर कॉमेट 3I/ATLAS की तस्वीर ली है. यह धूमकेतु अगले महीने मंगल ग्रह के करीब से गुजरेगा.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 04, 2025, 10:58 PM IST
Interstellar Comet: वैज्ञानिक अपनी खोजों की वजह से दुनिया भर को हैरान करते रहते हैं.  एक बार फिर नासा के वैज्ञानिकों ने हबल अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा इंटरस्टेलर कॉमेट 3I/ATLAS की तस्वीर ली है. ऐसे में ये नजारा काफी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है. इस धूमकेतु को खगोलविदों ने 1 जुलाई 2025 को देखा था, यह 3 अक्टूबर 2025 को मंगल ग्रह से लगभग 3 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा. यह मंगल ग्रह के करीब तो रहेगा ही लेकिन पृथ्वी से इसकी दूरी इतनी रहेगी. जानिए विस्तार के साथ. 

पृथ्वी से कितनी रहेगी दूरी?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह धूमकेतु पृथ्वी से 27 करोड़ किलोमीटर दूर है. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) अपने मंगल ऑर्बिटर का उपयोग करके इस धूमकेतु का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं. ईएसए अपने मंगल ऑर्बिटर का उपयोग 3I/ATLAS पर नजर रखने के लिए करेगा. इसके लिए मार्स एक्सप्रेस के हाई-रिजॉल्यूशन स्टीरियो कैमरा (HRSC) और TGO के रंगीन इमेजर (CaSSIS) का उपयोग होगा. इसके अलावा वैज्ञानिक इसके धुंधले कोमा (गैस और धूल का आवरण) की तस्वीरें लेने और इसके नाभिक (केंद्र) के आकार का अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे.

कौन बना रहा निगरानी का प्लान
यही नहीं वैज्ञानिक, धूमकेतु कोमा में जलवाष्प या कार्बनिक पदार्थों की जांच के लिए ऑनबोर्ड स्पेक्ट्रोमीटर (NOMAD, OMEGA) का भी उपयोग करेंगे. मंगल ग्रह के आसपास के अन्य अंतरिक्ष यान नासा के MAVEN और MRO और चीन का तियानवेन-1  भी धूमकेतु को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं. ESA के सौर मंडल अनुभाग के प्रमुख जोर्न हेल्बर्ट ने Space.com को बताया कि JUICE अंतरिक्ष यान भी इसकी निगरानी की योजना बना रहा है. बता दें कि ये तीसरा ज्ञात अंतरतारकीय पिंड है.

दुर्लभ है नजारा
गैजेट्स 360 की रिपोर्ट के अनुसार इसे लेकर के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक दुर्लभ नजारा है. क्योंकि आमतौर पर कॅामेट इतने ज्यादा करीब नहीं आते हैं. मंगल के ऑर्बिटर इसके अध्ययन के लिए बेहतरीन स्थिति में हैं. ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर वैज्ञानिकों के हाथ क्या अहम सुराग लगते हैं. 

