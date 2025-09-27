Advertisement
trendingNow12938453
Hindi Newsविज्ञान

पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा धरती का सारा ऑक्सीजन! NASA की चेतावनी- 'शुरू हो गई इंसानों की उलटी गिनती'

Life on Earth: NASA की सहायता प्राप्त वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि धरती की सांस लेने लायक हवा या ऑक्सीजन धीरे-धीरे खत्म हो रही है. आसान शब्दों में कहें तो धरती पर इंसानों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा धरती का सारा ऑक्सीजन! NASA की चेतावनी- 'शुरू हो गई इंसानों की उलटी गिनती'

NASA Alert on Oxygen: NASA की मदद से किए गए रिसर्च में जिसे नेचर जियोसाइंस नाम की पत्रिका में छापा गया है. धरती के वातावरण में एक बड़ा और हमेशा रहने वाले बदलाव का अंदाजा लगाया है. इस बदलाव के होने से धरती पर ऑक्सीजन पर खत्म हो जाएगा और ज्यादातर जटिल जीवन(Complex Life)खत्म हो जाएगा. जापान की तोहोकू यूनिवर्सिटी और जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की है. इसमें बताया गया है कि अगले 1 अरब सालों में सूरज की चमक में जो बदलाव होंगे वो पृथ्वी की Photosynthesis से जीवन को सहारा देने की क्षमता कैसे कम कर देंगे. 

कैसे की गई ये जांच?
वैज्ञानिकों ने इसके लिए सिमुलेशन या कंप्यूटर मॉडल की मदद ली जो बताता है कि, हमारा ऑक्सीजन वाला वातावरण एक अस्थायी चीज है जो हमेशा नहीं रहने वाली. इसका मतलब बहुत ही गहरा है, ना सिर्फ धरती के भविष्य के लिए बल्कि इसलिए भी कि हम ब्रह्मांड में कहीं और जीवन को कैसे खोजते हैं. 

यह भी पढ़ें: बाप रे! एक ही जगह 28,000 बार भूकंप कैसे आया? वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया रहस्य

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होगी इस बदलाव की जगह?
वैज्ञानिकों ने इसकी वजह सूरज के विकास को बताया है. जैसे-जैसे सूरज और ज्यादा चमकेगा या गर्म होगा वैसे ही धरती का वातावरण उसी तरह प्रतिक्रिया करेगा. इससे रासायनिक टूटने की प्रक्रियाएं तेज होंगी और कार्बन डॉइऑक्साइड का स्तर कम हो जाएगा. इस कमी की वजह से पौधों के लिए जिंदा रहना अंसभव हो जाएगा.

इससे ऑक्सीजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
CO₂ के अंत के साथ ही ऑक्सीजन भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि यह लगभग पूरी तरह से पेड़-पौधों द्वारा ही बनाई जाती है. रिसर्च के मुताबिक यह सब अगले 1 अरब सालों में हो सकता है और इस End Point के बाद सिर्फ 10,000 सालोंमें ऑक्सीजन का स्तर 10 लाख गुना तक गिर सकता है. भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से यह टाइम पलक झपकने जितना कम है और जीवन को बदलने या बचने के लिए कोई खास मौका नहीं मिलेगा. टीम ने इसे Rapid Deoxygenation Event कहा है. 

क्या धरती समय में पीछे लौट जाएगी?
जैसे-जैसे ऑक्सीजन खत्म होगी मीथेन गैस का स्तर 10,000 गुना तक बढ़ सकता है. इससे धरती एक ऐसी दुनिया बन जाएगी जहां जीव नहीं रह पाएंगे लेकिन उन सूक्ष्मजीवों के लिए यह रहने लायक होगी जो कभी इस पर राज करते थे. इससे भी बड़ी समस्या है कि ऑक्सीजन की कमी से ओजोन परत खत्म हो जाएगी. इसके कारण धरती की सतह पर बिना रूकावट UV Radiation पहुंचने लगेंगी. इससे जमीन रहने लायक नहीं रहेगी और पृथ्वी पर मौजूद सभी हवा खत्म हो जाएगी. 

यह भी पढ़ें: 10 दिन 4 एस्ट्रोनॉट्स...'Integrity' से चांद तक का सफर करेगा NASA, जानें कौन हैं वो अंतरिक्ष यात्री?

वैज्ञानिकों ने इस घटना को लेकर क्या कहा?
वैज्ञानिकों ने कहा कि, इस जो चीज खास बनाती है वो ये है कि इसमें धरती के कोई बड़ा क्षुद्रग्रह नहीं टकराएगा और ना ही कोई विस्फोट होगा. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इसमें धरती फटेगी नहीं बस सांस लेना बंद कर देगी. शोधकर्ता इसे 'धीमी उलटी गिनती' कहते हैं जहां ग्रह धीरे-धीरे हरे-भरे जीवन से सूखा और शांत हो जाएगा. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

oxygen on earthNASA news

Trending news

फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
Abdullah Abu Shawesh
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
;