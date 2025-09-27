पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा धरती का सारा ऑक्सीजन! NASA की चेतावनी- 'शुरू हो गई इंसानों की उलटी गिनती'

NASA Alert on Oxygen: NASA की मदद से किए गए रिसर्च में जिसे नेचर जियोसाइंस नाम की पत्रिका में छापा गया है. धरती के वातावरण में एक बड़ा और हमेशा रहने वाले बदलाव का अंदाजा लगाया है. इस बदलाव के होने से धरती पर ऑक्सीजन पर खत्म हो जाएगा और ज्यादातर जटिल जीवन(Complex Life)खत्म हो जाएगा. जापान की तोहोकू यूनिवर्सिटी और जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की है. इसमें बताया गया है कि अगले 1 अरब सालों में सूरज की चमक में जो बदलाव होंगे वो पृथ्वी की Photosynthesis से जीवन को सहारा देने की क्षमता कैसे कम कर देंगे.

कैसे की गई ये जांच?

वैज्ञानिकों ने इसके लिए सिमुलेशन या कंप्यूटर मॉडल की मदद ली जो बताता है कि, हमारा ऑक्सीजन वाला वातावरण एक अस्थायी चीज है जो हमेशा नहीं रहने वाली. इसका मतलब बहुत ही गहरा है, ना सिर्फ धरती के भविष्य के लिए बल्कि इसलिए भी कि हम ब्रह्मांड में कहीं और जीवन को कैसे खोजते हैं.

क्या होगी इस बदलाव की जगह?

वैज्ञानिकों ने इसकी वजह सूरज के विकास को बताया है. जैसे-जैसे सूरज और ज्यादा चमकेगा या गर्म होगा वैसे ही धरती का वातावरण उसी तरह प्रतिक्रिया करेगा. इससे रासायनिक टूटने की प्रक्रियाएं तेज होंगी और कार्बन डॉइऑक्साइड का स्तर कम हो जाएगा. इस कमी की वजह से पौधों के लिए जिंदा रहना अंसभव हो जाएगा.

इससे ऑक्सीजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

CO₂ के अंत के साथ ही ऑक्सीजन भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि यह लगभग पूरी तरह से पेड़-पौधों द्वारा ही बनाई जाती है. रिसर्च के मुताबिक यह सब अगले 1 अरब सालों में हो सकता है और इस End Point के बाद सिर्फ 10,000 सालोंमें ऑक्सीजन का स्तर 10 लाख गुना तक गिर सकता है. भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से यह टाइम पलक झपकने जितना कम है और जीवन को बदलने या बचने के लिए कोई खास मौका नहीं मिलेगा. टीम ने इसे Rapid Deoxygenation Event कहा है.

क्या धरती समय में पीछे लौट जाएगी?

जैसे-जैसे ऑक्सीजन खत्म होगी मीथेन गैस का स्तर 10,000 गुना तक बढ़ सकता है. इससे धरती एक ऐसी दुनिया बन जाएगी जहां जीव नहीं रह पाएंगे लेकिन उन सूक्ष्मजीवों के लिए यह रहने लायक होगी जो कभी इस पर राज करते थे. इससे भी बड़ी समस्या है कि ऑक्सीजन की कमी से ओजोन परत खत्म हो जाएगी. इसके कारण धरती की सतह पर बिना रूकावट UV Radiation पहुंचने लगेंगी. इससे जमीन रहने लायक नहीं रहेगी और पृथ्वी पर मौजूद सभी हवा खत्म हो जाएगी.

वैज्ञानिकों ने इस घटना को लेकर क्या कहा?

वैज्ञानिकों ने कहा कि, इस जो चीज खास बनाती है वो ये है कि इसमें धरती के कोई बड़ा क्षुद्रग्रह नहीं टकराएगा और ना ही कोई विस्फोट होगा. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इसमें धरती फटेगी नहीं बस सांस लेना बंद कर देगी. शोधकर्ता इसे 'धीमी उलटी गिनती' कहते हैं जहां ग्रह धीरे-धीरे हरे-भरे जीवन से सूखा और शांत हो जाएगा.