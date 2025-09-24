8000 में चुने गए ये 10 लोग...NASA जल्द शुरु करेगा नए एस्ट्रोनॉट्स की क्लास, जानें ट्रेनिंग में क्या-क्या होगा खास?

NASA News: खर्च में कटौती, मिशन में देरी और कई वैज्ञानिकों के जाने के बावजूद NASA ने अपने 10 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है. 10 लोग 8000 से भी ज्यादा आवेदकों में से चुने गए हैं. ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में हुए एक समारोह में नासा के कार्यवाहक प्रशासक सीन डफी ने 2025 के अंतरिक्ष यात्री वर्ग का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह ग्रुप हमारे देश के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को दर्शाता है. ये सभी चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानवता की अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार है. NASA के 2025 के अंतरिक्ष यात्री में पहली बार महिलाओं की संख्या ज्यादा है. मर्करी सेवन के बाद यह 24वां ग्रुप है जिसमें 10 लोग शामिल हैं.

इन्हें क्या-क्या ट्रेनिंग दी जाएगी?

अगले 2 सालों में इन 10 लोगों को अंतरिक्ष स्टेशन को चलाना, रोबोटिक्स, भूविज्ञान, विदेशी भाषा और नकली मिशन की ट्रेनिंग दी जाएगी. यह ट्रेनिंग उन्हें NASA के आर्टेमिस मिशन के लिए तैयार करेगी जिसका लक्ष्य चांद पर जाना है. इसके आलावा, वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन(ISS)पर विज्ञान के कामों में और आखिरकार मंगल ग्रह के मिशन में भी मदद करेंगे.

ट्रेनिंग पूरी करने के बाद क्या होगा?

अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये सभी एस्ट्रोनॉट NASA के मुख्य दल में शामिल हो जाएंगे. इसके बाद वे अभी चल रहे अंतरिक्ष स्टेशन के शोध कार्यों में भी मदद करेंगे. साथ ही, ये सभी लोग नए वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशनों और पृथ्वी की निचली कक्षा से परे गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी तैयारी करेंगे. इन 10 लोगों को नाम हैं, बेन बेली, लॉरेन एडगर, एडम फुहरमैन, कैमरून जोन्स, यूरी कुबो, रेबेका लॉलर, अन्ना मेनन, इमेल्डा मुलर, एरिन ओवरकैश और कैथरीन स्पाइस.

क्या है NASA का लक्ष्य?

NASA का लक्ष्य लंबे समय से चंद्रमा पर रहना और मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी करना है. ये नए अंतरिक्ष यात्री जिनकी विशेषज्ञता ब्लैक हॉक्स और एफ-22 जैसे विमानों के परीक्षण, मंगल रोवर के संचालन की योजना, बायोमेडिकल अनुसंधान और स्पेसएक्स आर NASA में इंजीनियरिंग परियोजनाओं का नेतृत्व करना है.