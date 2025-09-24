8000 में चुने गए ये 10 लोग...NASA जल्द शुरु करेगा नए एस्ट्रोनॉट्स की क्लास, जानें ट्रेनिंग में क्या-क्या होगा खास?
Advertisement
trendingNow12934887
Hindi Newsविज्ञान

8000 में चुने गए ये 10 लोग...NASA जल्द शुरु करेगा नए एस्ट्रोनॉट्स की क्लास, जानें ट्रेनिंग में क्या-क्या होगा खास?

NASA Astronauts: नासा का 2025 का अंतरिक्ष यात्री वर्ग जो मर्करी सेवन के बाद से 24वां है, इसमें पहली बार महिलाओं की संख्या ज्यादा है जिसमें 10 में 6 महिलाएं शामिल हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8000 में चुने गए ये 10 लोग...NASA जल्द शुरु करेगा नए एस्ट्रोनॉट्स की क्लास, जानें ट्रेनिंग में क्या-क्या होगा खास?

NASA News: खर्च में कटौती, मिशन में देरी और कई वैज्ञानिकों के जाने के बावजूद NASA ने अपने 10 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है. 10 लोग 8000 से भी ज्यादा आवेदकों में से चुने गए हैं. ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में हुए एक समारोह में नासा के कार्यवाहक प्रशासक सीन डफी ने 2025 के अंतरिक्ष यात्री वर्ग का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह ग्रुप हमारे देश के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को दर्शाता है. ये सभी चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानवता की अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार है. NASA के 2025 के अंतरिक्ष यात्री में पहली बार महिलाओं की संख्या ज्यादा है. मर्करी सेवन के बाद यह 24वां ग्रुप है जिसमें 10 लोग शामिल हैं. 

इन्हें क्या-क्या ट्रेनिंग दी जाएगी?
अगले 2 सालों में इन 10 लोगों को अंतरिक्ष स्टेशन को चलाना, रोबोटिक्स, भूविज्ञान, विदेशी भाषा और नकली मिशन की ट्रेनिंग दी जाएगी. यह ट्रेनिंग उन्हें NASA के आर्टेमिस मिशन के लिए तैयार करेगी जिसका लक्ष्य चांद पर जाना है. इसके आलावा, वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन(ISS)पर विज्ञान के कामों में और आखिरकार मंगल ग्रह के मिशन में भी मदद करेंगे. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी! धरती के 'कोर' में हो रहे हैं बड़े बदलाव, बोले-किसी भी वक्त भयंकर तबाही...

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेनिंग पूरी करने के बाद क्या होगा?
अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये सभी एस्ट्रोनॉट NASA के मुख्य दल में शामिल हो जाएंगे. इसके बाद वे अभी चल रहे अंतरिक्ष स्टेशन के शोध कार्यों में भी मदद करेंगे. साथ ही, ये सभी लोग नए वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशनों और पृथ्वी की निचली कक्षा से परे गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी तैयारी करेंगे. इन 10 लोगों को नाम हैं, बेन बेली, लॉरेन एडगर, एडम फुहरमैन, कैमरून जोन्स, यूरी कुबो, रेबेका लॉलर, अन्ना मेनन, इमेल्डा मुलर, एरिन ओवरकैश और कैथरीन स्पाइस.

यह भी पढ़ें: अंटार्कटिका के नीचे 85 नई झीलों की खोज, साउथ पोल की बर्फ के नीचे छिपा है 'पानी का जाल'

क्या है NASA का लक्ष्य?
NASA का लक्ष्य लंबे समय से चंद्रमा पर रहना और मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी करना है. ये नए अंतरिक्ष यात्री जिनकी विशेषज्ञता ब्लैक हॉक्स और एफ-22 जैसे विमानों के परीक्षण, मंगल रोवर के संचालन की योजना, बायोमेडिकल अनुसंधान और स्पेसएक्स आर NASA में इंजीनियरिंग परियोजनाओं का नेतृत्व करना है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

NASA astronauts

Trending news

J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग
Leh
सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
mumbai
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
snake
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
Asaram
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
;