Mars Mission: मंगल पर रहने के लिए क्या-क्या चाहिए? 378 दिन में CHAPEA मिशन देगा हर सवाल का जवाब

Latest Science News: 4 लोग एक साल के लिए एक मिशन पर जा रहे हैं जो बिल्कुल ही मंगल ग्रह पर रहने के अनुभव जैसा ही होगा. इसका मकसद यह जानना है कि अंतरिक्ष यात्री लंबी यात्रा के दौरान शारीरिक और मानसिक दबाव को कैसे संभालते हैं. 19 अक्टूबर को 4 लोग जिनके नाम रॉस एल्डर, एलेन एलिस, मैथ्यू मोंटगोमरी और जेम्स स्पाइसर है, NASA के मार्स ड्यून अल्फा में जाएंगे. यह ह्यूस्टन में स्थित 1,700 वर्ग फुट का एक 3डी घर है जो बिल्कुल मंगल पर रहने जैसा ही अनुभव देगा. ये लोग 378 दिनों तक इस घर में रहेंगे और 31 अक्टूबर 2026 को अपना मिशन पूरा करेंगे.

क्या है इस मिशन का मक्सद?

इस पूरे मिशन का मकसद है मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना. इस दौरान चारों लोगों को कुछ खास परिस्थितियों का सामना करना होगा जैसे, संसाधनों की कमी, अकेले रहना, संचार में देरी, डिवाइसेज का खराब हो जाना और तेज स्पीड वाली नकली अंतरिक्ष यात्रा से भी जूझना होगा.

इस मिशन से क्या जानकारी मिलेगी?

ये सारे प्रयोग NASA को अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाले इंसानों के स्वास्थ्य और काम करने के तरीके के बारे में जरूरी जानकारी देने के लिए बनाए गए हैं. NASA ने मानव अनुसंधान कार्यक्रम की वैज्ञानिक सारा व्हाइटनिंग ने कहा, NASA जैसे-जैसे आर्टेमिस मिशन की तैयारी कर रहा है, CHAPEA और इस तरह के दूसरे प्रयोग हमें यह जानने में मदद कर रहे हैं कि भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कौन सी चीजें सबसे जरूरी होंगी.

इन नकली मिशन में टीम क्या काम करेगी?

सिमुलेशन के दौरान इस टीम के सदस्यों को कई तरह के काम करने होंगे जैसे- मंगल पर नकली सैर करना, रोबोट को चलाना और सब्जियां उगाना. इसके अलावा ये सभी मंगल पर लंबे समय तक रहने के लिए नई तकनीकों की जांच करेंगे जैसे कि पीने का पानी देने वाले डिस्पेंसर और मेडिकल डिवाइस. CHAPEA की मुख्य जांचकर्ता ग्रेस डगलस ने बताया, यह सिमुलेशन हमें यह नापने में मदद करेगा कि मंगल जैसे परिस्थितियों में दिमाग और शरीर कैसे काम करता है.

क्या CHAPEA ने पहले भी काम किया है?

यह CHAPEA के तहत किया गया एक साल का दूसरे सिमुलेशन है. पहला सिमुलेशन जुलाई 2024 में पूरा हुआ था और उससे मिले डाटा ने पहले ही NASA ने मिशन की योजना को प्रभावित करना शुरु कर दिया है. हालांकि, NASA अकेला नहीं है जो मंगल ग्रह के जीवन पर अध्ययन कर रहा है. भारत ने भी हाल ही में अपना खुद का ऐसा ही मिशन लॉन्च किया है. भारत में प्रोटोप्लेनेट के नेतृत्व में ISRO ने लद्दाख में एक खास आवास बनाया जिसका नाम हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन(HOPE)था.