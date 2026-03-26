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Hindi Newsविज्ञानचांद की ओर फिर बढ़े कदम! NASA ने जारी किया आर्टेमिस-2 मिशन का पूरा शेड्यूल; जानें कब और कहां देख सकेंगे आप ये ऐतिहासिक पल

चांद की ओर फिर बढ़े कदम! NASA ने जारी किया आर्टेमिस-2 मिशन का पूरा शेड्यूल; जानें कब और कहां देख सकेंगे आप ये ऐतिहासिक पल

NASA Artemis II mission coverage: पूरी दुनिया जिस घड़ी का पिछले 50 सालों से इंतजार कर रही थी, वह अब बेहद करीब आ गई है. स्पेस एजेंसी नासा (NASA) ने अपने ऐतिहासिक आर्टेमिस-2 (Artemis II) मून मिशन के लिए कवरेज प्लान और शेड्यूल आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है. अगले महीने जब 4 अंतरिक्ष यात्री चांद की ओर उड़ान भरेंगे, तो नासा इसका हर पल दुनिया के साथ साझा करेगा.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 26, 2026, 02:43 PM IST
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चांद की ओर फिर बढ़े कदम! NASA ने जारी किया आर्टेमिस-2 मिशन का पूरा शेड्यूल; जानें कब और कहां देख सकेंगे आप ये ऐतिहासिक पल

NASA Artemis II mission coverage: NASA एक बार फिर इंसानों को चांद के सफर पर भेजने के लिए तैयार है. 50 साल से भी ज्यादा समय के बाद इंसान एक बार फिर चांद की दहलीज लांघने जा रहा है. NASA इसके लिए अपने 'आर्टेमिस-2' मिशन को पूरी तरह तैयार कर रहा है. नासा ने कहा है कि वह अपने 'आर्टेमिस-2' मिशन की लॉन्चिंग का सीधा प्रसारण (Live Coverage) दुनिया भर में करेगा. फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से होने वाले इस लॉन्च की हर छोटी-बड़ी खबर अब आपकी उंगलियों पर होगी. नासा ने इसके लिए विशेष मीडिया कवरेज और पब्लिक व्यूइंग की व्यवस्था कर रखी है. इस लॉन्चिंग को आप टीवी चैनलों, सोशल मीडिया और नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव देख सकते हैं. यहां हम आपको इस मिशन की स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स बताने जा रहे हैं.

क्या है इस मिशन में खास?

Artemis II एक मानव मिशन है, जिसमें एस्ट्रोनॉट चांद के पास तक जाएंगे और उसका चक्कर लगाकर वापस धरती पर लौटेंगे. यह मिशन करीब 10 दिनों का होगा. इस बार चांद पर उतरने की योजना नहीं है, लेकिन यह मिशन बेहद अहम है, क्योंकि इससे आने वाले समय के मिशनों की तैयारी मजबूत होगी. यह एक तरह का रिहर्सल है, जिसमें हर सिस्टम को असली हालात में परखा जाएगा.

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शक्तिशाली रॉकेट और आधुनिक स्पेसक्राफ्ट

NASA इस मिशन में अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट इस्तेमाल करने वाला है. यह एस्ट्रोनॉट को धरती की कक्षा से बहुत दूर तक ले जा सकता है. इसके साथ एक आधुनिक तकनीक वाला स्पेसक्राफ्ट भी होगा, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा और आराम का खास ध्यान रखा गया है. NASA ने इस स्पेसक्राफ्ट को ऐसे डिजाइन किया है कि वह लंबी दूरी की यात्रा को सुरक्षित और भरोसेमंद बना सके. इसमें लाइफ सपोर्ट से लेकर कम्युनिकेशन तक हर चीज को नए स्तर पर तैयार किया गया है.

दुनिया देखेगी मिशन का हर पल

इस बार मिशन को लेकर सबसे खास बात इसकी लाइव कवरेज है. लॉन्च से लेकर अंतरिक्ष यात्रा और वापसी तक, हर अहम पल को सीधे लाइव दिखाया जाएगा. लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर यह पूरा मिशन देख पाएंगे. सभी लोग ट्रैक कर पाएंगे कि स्पेसक्राफ्ट कहां पहुंचा है, कितनी दूरी तय कर चुका है और आगे क्या होने वाला है. इससे स्पेस मिशन पहले से ज्यादा समझने में आसान हो जाएगा.

एस्ट्रोनॉट के लिए बड़ी परीक्षा

यह मिशन सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि इंसानों की क्षमता का भी बड़ा टेस्ट है. अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने का शरीर पर क्या असर पड़ता है, इसे समझने के लिए कई अहम प्रयोग किए जाएंगे. इसमें एस्ट्रोनॉट की नींद, स्वास्थ्य, रेडिएशन और मानसिक स्थिति जैसे कई पहलुओं पर नजर रखी जाएगी. इससे आने वाले समय में लंबी अंतरिक्ष यात्राओं को और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी.

कहां देख सकेंगे लाइव?

NASA ने बताया है कि इस मिशन का सीधा प्रसारण कई प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा. इसको आप NASA+, NASA TV, यूट्यूब (YouTube), एक्स (X) और फेसबुक पर लाइव देख सकेंगे. NASA ने पहली बार डीप स्पेस मिशन को अल्ट्रा-हाई-डेफिनेशन (4K) में दिखाने की तैयारी की है.

भारत में कैसे देखें?

भारत में स्पेस की खबरों पर नजर रखने वाले लोग नासा के सोशल मीडिया हैंडल और इसरो (ISRO) के साथ नासा के कोलैबोरेशन चैनलों पर इसे देख पाएंगे. समय के अंतर के कारण, भारत में यह लॉन्च देर रात या सुबह के समय देखा जा सकता है.

लॉन्च विंडो और समय

नासा ने इस मिशन के लिए 2 अप्रैल 2026 की तारीख तय की है, लेकिन मौसम या तकनीकी कारणों से इसमें बदलाव भी किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में 'बैकअप' तारीखें भी सुरक्षित रखी गई हैं. भारतीय दर्शकों के लिए यह लॉन्चिंग सुबह (Early Morning) होने की उम्मीद है, जिसका शेड्यूल नासा जल्द ही अपनी वेबसाइट पर 'काउंटडाउन क्लॉक' के साथ अपडेट करेगा. इस मिशन के दौरान हर दिन NASA के वैज्ञानिक मीडिया ब्रीफिंग में मिशन का अपडेट देंगे. साथ ही मिशन के दौरान क्रू सदस्य लाइव बातचीत में भाग लेंगे, जिन्हें डाउनलिंक कहा जाता है. नासा इन डाउनलिंक इवेंट्स के सही समय की जानकारी आर्टेमिस ब्लॉग और अपने पेज पर उपलब्ध कराएगा. 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक यह सभी इवेंट एक जैसे चलते रहेंगे.

6 अप्रैल को क्या होगा?

सोमवार, 6 अप्रैल को स्पेसक्राफ्ट चांद के पीछे के हिस्से (Far Side) में जाएगा. उस समय एस्ट्रोनॉट का पृथ्वी से संपर्क अस्थायी रूप से टूट सकता है. आपको बता दें कि 6 अप्रैल को दोपहर 12:45 बजे NASA+ पर चंद्रमा के नजदीक से गुजरने का प्रसारण शुरू होगा. इसके बाद दोपहर 1:45 बजे एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से इंसान की अब तक की सबसे ज्यादा दूरी का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं. इससे पहले अपोलो 13 पृथ्वी से 248,655 मील की दूरी तक जाने वाला पहला मिशन था. 6 अप्रैल को ही यह मिशन चंद्र ग्रहण के समय का वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के ग्रहण वाले क्षेत्र से होकर गुजरेगा. उसके बाद रात 10:39 बजे फिर क्रू मेंबर लाइव बातचीत में भाग लेंगे. बाद में मंगलवार, 7 अप्रैल को दोपहर 2:29 बजे Artemis II मिशन में शामिल एस्ट्रोनॉट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से केवल ऑडियो के माध्यम से बातचीत करेंगे.

शुक्रवार, 10 अप्रैल

10 अप्रैल को शाम 6:30 बजे NASA+ ऐप पर इस मिशन के पृथ्वी पर वापसी का प्रसारण शुरू होगा. शाम 8:06 बजे प्रशांत महासागर में इसकी लैंडिंग होगी, जहां से नासा और अमेरिकी नौसेना के लोग ओरियन में बैठे एस्ट्रोनॉट को बाहर निकालेंगे. इसके बाद रात 10:35 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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