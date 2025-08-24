अंतरिक्ष में दिखा 'भगवान के हाथ' जैसा नजारा, NASA ने शेयर की चौंकाने वाली तस्वीर

Science News in Hindi: NASA ने अंतरिक्ष की एक बेहद अद्भुत तस्वीर जारी की है. इसमें एक विशाल ब्रह्मांडीय हाथ(Cosmic Hand)दिखाई दे रहा है जो 150 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है. इसे हमारी आकाशगंगा के सबसे शक्तिशाली इंजानों में से एक ने बनाया है. यह तस्वीर पहली बार 2009 में ली गई थी जब NASA के चंद्रा एक्स-रे वेधशाला ने इस अनोखी आकृति को देखा था. उस समय वैज्ञानिकों ने इसे एक पल्सर(बहुत तेज घूमने वाला तारा)और उसके आस-पास के नेबुला को 'इंसान के हाथ' के आकार का पाया गया था. तब से वैज्ञानिक लगाता इसपर नजर बनाए रखे हैं.

कहां शेयर की तस्वीर?

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर एक पोस्ट में NASA ने कहा, एक तारे के फटने और उसके आस-पास के नेबुला को नए तरीके से दिखाने के लिए नए रेडियो डाटा के Chandra X-Ray डाटा के साथ मिलाया गया. इस नई तस्वीर को चंद्रा के एक्स-रे डेटा को ऑस्ट्रेलिया टेलीस्कोप कॉम्पैक्ट ऐरे(ATCA)से मिले नए रेडियो डाटा के साथ मिलकर बनाया है. इससे फटने वाले तारे और उसके आसपास के हिस्से की ऐसी जानकारी मिली है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी.

कैसी दिखती है तस्वीर?

इस तस्वीर के बीच में पल्सर B1509-58 है. यह बहुत ही तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है जिसका आकार लगभग 12 किमी है. यह छोटा होने के बावजूद भी MSH 15-52 नाम का एक बहुत बड़ा नेबुला बनाता है जो 150 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है. NASA के मुताबिक, यब Nebula तेज कणों की वजह से बनता है एक्स-रे रोशनी में यह एक खुले हुए हाथ जैसा दिखता है.

क्या होता है पल्सर?

The New York Post की रिपोर्ट के मुताबिक, पल्सर एक तरह का न्यूट्रान तारा होता है. यह तब बनता है जब एक बहुत बड़े तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है और उसका बचा हुआ हिस्सा बहुत घना हो जाता है. वहीं नेबुला गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल होता है.

खोज से क्या जानकारी मिली?

इन अवलोकनों से पास के एक सुपरनोवा अवशेष RCW 89 के बारे में नई जानकारी भी मिलती है. NASA ने बताया कि, RCW 89 की बनावट ज्यादातर दूसरे सुपरनोवा अवशेषों से अलग है. इसमें रेडियो तरंगों के धब्बे हैं जो एक्स-रे और सामान्य रोशनी के साथ काफी मिलते-जुलते हैं.

