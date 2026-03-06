Advertisement
NASA ने शेयर की अंतरिक्ष की ये चौंकाने वाली तस्वीर, 19 साल बाद स्पेस में दिखा ये बड़ा बदलाव

NASA ने शेयर की अंतरिक्ष की ये चौंकाने वाली तस्वीर, 19 साल बाद स्पेस में दिखा ये बड़ा बदलाव

अंतरिक्ष हमेशा से ही रहस्यों से भरा हुआ है. वैज्ञानिक अक्सर नई तकनीक और खोज से ब्रह्मांड के अनदेखे पहलुओं को सबके सामने लाते हैं. हाल ही में नासा ने पिलर्स ऑफ क्रिएशन की फोटो शेयर की है, जो कि चर्चा में है. ये दो तस्वीरें 19 साल के अंतराल में अलग-अलग टेलीस्कोप से ली गई हैं. 

 

Mar 06, 2026, 07:59 PM IST
NASA ने शेयर की अंतरिक्ष की ये चौंकाने वाली तस्वीर, 19 साल बाद स्पेस में दिखा ये बड़ा बदलाव

अंतरिक्ष की दुनिया आज भी इंसानों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है. नासा अक्सर अंतरिक्ष की फोटो शेयर कर करता है. एक बार फिर नासा ने अंतरिक्ष की फोटो शेयर की है. जो कि इंटरनेट पर वायरल हो रही है. नासा ने ब्रह्मांड की दो तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे पिलर्स ऑफ क्रिएशन कहा जाता है. इन दोनों तस्वीरों के बीच 19 साल का अंतराल है. 

नासा ने शेयर की अंतरिक्ष की फोटो 
नासा ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए खास जानकारी दी है. देखने में ये दोनों तस्वीरें एक ही जगह की हैं. दोनों तस्वीरों में काफी अंतर है. 

हबल टेलीस्कोप की फोटो 
पहली फोटो नासा के पुराने हबल टेलीस्कोप से ली गई थी. इसमें अंतरिक्ष की गैस और धूल के बड़े और घने बादल नजर आ रहे हैं. यह देखने में पहाड़ जैसा दिख रहा है. 

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की फोटो 
दूसरी फोटो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई है. इस टेलीस्कोप से ली गई फोटो में धूल के बादलों के पीछे चमचमाते हुए बादल दिख रहे हैं. वैज्ञानिकों के लिए ये फोटो बेहद अहम हैं क्योंकि इसके जरिए वैज्ञानिक तारों के बनने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं. वहीं इससे यह भी पता चल सकता है कि समय के साथ गैस और धूल के बादलों में कैसे बदलाव आता है.

इंटरनेट पर वायरल हो रही है तस्वीर 
सोशल मीडिया पर नासा की यह फोटो तेजी से वायरल हो रही है. नासा की इन तस्वीरों से पता चल रहा है कि 19 साल में विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की देखने को मिली है. पहले जहां केवल धूल के बादल नजर आते थे वहीं आज तकनीक की मदद से बादलों के पार भी देखा जा सकता है.  

