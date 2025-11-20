NASA ने जारी की 3i Atlas की सबसे साफ तस्वीरें, James Webb के साथ 12 मिशनों ने दिखाई शानदार फोटो

Science News: NASA ने अंतरतारकीय पिंड 3I ATLAS की अद्भुत और नई तस्वीरें जारी की हैं. इसे लेकर ऐसा माना जाता है कि यह धूमकेतु हमारे सौरमंडल से भी पुराना है. ये तस्वीर नासा के 12 से ज्यादा अंतरिक्ष यानों और दूरबीनों ने ली है. यह हमारे सौरमंडल के बाहर से आए मेहमान का सबसे नजदीकी और सबसे साफ फोटो है. यह धूमकेतु सबसे पहले जुलाई में चिली की एक एटलस दूरबीन ने देखा था. इसका रास्ता बहुत अजीब था जिससे पता चला कि यह हमारे सौरमंडल के बाहर की है. इसके लिए मंगल, धरती की कक्षा औऱ सूर्य पर नजर रखने वाले कैमरों को भी इस धूमकेतु की तरफ मोड़ दिया गया.

किस ऑर्बिटर ने ली तस्वीर?

NASA के अनुसार मंगल ग्रह के इस धूमकेतु की बहुत ही शानदार तस्वीरें ली गई हैं. यह Interstellar Comet 3i ATLAS मंगल ग्रह के 19 मिलीयन मील के बहुत करीब से गुजरा. मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर(MRO)ने इसकी सबसे नजदीकी दृश्यों में से एक को कैद किया. MAVEN Orbiter ने पराबैंगनी तस्वीरें(Ultraviolet images)लीं जिससे धूमकेतु की रासायनिक बनावट का पता चला. Perseverance Rover ने मंगल की सतह से धूमकेतु की एक धुंधली झलक दिखाई.

We've just released the latest images of the interstellar comet 3I/ATLAS, as observed by eight different spacecraft, satellites, and telescopes. Add Zee News as a Preferred Source Here's what we've learned about the comet — and how we're studying it across the solar system: https://t.co/ZIt1Qq6DSp pic.twitter.com/ITD6BqVlGn — NASA (@NASA) November 19, 2025

कैसे क्लिक की गई अद्भुत तस्वीर?

NASA के 2 मिशनों स्टीरियो और सोहो ने भी इस धूमकेतु की तस्वीरें ली हैं. जब यह Interstellar Comet धरती से सूर्य के पीछे छिप गया था तब जमीन की दूरबीनें इसे देख नहीं पा रही थीं. NASA के स्टीरियो और ESA के सोहो मिशन ने इसकी तस्वीरें लीं और दोनों ने मिलकर इसकी सूर्य के पीछ खिसकने की तस्वीरों को रिकॉर्ड किया. NASA के पंच मिशन ने हाल ही में कुछ तस्वीरें जारी की हैं. इसमें Comet की पूंछ को हेलियोस्फीयर में फैला हुआ दिखाया गया है.

कौन-कौन से मिशन इसमें शामिल हैं?

NASA के 2 और अंतरिक्ष यानों ने भी इस धूमकेतु की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें साइकी(Psyche)ने 3.3 करोड़ मील दूर से इसकी 4 तस्वीरें लीं जिसमें 8 घंटों का समय लगा. वहीं, दूसरी तरफ लूसी(Lucy)मिशन ने 2.4 करोड़ मील दूर से तस्वीरें लीं. इन तस्वीरों में 3I ATLAS का कोमा और पूंछ की बनावट साफ देखी जा सकती है.

और कौन सी दूरबीनों रहीं शामिल?

हबल(Hubble), James Webb Telescope और SPHEREx मिशन ने अगस्त में इसकी तस्वीरें लीं थीं. इन दूरबीनों ने कॉमेट की बहुत ही साफ और रासायनिक बनावट(Spectral)की जानकारी दी. इस वजह से यह इतिहास में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला अंतरतारकीय पिंड बन गया.

आगे क्या होगा?

यह कॉमेट 19 दिसंबर के धरती से सबसे नजदीक आएगा जब इसकी दूरी लगभग 17 करोड़ मील होगी. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जब यह कॉमेट इस दूरी से गुजरेगा तो इसकी और भी साफ तस्वीरें ली जा सकेंगी. इसके बाद यह Interstellar Comet 3i Atlas 2026 में बृहस्पति की कक्षा से आगे निकल जाएगा.