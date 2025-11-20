Advertisement
trendingNow13010779
Hindi Newsविज्ञान

NASA ने जारी की 3i Atlas की सबसे साफ तस्वीरें, James Webb के साथ 12 मिशनों ने दिखाई शानदार फोटो

Interstellar Comet 3i ATLAS: NASA ने अंतरकारकीय धूमकेतु की कुछ बहुत करीब से ली गईं तस्वीरों को दिखाया है. ये तस्वीरें कई अंतरिक्ष यानों ने ली हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 20, 2025, 06:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NASA ने जारी की 3i Atlas की सबसे साफ तस्वीरें, James Webb के साथ 12 मिशनों ने दिखाई शानदार फोटो

Science News: NASA ने अंतरतारकीय पिंड 3I ATLAS की अद्भुत और नई तस्वीरें जारी की हैं. इसे लेकर ऐसा माना जाता है कि यह धूमकेतु हमारे सौरमंडल से भी पुराना है. ये तस्वीर नासा के 12 से ज्यादा अंतरिक्ष यानों और दूरबीनों ने ली है. यह हमारे सौरमंडल के बाहर से आए मेहमान का सबसे नजदीकी और सबसे साफ फोटो है. यह धूमकेतु सबसे पहले जुलाई में चिली की एक एटलस दूरबीन ने देखा था. इसका रास्ता बहुत अजीब था जिससे पता चला कि यह हमारे सौरमंडल के बाहर की है. इसके लिए मंगल, धरती की कक्षा औऱ सूर्य पर नजर रखने वाले कैमरों को भी इस धूमकेतु की तरफ मोड़ दिया गया.

किस ऑर्बिटर ने ली तस्वीर?
NASA के अनुसार मंगल ग्रह के इस धूमकेतु की बहुत ही शानदार तस्वीरें ली गई हैं. यह Interstellar Comet 3i ATLAS मंगल ग्रह के 19 मिलीयन मील के बहुत करीब से गुजरा. मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर(MRO)ने इसकी सबसे नजदीकी दृश्यों में से एक को कैद किया. MAVEN Orbiter ने पराबैंगनी तस्वीरें(Ultraviolet images)लीं जिससे धूमकेतु की रासायनिक बनावट का पता चला. Perseverance Rover ने मंगल की सतह से धूमकेतु की एक धुंधली झलक दिखाई.

कैसे क्लिक की गई अद्भुत तस्वीर?
NASA के 2 मिशनों स्टीरियो और सोहो ने भी इस धूमकेतु की तस्वीरें ली हैं. जब यह Interstellar Comet धरती से सूर्य के पीछे छिप गया था तब जमीन की दूरबीनें इसे देख नहीं पा रही थीं. NASA के स्टीरियो और ESA के सोहो मिशन ने इसकी तस्वीरें लीं और दोनों ने मिलकर इसकी सूर्य के पीछ खिसकने की तस्वीरों को रिकॉर्ड किया. NASA के पंच मिशन ने हाल ही में कुछ तस्वीरें जारी की हैं. इसमें Comet की पूंछ को हेलियोस्फीयर में फैला हुआ दिखाया गया है.

कौन-कौन से मिशन इसमें शामिल हैं?
NASA के 2 और अंतरिक्ष यानों ने भी इस धूमकेतु की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें साइकी(Psyche)ने 3.3 करोड़ मील दूर से इसकी 4 तस्वीरें लीं जिसमें 8 घंटों का समय लगा. वहीं, दूसरी तरफ लूसी(Lucy)मिशन ने 2.4 करोड़ मील दूर से तस्वीरें लीं. इन तस्वीरों में 3I ATLAS का कोमा और पूंछ की बनावट साफ देखी जा सकती है. 

और कौन सी दूरबीनों रहीं शामिल?
हबल(Hubble), James Webb Telescope और SPHEREx मिशन ने अगस्त में इसकी तस्वीरें लीं थीं. इन दूरबीनों ने कॉमेट की बहुत ही साफ और रासायनिक बनावट(Spectral)की जानकारी दी. इस वजह से यह इतिहास में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला अंतरतारकीय पिंड बन गया.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष के एक तारे ने उगली भयंकर आग, वैज्ञानिकों ने देखा 2400 KM/Sec की रफ्तार से आता 'मौत का तूफ़ान'

आगे क्या होगा?
यह कॉमेट 19 दिसंबर के धरती से सबसे नजदीक आएगा जब इसकी दूरी लगभग 17 करोड़ मील होगी. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जब यह कॉमेट इस दूरी से गुजरेगा तो इसकी और भी साफ तस्वीरें ली जा सकेंगी. इसके बाद यह Interstellar Comet 3i Atlas 2026 में बृहस्पति की कक्षा से आगे निकल जाएगा.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

interstellar comet3I/ATLAS

Trending news

दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
DNA
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
DNA
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
DNA
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद
DNA
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
Mahayuti
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
India-Afghanistan relations
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
anmol bishnoi
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
mumbai
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
weather update
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट