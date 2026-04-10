NASA ने शेयर किया अंतरिक्ष से सूर्य ग्रहण का वीडियो, ओरियन की खिड़की से दिखा अद्भुत नजारा; देखें कैसे चांद ने ढका सूरज

NASA Solar Eclipse Video from Space: नासा का 'आर्टेमिस-2' मिशन अपने आखिरी पड़ाव पर है. चारों एस्ट्रोनॉट्स चांद का चक्कर लगाकर आज (अमेरिकी समय के अनुसार) वापस धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले हैं. लेकिन लौटने से पहले उन्होंने चांद के उस पास से कुछ ऐसा दृश्य देखा, जो धरती से देख पाना बेहद मुश्किल था. अपनी चांद की यात्रा के दौरान उन्होंने अर्थराइज से लेकर अर्थसेट (Earthset) और सूर्य ग्रहण तक देखा था. इस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के ओरियन कैप्सूल में लगे कैमरे ने इस पूरे पल को रिकॉर्ड भी किया था. अब नासा ने इसका वीडियो भी जारी कर दिया है. इसमें ओरियन (Orion) कैप्सूल ने चांद के पीछे से गुजरते समय एक पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse) को अपने कैमरे में कैद किया है. इस वीडियो को देखकर पूरी दुनिया के लोग हैरान हैं.

वीडियो में क्या दिखा?

नासा ने ओरियन स्पेसक्राफ्ट के सोलर एरे विंग्स (Solar Array Wings) पर लगे कैमरों से ली गई तस्वीरों को जोड़कर एक वीडियो बनाया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे चांद धीरे-धीरे सूरज के सामने आता है और उसे पूरी तरह ढक लेता है. जब सूरज पूरी तरह छिप जाता है, तो उसके पीछे से एक चमकदार सफेद रोशनी का घेरा निकलता है, जिसे 'सोलर कोरोना' कहा जाता है. धरती से यह नजारा कुछ मिनटों का होता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह काफी लंबा था.

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54 मिनट का 'अंधेरा'

धरती पर जब सूर्य ग्रहण लगता है, तो पूर्ण ग्रहण केवल 2 से 7 मिनट तक रहता है. लेकिन ओरियन स्पेसक्राफ्ट की स्थिति ऐसी थी कि एस्ट्रोनॉट्स ने करीब 54 मिनट तक पूर्ण सूर्य ग्रहण का अनुभव किया. अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट और चांद की गति और स्थिति के तालमेल की वजह से उन्हें यह नजारा धरती के मुकाबले कई गुना ज्यादा समय तक देखने को मिला.

'चश्मे' पहनकर देखा ग्रहण

नासा ने एक फोटो भी साझा की है, जिसमें चारों एस्ट्रोनॉट्स ओरियन की खिड़की के पास एक्लिप्स ग्लासेस (Eclipse Glasses) पहनकर इस नजारे का आनंद ले रहे हैं. भले ही वे अंतरिक्ष में थे, लेकिन सूरज की सीधी किरणों से आंखों को बचाने के लिए सुरक्षा जरूरी थी.

पहली बार 'अंतरिक्ष' से दिखा सूर्य ग्रहण

धरती पर तो हम अक्सर सूर्य ग्रहण देखते हैं, जहां चांद सूरज को ढकता हुआ नजर आता है. लेकिन आर्टेमिस-2 के जांबाज (रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसन) पहले ऐसे इंसान बन गए हैं, जिन्होंने गहरे स्पेस (Deep Space) से इस नजारे को देखा. नासा के वीडियो में दिख रहा है कि कैसे काला चांद धीरे-धीरे सूरज के सामने आता है और फिर सूरज के चारों ओर एक 'चमकता हुआ घेरा' (Solar Corona) दिखाई देने लगता है.

क्यों खास है ये वीडियो?

वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष से लिए गए सूर्य ग्रहण के ये दृश्य भविष्य के सोलर मिशनों के लिए डेटा जुटाने में मदद करेंगे. इससे सूर्य की खतरनाक किरणों (Solar Flares) के व्यवहार को समझने में आसानी होगी, जो गहरे अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है.

The Artemis II crew had the rare chance to see a solar eclipse from space. This video stitches together views from Orion's solar array wing cameras throughout the eclipse, showing the Sun as it disappears behind the Moon, revealing a glowing halo around the lunar disk. pic.twitter.com/d3Z64hVbef NASA (@NASA) April 9, 2026

अपोलो-13 का भी रिकॉर्ड टूटा!

नासा का आर्टेमिस-2 मिशन स्पेस में सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं गया था, बल्कि इसने यहां इतिहास भी रच दिया है. आर्टेमिस-2 मिशन के दौरान ओरियन कैप्सूल धरती से करीब 4,06,786 किलोमीटर दूर निकल गया था. यह किसी भी इंसान द्वारा तय की गई अब तक की सबसे लंबी दूरी है. इससे पहले यह रिकॉर्ड अपोलो-13 (1970) के नाम था.

'घर वापसी' की घड़ी करीब

चांद के चक्कर काटने के बाद अब ओरियन कैप्सूल अपनी पूरी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा है. नासा के अनुसार, शुक्रवार रात (भारतीय समयानुसार शनिवार सुबह 5:37 बजे) यह कैप्सूल प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) में सैन डिएगो के पास गिरेगा. लौटते समय इसकी रफ्तार 38,367 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. वायुमंडल में घुसते ही यह एक आग के गोले में बदल जाएगा, जिसे रोकने के लिए विशेष हीट शील्ड और पैराशूट्स का इस्तेमाल होगा.

क्यों खास है यह मिशन?

आर्टेमिस-2 कोई मामूली उड़ान नहीं है. यह नासा का वह 'टेस्ट' है, जो यह तय करेगा कि क्या इंसान अगले साल आर्टेमिस-3 के जरिए चांद की सतह पर कदम रख पाएगा या नहीं. इस बार एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ चक्कर लगाकर लौट रहे हैं, लेकिन अगली बार वे वहां उतरेंगे और शायद अपना ठिकाना भी बनाएंगे.

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