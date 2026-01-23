अब ईंधन खत्म होने की चिंता खत्म! खुद को खाकर फ्यूल बनाता है ये नया रॉकेट, भारत के लिए गेमचेंजर

Science Latest News: वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अनोखा रॉकेट इंजन बनाया है जो उड़ते समय खुद को ही खा जाता है. यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है लेकिन अब यह हकीकत है. इस तकनीक को ऑटोफेज इंजन (Autophage engine) कहा जाता है. यह इंजन आगे बढ़ने के लिए रॉकेट के अपने ही ढांचे को जलाकर ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है. इसे फ्रांस और इटली के एक स्टार्टअप अल्फा इम्पल्शन ने तैयार किया है. इससे अंतरिक्ष यान का वजन बहुत कम हो जाएगा. जब रॉकेट हल्का होगा तो कम खर्च में हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा.

नई तकनीक से सॉल्व होगी पुरानी प्रॉब्लम

आमतौर पर रॉकेट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि उन्हें भारी-भरकम ईंधन टैंक ले जाने पड़ते हैं. जब ईंधन खत्म हो जाता है तो वे खाली टैंक रॉकेट के लिए बस एक फालतू वजन बन जाते हैं. इस रॉकेट का बाहरी ढांचा ही फ्यूल की एक ठोस छड़ जैसा है. यह एक ऐसी प्लास्टिक नली या पाइप है जिसके अंदर ईंधन भरा हुआ है.

इस तकनीक से क्या फायदा होगा?

जैसे-जैसे यह रॉकेट अपने ही शरीर को जलाता है इसका वजन कम होता जाता है. हर सेकंड हल्का होने की वजह से यह इंजन और भी ज्यादा पावरफुल और बेहतर काम करने लगता है. हल्का होने की वजह से यह रॉकेट अंतरिक्ष में उन कठिन रास्तों तक भी आसानी से पहुंच सकता है जहां जाना पहले बहुत मुश्किल या महंगा माना जाता था.

इससे भारत को क्या फायदा होगा?

भारत के लिए यह तकनीक बहुत काम की है क्योंकि भारत कम बजट में अंतरिक्ष मिशन भेजने में दुनिया में सबसे आगे है. इसमें प्लास्टिक की एक छड़ (फ्यूल रॉड) को एक गर्म मशीन के अंदर भेजा जाता है. गर्मी की वजह स प्लास्टिक पिघलकर गैस बन जाता है. जब यह गैस ऑक्सीकारक (Oxidizer) के साथ मिलती है तो इसमें आग लग जाती है और इंजन चलने लगता है.