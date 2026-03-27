अंतरिक्ष से काल बनकर आ रहा ये स्विफ्ट टेलीस्कोप? NASA का सैटेलाइट हुआ बेकाबू, सीधे धरती की ओर गिरने की उलटी गिनती शुरू!

The Swift Observatory Crisis: NASA का एक महत्वपूर्ण स्पेस टेलीस्कोप नील गेरेल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी (Neil Gehrels Swift Observatory) धीरे-धीरे अपनी कक्षा (Orbit) से नीचे गिर रहा है. सौर सक्रियता (Solar Activity) के कारण यह टेलीस्कोप डेथ स्पाइरल (Death Spiral) में फंस गया है और इसके 2026 के अंत तक धरती के वायुमंडल में गिरने की 90% आशंका है. इस 21 साल पुराने टेलीस्कोप को बचाने का नासा ने शानदार प्लान तैयार किया है.
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The Swift Observatory Crisis: क्या अंतरिक्ष से कोई बड़ा खतरा हमारी ओर बढ़ रहा है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और टेक के जानकारों में यह चर्चा तेज है कि नासा (NASA) का एक स्पेसक्राफ्ट अनियंत्रित होकर पृथ्वी की ओर गिर रहा है. इस स्पेसक्राफ्ट को नासा ने ब्लैक होल और सुपरनोवा का पता लगाने के लिए लॉन्च किया था. लेकिन बढ़ती सौर एक्टिविटी (Solar Activity) के कारण यह टेलीस्कोप धीरे-धीरे अपनी कक्षा से नीचे गिर रहा है. अगर इसे समय रहते नहीं बचाया गया, तो यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जलकर खाक हो सकता है. तो आइए समझते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है. यह कौन सा यान संकट में है और नासा उसे बचाने के लिए क्या 'मास्टर प्लान' तैयार कर रहा है?
आपको बता दें कि नासा ने स्पष्ट किया है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट 'अचानक' नहीं गिर रहा है, बल्कि एक पुराने सैटेलाइट की कक्षा (Orbit) धीरे-धीरे कम हो रही है. जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट पुराना हो जाता है या उसका ईंधन खत्म होने लगता है, तो पृथ्वी का वायुमंडल उसे अपनी ओर खींचने लगता है. नासा के 'ऑर्बिटल डेब्रिस प्रोग्राम' के अनुसार, ऐसे ज्यादातर यान धरती की सतह तक पहुंचने से पहले ही वायुमंडल के घर्षण (Friction) से जलकर राख हो जाते हैं.
वैज्ञानिकों के अनुसार, इस समय सूरज काफी सक्रिय है. उसकी तेज ऊर्जा का असर पृथ्वी के ऊपरी वातावरण पर पड़ रहा है, जिससे वायुमंडल 'फूल' गया है. इसने स्विफ्ट स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमा कर दिया है. यही वजह है कि स्पेसक्राफ्ट धीरे-धीरे नीचे खिसक रहा है. सीधी भाषा में कहें तो जैसे हवा का दबाव किसी चीज को पीछे धकेलता है, ठीक वैसा ही असर यहां भी हो रहा है.
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यह स्पेसक्राफ्ट कोई साधारण मशीन नहीं है. इसने अंतरिक्ष में कई साल बिताए हैं और ब्रह्मांड की कई रहस्यमयी घटनाओं पर नजर रखी है. ब्लैक होल, तेज रोशनी वाले विस्फोट और दूर-दराज की आकाशगंगाओं से जुड़ी कई अहम जानकारियां इसी से मिली हैं. इसी वजह से वैज्ञानिक इसे खोना नहीं चाहते. अगर यह खत्म हो गया, तो कई अहम रिसर्च पर असर पड़ सकता है.
अब इसे बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक अलग तरह की योजना बनाई है. वैज्ञानिक चाहते हैं कि एक नया स्पेसक्राफ्ट भेजकर इस पुराने स्पेसक्राफ्ट को 'धक्का' दिया जाए, जिससे यह फिर से ऊंची कक्षा (Orbit) में पहुंच सके. यह काम सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में बेहद मुश्किल है. अंतरिक्ष में तेज रफ्तार से घूम रहे किसी यान के पास पहुंचना और उसे सही दिशा में ले जाना बड़ी चुनौती होती है.
अगर इसे नहीं बचाया गया, तो धीरे-धीरे यह धरती के वातावरण में दाखिल हो जाएगा. वहां पहुंचते ही तेज गर्मी के कारण इसका ज्यादातर हिस्सा जलकर खत्म हो जाएगा. अच्छी बात यह है कि इससे जमीन पर किसी बड़े खतरे की आशंका बहुत कम होती है.
यह मिशन सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट को बचाने की कोशिश नहीं है. अगर यह सफल होता है, तो आगे चलकर पुराने सैटेलाइट्स को ठीक करने या दोबारा इस्तेमाल करने का रास्ता खुल सकता है. इससे अंतरिक्ष में बढ़ रहे कचरे को कम करने में भी मदद मिलेगी और नए मिशन पर खर्च भी घट सकता है.
फिलहाल वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं. आने वाले समय में जो भी फैसला होगा, वह अंतरिक्ष मिशनों के लिए काफी अहम साबित हो सकता है. अगर वैज्ञानिकों की इसे बचाने की योजना कामयाब रही, तो यह अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया रास्ता खोल सकती है.
हां, इसी महीने 11 मार्च 2026 को नासा का वैन एलन प्रोब ए (Van Allen Probe A) भी इसी तरह सौर गतिविधियों के कारण अनियंत्रित होकर प्रशांत महासागर के ऊपर गिरकर नष्ट हो गया था. नासा अब नहीं चाहता कि स्विफ्ट के साथ भी ऐसा ही हो.
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