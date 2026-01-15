धरती की तरफ तेजी से आ रहा है ड्रैगन कैप्सूल, NASA ने पहली बार किया अंतरिक्ष में मेडिकल रेस्क्यू

Advertisement
Hindi Newsविज्ञानधरती की तरफ तेजी से आ रहा है ड्रैगन कैप्सूल, NASA ने पहली बार किया अंतरिक्ष में मेडिकल रेस्क्यू

NASA Astronauts Return: नासा और स्पेसएक्स ने आज अंतरिक्ष में एक अनोखा काम किया है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेश से बीमार यात्रियों को बचाने का पहले मेडिकल रेस्क्यू मिशन पूरा कर लिया. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:42 AM IST
Science News in Hindi: आज पूरी दुनिया की नजरें प्रशांत महासागर में टिकी हैं क्योंकि चार अंतरिक्ष यात्री समय से पहले ही धरती पर वापस लौट रहे हैं. नासा में पहली बार ऐसा हो रहा है जब मेडिकल इमरजेंसी की वजह से किसी मिशन को समय से पहले खत्म कर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस बुलाया गया है. गुरुवार की सुबह NASA का स्पेसएक्स क्रू-11 यान ISS से सुरक्षित रूप से अलग हो गया और अब तेजी से धरती की ओर आ रहा है. इस टीम में नासा के जेना कार्डमैन और माइक फिंके, जापान के किमिया युई और रूस के ओलेग प्लाटोनोव शामिल हैं. ये सभी लोग आज दोपहर 2:11 पर समुद्र में उतरेंगे. 

बीच में क्यों रूका मिशन?
नासा ने 8 जनवरी को मिशन बीच में रोकने का फैसला किया जिसकी वजह थी कि एक सदस्त की सेहत में खराबी देखी गई है. इसी Medical Emergency की वजह से उन्हें जल्दी वापस बुलाना पड़ा है. अंतरिक्ष यात्री की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए नासा ने यह बताया है कि कौन बीमार है या उन्हें क्या बीमारी हुई है. 

अंतरिक्ष में शरीर पर क्या असर पड़ता है?
जब अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक अंतरिक्ष के माहौल में रहते हैं तो उनके शरीर में तमाम बदलाव आते हैं. इसमें हड्डियों का कमजोर होना और शरीर में खून और तरल पदार्थों का बहाव बदल जाना सबसे बड़े बदलाव हैं. अक्सर यान में छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज कर लिया जाता है लेकिन कभी-कभी बीमारी ऐसी होती है जिसके लिए अंतरिक्ष में इलाज संभव नहीं होता. 

कैसे शुरू हुआ धरती पर लौटने का सफर?
भारतीय समयानुसार सुबह 3:35 बजे ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष स्टेशन से अलग हो गया और तब से अंतरिक्ष यात्री यान को सही दिशा में तोड़ने और उसे लैंडिंग वाली जगह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं. तब से अंतरिक्ष यात्री यान को सही दिशा में मोड़ने और उसे लैंडिंग वाली जगह पर लाने की कोशिश कर रहे है. दोपहर 1:21 जबे अंतरिक्ष यान डीऑर्बिट बर्न करेगा जो यान की रफ्तार कम करने के लिए लगाया जाने वाला ब्रेक है. 

हवा में जबरदस्त गर्मी और भयंकर
जब यह यान 28,000 किमी प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से धरती के वायुमंडल में आएगा तो रगड़ की वजह से यान के बाहर का तापमान 1,600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. यह इतना गर्म है कि लोहे को भी पिघला सकता है. यान को सुरक्षित उतारने के लिए एक के बाद एक कई पैराशूट खुलेंगे जिसकी मदद से यान की रफ्तार सिर्फ 24 किमी प्रति घंटे रह जाएगी जिसके बाद वह पानी में गिर जाएगा. 

