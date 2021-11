अंतरिक्ष में घूम रहे एस्टेरॉयड से जानबूझकर टकराएगा स्पेसक्राफ्ट, जानें क्या धरती को है कोई खतरा?

वॉशिंगटन: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) और स्पेसएक्स (SpaceX) एक बेहद खास मिशन शुरू करने वाले हैं. इस मिशन के तहत आज (बुधवार) एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगा. ये उड़ान सामान्य उड़ानों से विपरीत होगी, क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट का लक्ष्य अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे एक एस्टेरॉयड (Asteroid) से टकराना है. दरअसल, इस मिशन का मकसद सिर्फ यह जानना है कि टक्कर से एस्टेरॉयड की दिशा में बदलाव होता है या नहीं? ताकि भविष्य में धरती को एस्टेरॉयड के हमलों से बचाया जा सकेगा.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार, नासा (NASA) और स्पेसएक्स (SpaceX) का स्पेसक्राफ्ट जिस एस्टेरॉयड (Asteroid) से टकराएगा, उससे घरती को कोई खतरा नहीं है. ऐसा केवल यह पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि भविष्य में पृथ्वी की तरफ बढ़ने वाले एस्टेरॉयड को खतरा बनने से पहले किस तरह खत्म किया जा सकता है. इसकी लॉन्चिंग कैलिफोर्निया में वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स के फॉल्कन-9 रॉकेट के जरिये बुधवार को होगी.

All systems and weather are looking good for tonight’s Falcon 9 launch of @NASA’s DART into an asteroid-intercepting interplanetary trajectory → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/BBrMndhpkQ

— SpaceX (@SpaceX) November 23, 2021