ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नक्शा: NASA ने पहली बार दिखाई अंतरिक्ष की वो तस्वीरें, जो इंसान नहीं देख सकता

ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नक्शा: NASA ने पहली बार दिखाई अंतरिक्ष की वो तस्वीरें, जो इंसान नहीं देख सकता

NASA Space Telescope: नासा के SPHEREx टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की एक बहुत ही शानदार और पूरी फोटो जारी की है. इस टेलीस्कोप ने आसमान के हर कोने को स्कैन किया और ब्रह्मांड का एक पूरा नक्शा तैयार किया है. इसके लिए वैज्ञानिकों ने 100 से भी ज्यादा अलग-अलग नजारों को आपस में जोड़कर इस नक्शे को बनाया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:18 AM IST
ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नक्शा: NASA ने पहली बार दिखाई अंतरिक्ष की वो तस्वीरें, जो इंसान नहीं देख सकता

NASA Universe Map: नासा के SPHEREx टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा धमाका किया है मिशन शुरू होने के महज 6 महीने बाद ही इसने पूरे ब्रह्मांड का एक अनोखा और रंगीन नक्शा तैयार किया है. इसे 100 से भी अधिक अलग-अलग तस्वीरों को जोड़कर बनाया गया है. आमतौर पर हमारी आंखें अंतरिक्ष के कुछ ही हिस्सों को देख सकती हैं लेकिन यह टेलीस्कोप उन 102 इंफ्रारेड रंगों को देख सकता है जो इंसान नहीं देख सकते. NASA ने इस डेटा को मिलाकर एक नक्शा बनाया है जिससे वैज्ञानिकों को करोड़ों आकाशगंगा और तारों की स्थिति का पता चलेगा. 

क्या था इस मिशन का मकसद?
इस टेलीस्कोप का मुख्य लक्ष्य यह पता लगाना है कि 14 अरब साल पहले बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड इतनी तेजी से कैसे फैला. यह हमारी आकाशगंगा में जमी हुई बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के कणों को खोजना. वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हीं तत्वों ने ग्रहों पर जीवन की शुरुआत करने में मदद की होगी. यह मिशन अगले 2 सालों में हर 6 महीने में पूरे आकाश को स्कैन करेगा जो रोजाना 3600 तस्वीरें खींचता है.

यह भी पढ़ें: सूरज से 20 गुना बड़ा दानव...अंतरिक्ष में घूमते ब्लैक होल का सबसे बड़ा खुलासा, 20,000 किमी...

क्यों खास है ये टेलीस्कोप?
NASA  के वैज्ञानिकों ने इसकी तुलना मैंटिस श्रिंप से की है. यह एक साथ ही बहुत बड़े इलाके को देख सकता है और प्रकाश को अलग-अलग रंगों में बांटकर उसकी गहराई तक जा सकता है. इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड कैसे बदला और हमारी धरती कैसे बनी. 

यह भी पढ़ें: ISRO: अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप और 'मंदिर' भेजेगा भारत, 12 जनवरी को लॉन्च करेगा DRDO का खास सैटेलाइट

कितनी लागत में बना है यह टेलीस्कोप?
SPHEREx मिशन ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया. यह ना सिर्फ पुराने सवालों का जवाब देगा बल्कि भविष्य की नई खोजों का रास्ता भी साफ करेगा. इसकी लागत की बात करें तो यह 488 मिलियन डॉलर के खर्च में बना है. साथ ही इसका लक्ष्य है 45 करोड़ से भी ज्यादा आकाशगंगाओं का अध्ययन करना. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

nasa telescope

