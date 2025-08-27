स्पेस में दूरबीन से टकटकी लगाए बैठा था NASA, अचानक दिख गई 'एलियन टेक्नोलॉजी'! आखिर ये है क्या?

Interstellar Comet 3I/ATLAS: स्पेस में कई रहस्यमयी पिंड घूमते रहते हैं, जिनमें से कुछ हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं. इन्हें इंटरस्टेलर कॉमेट (Interstellar Comet) कहा जाता है. लेकिन, हाल ही में नासा ने एक खास खोज की है, जिसने वैज्ञानिकों को यूनिवर्स को समझने का नया मौका दिया है. नासा के ताकतवर स्पेस टेलिस्कोप SPHEREx ने 7 अगस्त से 15 अगस्त के बीच इंटरस्टेलर कॉमेट 3I/ATLAS का स्टडी किया. इस दौरान धूमकेतु के बारे में कई अहम जानकारियां मिलीं. रिसर्च में पाया गया कि इसकी कोमा यानी धूमकेतु के चारों ओर का बादल कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरपूर है. इसके अलावा इसमें थोड़ी मात्रा में पानी की बर्फ और कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद है.

इस धूमकेतु का स्पेक्ट्रल पैटर्न हमारे सोलर के काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स जैसा है. इसका मतलब है कि इसकी स्ट्रक्चर और उत्पत्ति काइपर बेल्ट के पिंडों जैसी हो सकती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी दूसरे तारे के सिस्टम से निकला होगा और फिर स्पेस में भटकते हुए हमारे सोलर सिस्टम में पहुंचा. दरअसल, हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खगोलविदों को इस धूमकेतु की अब तक की सबसे साफ तस्वीर लेने में मदद की. ऑब्जर्वेशन्स से पता चला कि धूमकेतु का न्यूक्लियस छोटा है, जिसका डायमीटर 5.5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है. जबकि इससे पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि इसके बर्फीले सेंटर का आकार कई मील के आसपास होगा. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह एलियन टेक्नोलॉजी है?

क्या ये 'एलियन तकनीक' है?

3I/ATLAS की खोज 1 जुलाई को एस्टेरॉयड टेरेस्टेरियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम (ATLAS) द्वारा सूर्य से 675 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर की गई थी. यह हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आने वाली अब तक की तीसरी मालूम वस्तु है. जबकि अन्य मालूम दो ऑब्जेक्ट्स हैं- 1I/'ओउमुआमुआ, जिसकी खोज 2017 में हुई थी और 2I/बोरिसोव, जिसकी खोज 2019 में हुई थी.

वैज्ञानिकों का क्या है दावा?

वहीं, नासा ने बताया कि इस पिंड को इसके ऑर्बिटल पाथ के हाईपरबोलिक शेप के कारण इंटरस्टेलर के रूप में बांटा गया है. नासा ने बताया कि यह सूर्य के चारों ओर किसी बंद कक्षीय पथ को फॉलो नहीं करता है. स्पेस एजेंसी ने दोहराया है कि कॉमेट से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है, तथा यह सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजर रहा है तथा इंटरस्टेलर स्पेस में अपना सफर जारी रखेगा. हालांकि, ताकतवर स्पेस टेलीस्कोप्स एक्सपर्ट्स को इंटरस्टेलर कॉमेट्स पर लगातार नजर रखने में मदद कर रही हैं. फिर भी, कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि यह एक 'एलियन तकनीक' है.

थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट प्रोफोसर एवी लोएब ने न्यूजवीक को बताया कि किसी एलियन सभ्यता ने इस वस्तु को भेजा होगा. लोएब ने न्यूज पेपर को बताया कि 'सूर्य की चारों तरफ 3I/ATLAS का रेट्रोग्रेड ऑर्बिटल प्लेन अर्थ के 5 डिग्री के भीतर है. सभी रेंडम डाइरेक्शन में इस संयोग की संभावना 0.2 फीसदी है.'

'इस पिंड में धूमकेतुओं की खासियत नहीं हैं'

लोएब के मुताबिक, 3I/ATLAS की चमक से पता चलता है कि इस पिंड का डायमीटर करीब 20 किलोमीटर है. उन्होंने बताया कि यह 'एक इंटरस्टेलर एस्टेरॉयड्स के लिए बहुत बड़ा है और मुमकिन तौर पर इसने आंतरिक सौरमंडल को निशाना बनाया होगा, जैसा कि एलियन तकनीक से अपेक्षा की जाती है.' उन्होंने यह भी कहा कि इस पिंड में धूमकेतुओं की खासियत नहीं हैं. उन्होंने कहा, '3I/ATLAS के स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में धूमकेतु गैस की कोई स्पेक्ट्रल विशेषताएं नहीं पाई गई हैं.'