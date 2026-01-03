Advertisement
मिल गया ब्रह्मांड का नक्शा! नासा का SPHEREx टेलीस्कोप ने कर दिखाया कमाल; अब खुलेगा...

SPHEREx telescope: नासा का स्फीयरएक्स टेलीस्कोप पूरे आकाश का पहला इन्फ्रारेड मानचित्र 102 रंगों में तैयार कर ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने में मदद कर रहा है. यह मिशन दो साल का है और इसके कमाल के नजारे और रंगीन डेटा इसे खास बनाने का काम करते हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 09:49 AM IST
SPHEREx telescope: नासा का स्फीयरएक्स अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने मई 2025 से दिसंबर 2025 के बीच पूरे आकाश का पहला इन्फ्रारेड नक्शा तैयार किया है. इस मानचित्र में 102 अलग-अलग रंगों में प्रकाश को दर्ज किया गया है, जिसे मानव आंख नहीं देख सकती. इन इन्फ्रारेड रंगों की मदद से वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास से जुड़ी जरूरी जानकारियां हासिल कर सकते हैं.

एक हिस्से की 3,600 तस्वीरें 
स्फीयरएक्स  पृथ्वी के चारों ओर दिन में लगभग 14.5 बार घूमता है और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाता है. हर दिन यह आकाश के एक हिस्से की लगभग 3,600 तस्वीरें लेता है. जैसे-जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, टेलीस्कोप का क्षेत्र भी बदलता है और छह महीने में इसने पूरे आकाश की 360 डिग्री में तस्वीरें ले ली हैं.

इस इन्फ्रारेड मानचित्र से वैज्ञानिक यह जान पाएंगे कि ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं, सितारों का निर्माण कैसे होता है और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में जीवन के लिए जरूरी तत्व कैसे बिखरे हैं. स्फीयरएक्स ने सितारों से निकलने वाला प्रकाश, गर्म हाइड्रोजन गैस और कॉस्मिक धूल को अलग-अलग रंगों में दिखाया है. इससे यह पता चलता है कि अलग-अलग तत्व और गैलेक्टिक संरचनाएं अलग-अलग तरंग दैर्ध्य में कैसे दिखाई देती हैं.

2 साल का है मिशन
स्फीयरएक्स का यह मिशन दो साल का है, और इस दौरान यह कुल चार बार पूरे आकाश को स्कैन करेगा. अलग-अलग स्कैन को जोड़ने से डेटा की संवेदनशीलता और बढ़ जाएगी.  नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जानकारी अन्य अंतरिक्ष मिशनों के डेटा के साथ मिलाकर ब्रह्मांड के निर्माण और विकास को समझने में बेहद मददगार होगी. 

टेलीस्कोप की सबसे खास बात यह है कि यह 102 अलग-अलग रंगों में पूरे आकाश को देखने में सक्षम है. जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और अन्य मिशन भी स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, उनका क्षेत्र बहुत छोटा है. स्फीयरएक्स  का दृश्य और इतने रंगों में डेटा इसे खास बनाने का काम करते हैं. वैज्ञानिक इसे टेलीस्कोप का मेंटिस श्रिंप भी कह रहे हैं क्योंकि यह अपने रंगीन दृष्टि और विस्तृत क्षेत्र दोनों के लिए कमाल का माना जा रहा है. 
ये भी पढ़ें: इजरायल के फैसले से हिली दुनिया! क्या कबूल हो गई मुस्लिम देशों की दुआ? UN ने बुलाई हंगामी मीटिंग

