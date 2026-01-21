Advertisement
trendingNow13081401
Hindi Newsविज्ञानNASA: अंतरिक्ष में 608 दिन और 9 स्पेस वॉक कर रिटायर हुईं सुनीता विलियम्स, जानें इनके बड़े स्पेस रिकॉर्ड्स

NASA: अंतरिक्ष में 608 दिन और 9 स्पेस वॉक कर रिटायर हुईं सुनीता विलियम्स, जानें इनके बड़े स्पेस रिकॉर्ड्स

Sunita Williams: भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की दुनिया में 27 शानदार साल बिताने के बाद अब नासा से रिटायरमेंट ले लिया है. अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने और सबसे ज्यादा बार Space Walk करने वाली महिलाओं में उनका नाम सबसे ऊपर आता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NASA: अंतरिक्ष में 608 दिन और 9 स्पेस वॉक कर रिटायर हुईं सुनीता विलियम्स, जानें इनके बड़े स्पेस रिकॉर्ड्स

Sunita Williams Space Timeline: पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी के लिए मशहूर भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने नासा से संन्यास ले लिया है. उन्होंने अंतरिक्ष एजेंसी में लगभग 27 साल तक अपनी सेवाएं दीं. NASA ने आधिकारिक तौर पर बताया कि उनका 27 दिसंबर 2025 से लागू हो गया है. सुनीता विलियम्स को उनके नेतृत्व और अंतरिक्ष में लंबे समय तक रुकने के रिकॉर्ड के लिए हमेशा याद रखा जाएगा. आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष में उनका सफर कैसा और कितना रहा और साथ ही स्पेस ट्रैवल में उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा. 

कितना लंबा रहा अंतरिक्ष का सफर?
सुनीता विलियम्स के नाम अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताने का शानदार रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने अपने करियर में कुल 3 बड़े मिशनों को पूरा किया. उनका आखिरा मिशन बहुत यादगार रहा जो जून 2024 में शुरू हुआ था, यह मिशन हालांकि छोटा था लेकिन तकनीकी खराबी के चलते 9 महीने तक खिंच गया. सुनीता विलियम्स मार्च 2025 में वापस धरती पर सुरक्षित लौटीं. \

यह भी पढ़ें: टूट रहा है दिल्ली से 2 गुना बड़ा बर्फ का पहाड़, सैटेलाइट ने भेजीं A23a की डरावनी तस्वीरें

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है विलियम्स का भारत से रिश्ता?
Sunita Williams का जन्म भारत के ओहिया में हुआ था लेकिन वह भारत के ही गुजरात से जुड़ी हैं. उनके पिता एक न्यूरोएनाटॉमिस्ट थे जो मेहसाणा जिले के झुलासन गांव के रहने वाले थे. सुनीता ने हमेशा ही अपनी भारतीय पहचान पर गर्व किया है और अक्सर अपनी जड़ों का जिक्र करती रहती हैं. 

अंतरिक्ष में कौन-कौन से बड़े रिकॉर्ड बनाए?
इन्होंने अपने करियर में 9 स्पेस वॉक किए जिसमें उन्होंने कुल 62 घंटे और 6 मिनट का समय बिताया. यह किसी भी महिला एस्ट्रोनॉट द्वारा स्पेस वॉक में बिताया गया सबसे अधिक समय है. इसके अलावा, उन्होंने एक बहुत ही अनोखा रिकॉर्ड बनाया और स्पेस में मैराथन दौड़ने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बनीं. साथ ही, वह ISS की कमांडर भी रहीं जिसका मौका बहुत कम महिलाओं को मिला है. 

अंतरिक्ष नहीं पानी की गहराई में भी छाईं सुनीता
सुनीता विलियम्स का सफर सिर्फ अंतरिक्ष तक नहीं रुका और उन्होंने NEEMO प्रोग्राम के तहर 9 दिनों तक पानी के अंदर रहकर ट्रेनिंग ली थी. रिटायरमेंट से पहले उन्होंने भविष्य में चांद पर उतरने वाले यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करने में अपनी भूनिका निभाई. उन्होंने रूस के स्टार सिटी में ऑपरेशन डायरेक्टर के रूप में भी काम किया और नए अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार किया. 

यह भी पढ़ें: NASA से रिटायर हुईं अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, 9 महीने के लिए स्पेस में हो गई थीं 'कैद'

कभी हार नहीं मानने का जज्बा
Sunita Williams ने यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और आत्मविश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है. चाहे अंतरिक्ष में 9 महीने तक फंसे रहना हो या मैराथन दौड़ना, उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उनका रिटायरमेंट एक युग का अंत है लेकिन उनका काम आने वाली पीढ़ी के लिए एक मशाल की तरह काम करेगा. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

sunita williams retireAstronuts Sunita Williams

Trending news

अपहरण, रेप और मानसिक आघात...सच जानने के लिए पुलिस ने उतारी वर्दी, जज बनीं प्रिंसिपल
Gujarat news
अपहरण, रेप और मानसिक आघात...सच जानने के लिए पुलिस ने उतारी वर्दी, जज बनीं प्रिंसिपल
बेंगलुरु का इनरवियर चोर गिरफ्तार! चुराता था महिलाओं के अंडरगारमेंट, पहनकर फोटो...
Bengaluru
बेंगलुरु का इनरवियर चोर गिरफ्तार! चुराता था महिलाओं के अंडरगारमेंट, पहनकर फोटो...
तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
BJP Donation
तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
BJP President Nitin Nabin
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
bangladesh
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
Indian Marriage Dispute
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
crime news
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल