सारे जहां से अच्छा...या कुछ और? अंतरिक्ष से कैसा दिखता है भारत, देश लौटीं सुनीता विलियम्स ने बताया

Hindi Newsविज्ञानसारे जहां से अच्छा...या कुछ और? अंतरिक्ष से कैसा दिखता है भारत, देश लौटीं सुनीता विलियम्स ने बताया

Sunita Williams in India: सुनीता विलियम्स हाल ही में 27 साल तक NASA में अपनी सेवाएं देने के बाद रिटायर हुईं. रिटायरमेंट के बाद वह भारत आईं और कल्पना चावला की मां और बहन से मुलाकात की. आइए जानते हैं कि सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है?

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 25, 2026, 07:39 AM IST
Sunita Williams: राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है. इसपर उनका जवाब था कि, 'सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा'. यहीं सवाल पूछा गया NASA से रिटायर हुईं भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स से जो 12 सालों के लंबे समय के बाद भारत आईं हैं. आइए जानते हैं कि, जब उनसे पूछा गया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उनका जवाब करोडों भारतीयों का दिल जीत लेगा. 

साड़ी की सिलवटों जैसे हिमालय पर्वत
सुनीता विलियम्स ने हिमालय की तुलना बहुत ही सुंदर चीज से की. उन्होंने कहा, 'ऊपर से देखने पर हिमालय के पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे किसी स्कर्ट या साड़ी को सिकोड़ देने पर उसमें सिलवटें पड़ जाती है'. उन्होंने बताया कि धरती की परतों को आपस में टकराने से बना यह नजारा अंतरिक्ष से बहुत ही अद्भुत दिखता है. 

यह भी पढें: Science News: जिसे 'मरा हुआ ग्रह' समझा, वहां निकला नीला आसमान...Pluto की इन तस्वीरों ने उड़ाए होश

रोशनी से जुड़ा हुआ हिंदुस्तान
सुनीता ने बताया कि इस बार उन्होंने अंतरिक्ष में एक बहुत ही खास बात गैर की और वही थी रोशनी या Lights. उन्होंने देखना कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप रोशनी के एक जाल से जुड़ा हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि, रात के समय यह रोशनी बताती है कि यहां कितनी बड़ी आबादी एक-दूसरे से जुड़ी हुई है. 

यह भी पढें: क्या है वॉशआउट इफेक्ट? जिसने 100 के नीचे पहुंचा दी दिल्ली-NCR की AQI, जहरीली धुंध से राहत

समंदर में चमकते दीपक
भारत के समुद्री किनारों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि, तटों के पास मछुआरों की नावों की रोशनी ऐसे चमकती है जैसे छोटे-छोटे दीपक जल रहे हों. यह रोशनी की बूंदें अंतरिक्ष यात्री की आंखों को सीधे भारत के खूबसूरत किनारों की तरफ खींच ले जाती है. उनकी बातें सुन कर लगता है कि, सुनीता विलियम्स के लिए भारत सिर्फ एक नक्शा नहीं बल्कि यादों, रोशनी और खूबसूरती का एक ऐसा संगम है जिसे वे सारे जहां से अच्छा मानती हैं.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Astronut Sunita Williams

