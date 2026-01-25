सारे जहां से अच्छा...या कुछ और? अंतरिक्ष से कैसा दिखता है भारत, देश लौटीं सुनीता विलियम्स ने बताया

Sunita Williams: राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है. इसपर उनका जवाब था कि, 'सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा'. यहीं सवाल पूछा गया NASA से रिटायर हुईं भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स से जो 12 सालों के लंबे समय के बाद भारत आईं हैं. आइए जानते हैं कि, जब उनसे पूछा गया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उनका जवाब करोडों भारतीयों का दिल जीत लेगा.

साड़ी की सिलवटों जैसे हिमालय पर्वत

सुनीता विलियम्स ने हिमालय की तुलना बहुत ही सुंदर चीज से की. उन्होंने कहा, 'ऊपर से देखने पर हिमालय के पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे किसी स्कर्ट या साड़ी को सिकोड़ देने पर उसमें सिलवटें पड़ जाती है'. उन्होंने बताया कि धरती की परतों को आपस में टकराने से बना यह नजारा अंतरिक्ष से बहुत ही अद्भुत दिखता है.

रोशनी से जुड़ा हुआ हिंदुस्तान

सुनीता ने बताया कि इस बार उन्होंने अंतरिक्ष में एक बहुत ही खास बात गैर की और वही थी रोशनी या Lights. उन्होंने देखना कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप रोशनी के एक जाल से जुड़ा हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि, रात के समय यह रोशनी बताती है कि यहां कितनी बड़ी आबादी एक-दूसरे से जुड़ी हुई है.

समंदर में चमकते दीपक

भारत के समुद्री किनारों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि, तटों के पास मछुआरों की नावों की रोशनी ऐसे चमकती है जैसे छोटे-छोटे दीपक जल रहे हों. यह रोशनी की बूंदें अंतरिक्ष यात्री की आंखों को सीधे भारत के खूबसूरत किनारों की तरफ खींच ले जाती है. उनकी बातें सुन कर लगता है कि, सुनीता विलियम्स के लिए भारत सिर्फ एक नक्शा नहीं बल्कि यादों, रोशनी और खूबसूरती का एक ऐसा संगम है जिसे वे सारे जहां से अच्छा मानती हैं.