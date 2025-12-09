Advertisement
Swift Telescope को बचाने के लिए मिशन लॉन्च करेगा NASA, प्राइवेट कंपनी से मांगी मदद

Swift Telescope Rescue Mission: 2004 में लॉन्च हुआ Swift टेलीस्कोप अब धीरे-धीरे पृथ्वी के वातावरण के खिंचाव की वजह से नीचे आ रहा है. इस टेलीस्कोप में थ्रस्टर नहीं हैं. NASA ने इसके लिए प्राइवेट कंपनियों से मदद मांगी है. इस टेलीस्कोप को बचाने के लिए Katalyst नाम की कंपनी एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करने जा रही है जो पहली बार किसी अमेरिकी सरकारी सैटेलाइट पर लागू होने वाला है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:02 AM IST
Swift Telescope Rescue Mission: NASA अपने 20 साल पुराने स्पेस टेलीस्कोप Swift को बचाने के लिए एक अनोखा और पहला Private Rescue Mission लॉन्च करने वाला है. यह ऑपरेशन अमेरिकी कंपनी Katalyst Space Technologies करने वाली है. यह एक ऐसा रॉकेट इस्तेमाल करेगी जिसे आसमान में उड़ते विमान से गिराया जाएगा. मिशन का लक्ष्य Swift को सुरक्षित उसकी कक्षा बढ़ाना और उसकी उम्र 10 साल तक और बढ़ा देना है.

बता दें कि 2004 में गामा-रे बर्स्ट जैसे अंतरिक्ष में हुए विस्फोट पर रिसर्च करने के लिए भेजा गया था. यह Neil Gehrels Swift Observatory विज्ञान के लिए बेहद खास रहा है. हालांकि अब इसकी ऊंचाई लगभग 400 किलोमीटर तक गिर चुकी है. इसे जल्द नहीं बचाया गया तो यह और नीचे आता जाएगा और अंत में काम करना बंद कर सकता है. 

Katalyst कंपनी का रेस्क्यू प्लान
NASA ने अपने टेलीस्कोप को सही दिशा में ले जाने के लिए Katalyst Space Technologies को से बात की है. यह कंपनी Pegasus XL नाम के रॉकेट का इस्तेमाल करने वाली है. यह रॉकेट जमीन से नहीं बल्कि Northrop Grumman के L-1011 Stargazer विमान से 39,000 फीट की ऊंचाई पर गिराया जाएगा. फिर वहां से Pegasus XL इंजन फायर करेगा और Katalyst का छोटा सर्विसिंग स्पेसक्राफ्ट Swift तक पहुंचे पाएगा. ऐसे में यह स्पेसक्राफ्ट तीन रोबोटिक आर्म्स से Swift को धीरे-धीरे पकड़ेगा और फिर उसे 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा. अगर यह सब कुछ सही तरीके से हो जाता है तो टेलीस्कोप कम से कम 10 साल और काम कर पाएगा.

बिना क्रू का सैटेलाइट रेस्क्यू
NASA ने पहले भी Hubble Telescope को बचाने के लिए मिशन भेजे हैं पर वो सारे अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा ही चलाए जाते थे. Swift टेलिस्कोप को बचाने वाला यब मिशन पहली बार ऐसा होगा जिसमें कोई भी इंसान नहीं रहने वाला है.

बता दें कि Swift के सेंसर और ऑप्टिक्स को सूर्य, पृथ्वी और चांद की तेज रोशनी से नुकसान पहुंच सकता है. इस मिशन को अंजाम देने के लिए Katalyst का स्पेसक्राफ्ट बहुत सावधानी से तय की गई दिशा में और धीमी गति से टेलीस्कोप के पास में जाएगा. कंपनी लगातार NASA व Northrop Grumman के साथ मिलकर उन जगहों की पहचान कर रही है जहां से Swift को पकड़ना सुरक्षित रहेगा.

Pegasus XL रॉकेट
Pegasus XL कोई नया रॉकेट नहीं है. 1990 से लेकर अब तक इससे 45 मिशन किए जा चुके हैं. 2021 में यह U.S. Space Force के लिए एक सैटेलाइट को भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है. यह लगभग 1,000 पाउंड तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने की योग्यता रखता है. इस मिशन के लिए Northrop Grumman ने बताया है कि रॉकेट का ज्यादातर हार्डवेयर तैयार है और जून 2026 की लॉन्च के लिए आखिरी तैयारियां की जा रही हैं.

कम बजट में बड़ा काम
पूरे रेस्क्यू मिशन की लागत केवल 30 मिलियन डॉलर होने वाली है. वहीं आपको जानकर हैरानी होगी की Swift को बनाने में लगभग 500 मिलियन डॉलर का इस्तेमाल हुआ था. यही कारण है कि कम खर्च में ही टेलीस्कोप की उम्र बढ़ाना NASA के लिए काफी फायदेमंद सौदा माना जा रहा है. बता दें कि Katalyst इस मिशन को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के एक साल से भी कम में पूरा कर रही है. इससे यह साफ होता है कि भविष्य में सैटेलाइट सर्विसिंग तेज और ज्यादा सस्ती हो सकती है. 

