NASA की सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से दिखाई गंगा की तस्वीर, पाकिस्तान से बांग्लादेश तक बिछी है सफेद चादर

NASA Satellite Images: 6 जनवरी 2026 को नासा की Terra सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से एक गजब की तस्वीर ली है. इस फोटो में दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तान से लेकर उत्तर भारत और बांग्लादेश तक पूरे गंगा के मैदानी इलाके को सफेद घने कोहरे ने अपनी चपेट में लिया है. नासा के खास कैमरे ने दिखाया कि उत्तर भारत और उसके आसपास के इलाकों में जमीन के पास बहुत घना कोहरा छाया हुआ है. कड़ाके की ठंड, बहुत धीमी हवा और जमीन पर मौजूद नमी की वजह से यह कोहरा पैदा हुआ है.

कोहरे की थी चेतावनी

भारत और बंग्लादेश के मौसम विभाग ने उस दिन बहुत ही घने कोहरे की चेतावनी जारी की थी क्योंकि मैदानी इलाकों में तापमान काफी गिर गया था. जनवरी महीने में यह कोहरा गंगा के मैदानी और निचले इलाकों में जम जाता है. इसकी वजह से रास्ता दिखना बंद हो जाता है और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है.

कब बनता है ऐसा माहौल?

बंगाल की खाड़ी के ऊपर आसमान में बादलों की लंबी-लंबी कतारें दिखाई दे रही थीं. यह तब होता है जब समुद्र के गर्म पानी के ऊपर से ठंडी हवा गुजरती है और हवा के गोल-गोल घूमने वाले घेरे बन जाते हैं. अंतरिक्ष से दिखने वाला यह सुंदर नजारा असल में नीचे बड़ी मुसीबत लेकर आया है. समुद्र के ऊपर ठंडी और गर्म हवा के मिलने से बादलों की धारियां बन गईं जिसे क्लाउड स्ट्रीट्स कहते हैं.

हर साल आती हैं ऐसी मुश्किलें

दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरा इतना घना है कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. हर साल गंगा के मैदानी इलाकों में ऐसी ही मुश्किलें आती हैं जिससे ने केवल उड़ानों और ट्रेनों में देरी होती है और खेतों को भी नुकसान पहुंचता है. सबसे बड़ी चिंता की बात है कि इस कोहरे की वजह से प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ जाता है.