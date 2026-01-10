NASA की सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से दिखाई गंगा की तस्वीर, पाकिस्तान से बांग्लादेश तक बिछी है सफेद चादर

Advertisement
Hindi Newsविज्ञानNASA की सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से दिखाई गंगा की तस्वीर, पाकिस्तान से बांग्लादेश तक बिछी है सफेद चादर

Ganga From Space: नासा के एक खास कैमरे ने जमीन के पास छाए घने कोहरे को देखा. यह कोहरा तब बनता है जब जमीन बहुत ठंडी होती है, हवा बिल्कुल धीमी चलती है और हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है. यह एक ऐसा मशीन है जो अंतरिक्ष से धरती की बारीकियों को देख सकती हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 10, 2026, 11:29 AM IST
NASA Satellite Images: 6 जनवरी 2026 को नासा की Terra सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से एक गजब की तस्वीर ली है. इस फोटो में दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तान से लेकर उत्तर भारत और बांग्लादेश तक पूरे गंगा के मैदानी इलाके को सफेद घने कोहरे ने अपनी चपेट में लिया है. नासा के खास कैमरे ने दिखाया कि उत्तर भारत और उसके आसपास के इलाकों में जमीन के पास बहुत घना कोहरा छाया हुआ है. कड़ाके की ठंड, बहुत धीमी हवा और जमीन पर मौजूद नमी की वजह से यह कोहरा पैदा हुआ है.

कोहरे की थी चेतावनी
भारत और बंग्लादेश के मौसम विभाग ने उस दिन बहुत ही घने कोहरे की चेतावनी जारी की थी क्योंकि मैदानी इलाकों में तापमान काफी गिर गया था. जनवरी महीने में यह कोहरा गंगा के मैदानी और निचले इलाकों में जम जाता है. इसकी वजह से रास्ता दिखना बंद हो जाता है और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है. 

यह भी पढ़ें: धरती पर तूफान से अंतरिक्ष में खलबली...NASA ने 88 किमी ऊपर देखा कुछ ऐसा, जिसे देख वैज्ञानिक भी कांप उठे

कब बनता है ऐसा माहौल?
बंगाल की खाड़ी के ऊपर आसमान में बादलों की लंबी-लंबी कतारें दिखाई दे रही थीं. यह तब होता है जब समुद्र के गर्म पानी के ऊपर से ठंडी हवा गुजरती है और हवा के गोल-गोल घूमने वाले घेरे बन जाते हैं. अंतरिक्ष से दिखने वाला यह सुंदर नजारा असल में नीचे बड़ी मुसीबत लेकर आया है. समुद्र के ऊपर ठंडी और गर्म हवा के मिलने से बादलों की धारियां बन गईं जिसे क्लाउड स्ट्रीट्स कहते हैं. 

यह भी पढ़ें: इंसानों के पहुंचने से पहले ही बदली मंगल ग्रह की जमीन, ESA सैटेलाइट ने भेजी चौंकाने वाली तस्वीर

हर साल आती हैं ऐसी मुश्किलें
दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरा इतना घना है कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. हर साल गंगा के मैदानी इलाकों में ऐसी ही मुश्किलें आती हैं जिससे ने केवल उड़ानों और ट्रेनों में देरी होती है और खेतों को भी नुकसान पहुंचता है. सबसे बड़ी चिंता की बात है कि इस कोहरे की वजह से प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ जाता है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

