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Hindi Newsविज्ञानस्पेस में मिल गई दूसरी पृथ्वी... वैज्ञानिकों ने खोज निकाला सुपर-अर्थ! NASA ने खोला सबसे बड़ा राज

स्पेस में मिल गई दूसरी पृथ्वी... वैज्ञानिकों ने खोज निकाला सुपर-अर्थ! NASA ने खोला सबसे बड़ा राज

Super-Earth Discovery: वैज्ञानिकों ने स्पेस में एक ऐसी खोज की है जिसने खगोलविदों (Astronomers) के बीच हलचल मचा दी है. पृथ्वी से लगभग 137 प्रकाश वर्ष दूर एक सुपर-अर्थ (Super-Earth) मिला है, जो एक लाल बौने तारे (Red Dwarf Star) के चारों तरफ घूम रहा है. सबसे रोमांचक बात यह है कि यह ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन (Habitable Zone) में स्थित है, जहां जीवन की संभावना हो सकती है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 16, 2026, 10:15 AM IST
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स्पेस में मिल गई दूसरी पृथ्वी... वैज्ञानिकों ने खोज निकाला सुपर-अर्थ! NASA ने खोला सबसे बड़ा राज

Super-Earth Discovery: स्पेस की अनंत दुनिया में वैज्ञानिक लगातार नई-नई खोज कर रहे हैं. ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में जुटे वैज्ञानिकों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लग गई है. नासा (NASA) के टेस (TESS) मिशन ने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जिसे सुपर अर्थ (Super-Earth) कहा जा रहा है. इसका आधिकारिक नाम TOI-715 b बताया जा रहा है. रिसर्चर्स का कहना है कि इसका साइज पृथ्वी से बड़ा है और यह अपने तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है. बताया जा रहा है कि यह ग्रह पृथ्वी से करीब 83 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है. वैज्ञानिकों के लिए यह खोज इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे दूसरे सौर मंडलों को समझने में नई जानकारी मिल सकती है.

क्या होता है सुपर अर्थ

आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉमर्स उन ग्रहों को 'सुपर अर्थ' कहते हैं जिनका आकार और द्रव्यमान (Mass) पृथ्वी से ज्यादा होता है, लेकिन वे बृहस्पति या शनि जैसे बड़े गैसीय ग्रहों जितने बड़े नहीं होते. ऐसे ग्रह अक्सर चट्टानी माने जाते हैं और कई मामलों में इनकी बनावट पृथ्वी से मिलती-जुलती हो सकती है. हालांकि हर सुपर अर्थ ग्रह पर जीवन की संभावना हो, ऐसा जरूरी नहीं है. कई ग्रह बेहद गर्म या ठंडे भी हो सकते हैं. यह ग्रह भी HD 189733 (या संबंधित स्टार सिस्टम) जैसे एक नजदीकी लाल बौने तारे (Red Dwarf Star) की परिक्रमा कर रहा है. इस नए ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से करीब डेढ़ गुना बड़ा है और वजन 4 गुना भारी है.

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अपने तारे के आसपास घूम रहा है ग्रह

वैज्ञानिकों के मुताबिक यह नया ग्रह अपने तारे के चारों ओर एक तय कक्षा में घूम रहा है. इस तारे की रोशनी और गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह लगातार उसके चक्कर लगाता रहता है. खास बात यह है कि यह ग्रह पृथ्वी से काफी दूर है, लेकिन स्पेस साइंस के लिहाज से इसे बहुत दूर भी नहीं माना जाता. यही वजह है कि वैज्ञानिक इसकी और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नए ग्रह की सतह पृथ्वी की तरह पथरीली हो सकती है, जो जीवन के पनपने की पहली शर्त है.

ग्रह की खोज कैसे होती है

स्पेस में मौजूद ऐसे ग्रहों को सीधे देखना आसान नहीं होता. ज्यादातर मामलों में वैज्ञानिक खास टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं. जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी कम दिखाई देती है. इस बदलाव को वैज्ञानिक डिवाइस से मापा जाता है. इसी तरह कई बार तारे की हल्की-सी डगमगाहट भी इशारा करती है कि उसके आसपास कोई ग्रह मौजूद है.

जीवन की कितनी है संभावना?

इस ग्रह के बारे में अभी शुरुआती जानकारी ही सामने आई है. वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां का तापमान कैसा है और वहां किस तरह का वातावरण मौजूद हो सकता है. वैज्ञानिक अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) की मदद से यह पता लगाएंगे कि क्या इस ग्रह पर ऑक्सीजन या मीथेन जैसा वायुमंडल मौजूद है. क्योंकि लाल बौने तारे अक्सर बहुत सक्रिय होते हैं और उनसे निकलने वाला खतरनाक रेडिएशन (Solar Flares) किसी भी संभावित जीवन को खत्म कर सकता है. अगर वहां ऑक्सीजन या मीथेन जैसी गैसों के सबूत मिलते हैं, तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी.

एक और 'धरती' की तलाश!

इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी सौर मंडल में वैज्ञानिकों को एक और छोटे ग्रह के संकेत मिले हैं, जो शायद बिल्कुल हमारी पृथ्वी के आकार का हो सकता है. अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, तो यह हैबिटेबल जोन में पाया जाने वाला अब तक का सबसे छोटा ग्रह होगा.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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