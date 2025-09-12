Americium-241: 433 साल तक चलेगी NASA की ये नई बैटरी, अब अंतरिक्ष में लंबी यात्रा करना होगा मुमकिन!

Science News in Hindi: अंतरिक्ष में गहरी खोज के लिए NASA ने एक नई परमाणु तकनीक विकसित की है. इस तकनीक में रेडियोआइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेटर(RTG)का इस्तेमाल होता है जिसे आमतौर पर परमाणु बैटरी कहा जाता है. ये बैटरीज रेडियोधर्मी पदार्थों(Radioactive Material)के गर्म होने से बनी गर्मी को बिजली में बदलती है. पहले NASA इन बैटरियों के लिए प्लूटोनियम-238 का इस्तेमाल करता था जिससे वॉयेजर जैसे मिशन को सफलता मिली. लेकिन अब नासा की ये नई खोज अंतरिक्ष की यात्रा को और दूर ले जाने में मदद कर सकती है.

कैसे काम करता है आरटीजी?

रेडियोआइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेटर(RTG)अंतरिक्ष यान को बिजली देने का अहम तरीका है. ये परमाणु बैटरी उन अंतरिक्ष यानों के लिए बहुत जरूरी है जो सौरमंडल के बाहर जाते हैं जहां सूरज को रोशनी भी नहीं होती. ये बैटरी प्लूटोनियम-238 का इस्तेमाल करती है जो धीरे-धीरे गर्म होकर गर्मी पैदा करता है, फिर इस गर्मी को बिजली में बदल दिया जाता है. प्लूटोनियम-238 की आधी उम्र 88 साल होती है इसलिए बैटरी लंबे समय तक चलती है.

यह भी पढ़ें: ISRO: भारतीय छात्रों का कमाल! बनाया ऐसा AI जो पहले ही करेगा 'सौर तूफानों' से अलर्ट, सेफ्टी की देगा गारंटी

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी पावरफुल है RTG?

RTG की क्षमता सिर्फ प्लूटोनियम-238 तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा एक और पदार्थ अमेरिकियम-241 भी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. इसकी आधी उम्र 433 साल ही जो प्लूटोनियम-238 से 4 गुना ज्यादा है. इसका मतलब है कि अगर NASA इसका इस्तेमाल करे तो उनके अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड में और भी दूर जा सकते हैं और सदियों तक काम भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर मिला 'जीवन का बड़ा सबूत', NASA के पर्सिवियरेंस रोवर की सबसे बड़ी खोज

क्या इसका परीक्षण शुरु हो गया?

NASA की ग्लेन रिसर्च सेंटर और ब्रिटेन की लीसेस्टर यूनिवर्सिटी मिलकर एक प्रयोग कर रहे हैं. वो जांच कर रहे हैं कि अमेरिकियम-241 का इस्तेमाल परमाणु ईंधन के तौर पर किया जा सकता है या नहीं. वे इस पदार्थ को स्टर्लिंग इंजन जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ मिलकर देख रहे हैं. यह खास डिजाइन अंतरिक्ष में काम करने के लिए बहुत अच्छा है. इस साल जनवरी में NASA ने अमेरिकियम-241 को भविष्य के RTG के लिए मुख्य ईंधन के तौर पर परखना शुरू कर दिया है.