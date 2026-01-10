25 साल में पहली बार ISS में इमरजेंसी! NASA ने बीच में रोका मिशन, क्यों वापस लौट रहे हैं 4 एस्ट्रोनॉट्स?

Advertisement
NASA Mission Abort: नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपने चार अंतरिक्ष यात्रियों को समय से पहले ही धरती पर वापस बुलाने का फैसला किया है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक अंतरिक्ष यात्री की सेहत थोड़ी खराब हो गई है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 10, 2026, 01:03 PM IST
Science News: अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA ने बड़ा फैसला लिया है. अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद एक अंतरिक्ष यात्री की तबीयत बिगड़ने की वजह से पूरी टीम को समय से पहले ही धरती पर वापस बुलाया जा रहा है. स्पेस स्टेशन के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी बीमारी की वजह से मिशन बीच में ही रोकना पड़ा. हालांकि, बीमार एस्ट्रोनॉट की हालत अभी ठीक है लेकिन NASA कोई रिस्क नहीं लेना चाहता. अंतरिक्ष में इलाज की सीमित सुविधाओं को देखते हुए उन्हें वापस लाना ही सही समझा गया. उनके साथ क्रू-11 के सभी सदस्यों को लाया जा रहा है. 

क्या है पूरा मामला?
अंतरिक्ष यात्री को क्या बीमारी हुई इसे लेकर नासा ने अभी कुछ भी खुलकर नहीं बताया है. उन्होंने बस इतना कहा है कि उनकी हालत अभी स्थिर है और वह खतरे से बाहर हैं. यह भी साफ कर दिया गया है कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी है और न ही अंतरिक्ष स्टेशन में कोई दुर्घटना हई है. 

कब बीमार हुआ था अंतरिक्ष यात्री?
यह सब 7 जनवरी को शुरू हुआ था जब नासा ने अचानक अंतरिक्ष में होने वाली स्पेसवॉक को रोक दिया. अगले ही दिन खबर आई कि क्रू-11 के चारों अंतरिक्ष यात्री कुछ ही दिनों में धरती पर वापस लौट आएंगे. वैसे तो उन्हें कुछ हफ्तों बाद ही आना था लेकिन एक साथी की सेहत को देखते हुए उन्हें पहले ही बुलाया जा रहा है. 

कौन-कौन कर रहा है वापसी?
समय से पहले धरती पर वापस आने वाली इस टीम ने अमेरिका के माइक फिंके और जेना कार्डमैन, जापान के किमिया युई और रूस के ओलेग प्लाटोनोव शामिल हैं. बता दें कि ये लोग अगस्त 2025 से ही अंतरिक्ष में थे. पिछले 25 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ जब किसी की बीमारी की वजह से पूरी टीम को ही वापस बुला लिया गया हो. हालांकि, NASA ने साफ किया है कि कोई इमरजेंसी नहीं हैं.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

international space station

