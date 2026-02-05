Advertisement
NASA लगाएगा चांद पर परमाणु पावर प्लांट, 40 किलोवाट बिजली से रोशन होगी चंद्रमा की पहली कॉलोनी

NASA लगाएगा चांद पर परमाणु पावर प्लांट, 40 किलोवाट बिजली से रोशन होगी चंद्रमा की पहली कॉलोनी

Science NEWS: चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना अब सच होने के करीब है. NASA ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है जिससे चांद की अंधेरी रातों में भी बिजली की कमी नहीं होगी. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 05, 2026, 07:32 AM IST
NASA लगाएगा चांद पर परमाणु पावर प्लांट, 40 किलोवाट बिजली से रोशन होगी चंद्रमा की पहली कॉलोनी

Nulcear Reactor on Moon: नासा और अमेरिका का ऊर्जा विभाग मिलकर चांद पर एक परमाणु रिएक्टर बना रहे हैं. NASA अपने आर्टेमिस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक चांद पर रखने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए वहां लगातार बिजली होनी चाहिए जो यह परमाणु रिएक्टर देगा. यह प्रोजेक्ट सिर्फ चांद के लिए नहीं है बल्कि भविष्य में मंगल ग्रह पर जाने वाले इंसानों के भी काम आएगा. नासा और ऊर्जा विभाग ने हाथ मिलाया है कि जिससे एक फिशन (Fission) सरफेस पावर सिस्टन बनाया जा सके. इसका लक्ष्य इसे 2030 तक चंद्रमा पर भेजने के लिए तैयार करना है.

सालों तक मिलेगी बिजली
इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बिना रुके कई सालों तक सुरक्षित तरीके से बिजली देता रहेगा. इसमें बार-बार फ्यूल डालने की झंझट नहीं होगी. NASA और अमेरिकी ऊर्जा विभाग पिछले 50 से ज्यादा सालों से मिलकर इस तकनीक पर काम कर रहे हैं. नासा प्रमुख का मानना है कि इस तकनीक से अंतरिक्षवकी खोज को नया मौका मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: इंसान तो क्या, रोशनी भी नहीं पहुंचती जहां...समुद्र की उस गहराई में मिले 20,000 रहस्यमय जीव

चांद पर परमाणु ऊर्जा की क्या जरूरत है?
चांद पर रातें हमारे यहां की तरह छोटी नहीं होती बल्कि लगातार 14 दिनों तक चलती है. इतनी लंबी रात में सूरज को रोशनी नहीं होती इसलिए सोलर पैनल काम करना बंद कर देते हैं. चांद पर कई ऐसे गहरे गड्ढे हैं जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती. वहां बर्फ तो है लेकिन बिजली बनाने का कोई जरिया नहीं. परमाणु रिएक्टर वहां बिना रुके बिजली दे सकता है. 

क्या है इस मिशन का लक्ष्य?
वैज्ञानिकों का लक्ष्य कम से कम 40 किलोवाट बिजली पैदा करना है. यह इतनी बिजली है जिससे धरती पर लगभग 30 घरों को लगातार रोशनी दी जा सकती है. भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे 100 किलोवाट तक भी बढ़ाया जा सकता है. चांद का माहौल बहुत कठिन और खतरनाक होता है लेकिन यह रिएक्टर वहां कम से कम 10 साल तक बिना खराब हुए टिक सकता है. 

यह भी पढ़ें: एशिया का 'वॉटर टावर' हो रही है खाली...हर साल 24 अरब टन पानी गायब, 4 करोड़ लोगों पर संकट

इस मिशन से क्या फायदा होगा?
अगर चांद पर बिजली का भरोसेमंद जरिया होगा तो इंसाव वहां लंबे समय तक रुक जाएगा और बड़े बेस बना सकेगा. चांद पर इस तकनीक का सफल होना मंगल ग्रह के मिशन के लिए एक बड़ा टेस्ट होगा और जो तकनीक चांद पर सफल होगी वह हमें मंगल तक पहुंचाएगी. परमाणु ऊर्जा की मदद से मंगल ग्रह तक पहुंचने का समय कम हो जाएगा.

