2030 तक ISS को गुडबाय कहेगी दुनिया, जानिए NASA क्यों ला रहा है निजी स्पेस स्टेशन

NASA News: साल 2030 तक नासा International Space Station को ऑर्बिट से हटा देगा. ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि कमर्शियल उड़ान का नया दौर शुरू होने वाला है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:40 AM IST
Nasa to deorbit ISS: अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ता इतिहास देखें तो यह उड़ान की सबसे शानदार और बड़ी उपलब्धियों में से एक हैं. 1998 में लॉन्च किया गया ISS असल में 15 साल के लिए ही बनाया गया था. इसे अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जापान और रूस जैसे कई देशों ने मिलकर बनाया था. नवंबर 2000 से लेकर अब तक ISS धरती की निचली कक्षा(Low Earth Orbit)में 24 घंटे 7 दिन मौजूद रहने का अहम जरिया है. इसमें 15 से ज्यादा देशों ने अपना-अपना सहयोग दिया है. 

NASA ने इसपर क्या कहा?
NASA के मुताबिक, पिछले 25 सालों के शानदार काम के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन या International Space Station को 2030 तक उसकी कक्षा से हटा लिया जाएगा. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये धरती पर वापस आएगा? आपको बता दें कि, इसे प्रशांत महासागर के किसी दूर-दराज के इलाके में गिरा दिया जाएगा. इसके अलावा ISS की जगह नया अंतरिक्ष स्टेशन लेगा.

क्या रहीं ISS की उपलब्धियां?
1998 में लॉन्च होने के बाद से इसने कई सारे बड़े और जरूरी रिसर्चों में वैज्ञानिकों की बहुत मदद की और उनका काम आसान बनाया. हालांकि, मूल रूप से इसे 15 साल के मिशन के लिए ही बनाया गया था. अब तक इसने 4,000 से ज्यादा प्रयोगों को सफलतापूर्वक किए हैं और साथ ही, इससे जुड़ा शोध 4,400 से ज्यादा शोधपत्रों में छपा है जिसने भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को नई दिशा दी.

क्या है निजी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन?
बता दें कि, निजी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का समझौता साल 2021 में ही हो चुका है. खास बात यह है कि NASA ने हाल ही में दूसरे चरण के प्रस्तावों के लिए एक ड्राफ्ट रिक्वेस्ट जारी की है. इसके तहत, चुनी गई टीमों को ऐसे स्टेशन डिजाइन, टेस्ट और प्रदर्शित करने होंगे जिनमें कम से कम 4 अंतरिक्ष यात्री रह सकें और जिसकी समय सीमा 30 दिन की हो. सफल प्रदर्शन के बाद ही NASA इन स्टेशनों को मंजूरी देगा.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

international space station

