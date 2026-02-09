आसमान से गिरेगा 400 टन का ISS, 2030 में क्यों खत्म हो जाएगा इंसानों का अंतरिक्ष वाला घर?

ISS Crash: साल 2030 में नासा अपने पुराने हो चुके अंतरिक्ष स्टेशन को आसमान से नीचे गिरा देगा. इसे बहुत ही सावधानी से प्रशांत महासागर के एक खाली हिस्से में गिराया जाएगा जिससे किसी को नुकसान न हो.
Science News: पिछले 25 से भी ज्यादा सालों से यह अंतरिक्ष के अंधेरे में एक चमकते हुए हीरे की तरह हमारे ऊपर पहरा देता रहा है. यह इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे शानदार जगह है जहां अंतरिक्ष यात्री एक ही दिन में 16 बार सूरज को उगते और डूबते हुए देखते हैं. यहां पर आते ही देशों की सभी सरहदें खत्म हो जाती हैं और अलग-अलग देशों के वैज्ञानिक यहां मिलकर एक ही टीम की तरह इंसानियत के लिए नई-नई खोजें करते हैं.
इसे कब गिराया जाएगा?
साल 2030 में NASA ने इस फुटबॉल के मैदान जितने बड़े स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष से नीचे गिराने की योजना बनाई है. इसे प्रशांत महासागर में बहुत ही सुरक्षित तरीके से डुबो दिया जाएगा. यह स्पेस स्टेशन आग के गोले की तरह आसमान से गिरेगा और समुद्र में समा जाएगा. भले ही इसे खत्म करना बुरा लगे लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान को आगे ले जाने के लिए यह बहुत जरूरी कदम है.
क्या है इसे बंद करने की वजह?
ISS की शुरुआत 20 नवंबर 1998 को हुई थी जब इसका पहला हिस्सा जार्या अंतरिक्ष में भेजा गया था. साल 2000 से यहां इंसान रहने लगे थे और अब इसे अंतरिक्ष में करीब 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं. इसे रूस ने बनाया था और अमेरिका (NASA) ने इसमें पैसा लगाया था. इसने ही स्टेशन को शुरूआती बिजली और आगे बढ़ने की ताकत दी थी.
कठोर हालात के असर
अंतरिक्ष का माहौल बहुत खतरनाक होता है पिछले 25 सालों से यह स्टेशन भयानक गर्मी-सर्दी, खतरनाक रेडिएशन और अंतरिक्ष में तैरते छोटे-छोटे पत्थरों की मार झेल रहा है. किसी भी मशीन की तरह इसकी भी एक उम्र है. अब इसके हिस्सों में कमजोरी आने लगी है इसलिए इसे और ज्यादा समय तक वहां रखना सुरक्षित नहीं है.
इसे कैसे नीचे लाया जाएगा?
400 टन वजनी इस स्टेशन को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता. इसके लिए नासा ने SpaceX कंपनी को एक खास अंतरिक्ष यान बनाने का काम दिया है. यह यान स्टेशन से जुड़ जाएगा और अपने इंजन की ताकत से उसे धीरे-धीरे धरती की ओर धकेलेगा. स्टेशन को गिराने के लिए समुद्र में एक जगह चुनी गई है जिसे Point Nemo कहते हैं. यह जगह किसी भी इंसानी बस्ती या जमीन से हजारों किलोमीटर दूर है.
क्या है अंतरिक्ष का कब्रिस्तान?
यह जगह इतनी दूर है कि इसे अंतरिक्ष यान का कब्रिस्तान कहा जाता है. जैसे ही स्टेशन धरती के वातावरण में घुसेगा हवा की रगड़ से वह बहुत गर्म हो जाएगा. इस गर्मी से स्टेशन का ज्यादातर हिस्सा जलकर राख हो जाएगा और जो बहुत थोड़े बहुत टुकड़े बचेंगे वे समुद्र की गहराइयों में जाकर डूब जाएंगे.